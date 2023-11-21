金馬獎最佳新導演入圍《這個女人》阿爛：社會對女性施加年齡焦慮，我在乎她們如何看待自己的身份與選擇

金馬獎的新導演入圍，這幾年都有一種低限、手工感的創作，碰上「製作整齊」作品的討論。例如，去年孔慶輝的《海鷗來過的房間》與劉國瑞的《白日青春》；大前年張吉安的《南巫》與《孤味》、《無聲》、《手捲煙》等片。

今年，則有了阿爛的《這個女人》，碰上《富都青年》、《年少日記》等片。而我認為，《這個女人》是今年金馬獎有趣且令人驚喜、喜愛的作品。

阿爛將鏡頭對準了中國處於30歲至40歲的已婚婦女李害害，一開始就打破第四面牆，對著鏡頭訴說、定義了自己身為「女性」的模樣。而隨著片子進行，她持續討論了妻子、母親、女兒的女性身份，這種女性身份，可以是「標準的」、「傳統的」，也能是「游移的」、「非典型的」。

李害害能夠侃侃而談自己對於孩子的狀態，「我一點也不想念我的孩子，離開家一個禮拜也不會想她」；李害害能夠在感情上流轉於各個已現形／未現形的他者；李害害也能夠和母親討論什麼是生命的意義。

在《這個女人》當中，從李害害「變與不變」的日常之中，觀眾終於才一點一滴地看見了「那個女人」。

至於，阿爛為了加強影片的真實感，採用的策略是大量的對話，讓角色與鏡頭、與觀眾的對話，這讓這部片子「看起來」很紀錄片，而這種對話紀錄的真實感，為觀眾創造出、逼近了一種寫實主義的純粹。

但是，阿爛同時也模糊了劇情片與紀錄片的邊界，這種手法在這部片子當中是重要的，因為這同時讓李害害（女性）的狀態處在無法（被）定義的特質當中，真假／虛實畫出了一條線，成為籠罩於畫框內外的必要，進而讓女性得以產生多種姿態。

這是《這個女人》當中，從個體所指涉的多變，甚至是，這種多變，就能催出了某種常態，進而圈畫、建構了主體性——這是阿爛所採取的美學思考與立場。

而對於《這個女人》，最喜歡的是最後一場戲，李害害能夠感傷地掛下電話，斬斷前一段關係，旋即就立刻打開窗戶，與另一個對象叫喊，接著出門兜風——這種游移、飄忽、不穩定的狀態，一直籠罩整部片子，讓李害害看起來，是個真實的人。

阿爛踩在了一種嘗試理解，並不輕易定義那種多變（也或許多變就是定義）的立場，帶著觀眾去觀看女性主義，去窺探女人。

至於《這個女人》的計畫，誕生於阿爛與李害害（角色名就是本名）面對女性的疑問。兩人初識於2014年，在阿爛於北京舉辦的個人畫展認識。近年阿爛成為人母，在北京的生活開銷壓力漸大，於是選擇離開北京前往河北，就此與李害害重逢。

也因地緣關係以及碰上疫情，讓李害害對於從事影視產業工作10年的經歷，有了其他面向的思考，而長期關注女性權益的阿爛，以及李害害這兩名女性，皆有極高意願拍攝女性題材相關內容，包含女性如何面對婚姻家庭、如何面對女性身份，如何選擇未來、職業，以及跟這些東西捆綁一塊，在受限的情況下，女性如何做出選擇。

2021年的夏天，從未拍過長片的阿爛，帶著和李害害彼此的信任與默契，踏上《這個女人》的拍攝計畫，而對於成為導演，阿爛直說是緣分，「雖然我是編導專業所學出身，但放在漫長的人生中，我並沒有一定要做導演，這真的是相對計畫外的事」。

聽著阿爛在金馬影展媒體聯訪時，說著這段成為導演的「陰錯陽差」，以下就舉列幾項對於阿爛的好奇，讓「這個女人」帶著我們看看這個陰錯陽差，所碰撞出的女性敘事。

Photo Credit: 金馬執委會提供 阿爛

在這部片子當中，妳遊走在劇情／紀錄片的邊界之中，看到了兩種媒材的特性，想先問問看導演，為何採取這種形式拍攝作品？你又是如何看待劇情片、紀錄片兩個不同體裁的表達方式？

阿爛：選擇這樣的拍攝方式，跟我的兩個背景有關係。

首先，我一直在進行女性權益倡導工作，主要關注中國非婚女性的生育，包含單身以及性少數的女性，我覺得這是非常重要的議題，這和我關注女性，在婚姻、家庭或是未來的個人發展和選擇，乃至生命路徑都有關係。

因為生育，無論想或不想，有無決定，都可能對成年女性造成重大影響，並且是長時間的。我對成年女性就生育及其圍繞的所有相關因素，都非常關注。

女性權益的議題也一直圍繞著這件事，但碰上政策、法律面時，就非常難推動，我們知道這是漫長的過程。而我做女性權益倡導工作，雖然也拍過幾部公益短片，但其實之於電影、藝術表達較無關，是和性別平等、社會運動較為相關聯。

而大約在2010年左右，我也在獨立電影放映的組織當中做志工，大約五、六年的時間，這個組織展映以紀錄片為主的中國獨立電影，而獨立作者選擇紀錄片類型，原因之一是成本低、好操作，而且被攝者就是一個真實的人物，有時候比較好進行。

這些年，在放映過程接觸了許多這類型的電影，我很喜歡，因為這些影像非常真實——在真實的人物、故事加以影像創作，那種感覺很迷人，而且這種「真實性」許多劇情片無法達到，在這樣的薰陶之下，讓我對於影像審美的偏好是趨向於真實，無論是表演、人物、質感的，都想更加真實。

所以，2021年前開始組拍這部電影時，我就知道我不會拍一個「看起來非常精細」的東西，一方面是現實的原因，我們沒資金匱乏，二方面是我對審美的偏好，多方考慮後，就決定這樣處理。

在這種情況下，以一種低成本、個人化的拍攝方式進行，其實更加具體的，對於主演李害害而言，因為我們的信任，她無所謂我怎麼拍，把自己完全地交給我。

當然，在過程之中我們也會有較為具體的討論，例如，這場戲這幾句話一定要有，或是設定角色處在什麼樣的狀態當中——會把人放到情境裡，列好具體大綱。

當然，這些是我們拍攝前期就會有的討論，有比較細的框架，例如這個場景我要什麼，或是可以做成哪幾種方式，但我們也相對開放，我們不會有很多的限制，例如如何開始，如何結束，其實我都能接受。

《這個女人》將主角設定在35歲的女性，而妳也快進入這個年齡階段，看起來似乎對這個階段的女性有些共鳴甚至是反射，對妳而言，是怎麼思考所謂的「年齡」，以及身處於這個階段的女性

阿爛：「年齡」是非常值得討論的問題，從我的角度來看，女性／年齡是跟她的身體、婚姻、家庭綁定的，這個社會在輿論上，會有女人30+、女人35+的形容，對女人施加許多的年齡焦慮。

而我在想角色的時候，是身為一名女性在完成教育的30歲左右，可能會考慮下一階段，而這個階段是不是她自己想要的，是不是她自己必須要的，其實不一定，大部分是政策導向或是文化導向。

女性在這個時候會考慮，是否進入婚姻、家庭，甚至還會看到很多報告、研究，試圖告訴女性，倘若不及時生育，那麼妳的身體、外貌就不行了。

「如果再不怎麼樣，妳就會怎樣」，「不進行所謂好的、正確的選擇、妳的命運將非常堪憂」，所有東西都將年齡跟女性的命運指向綁定。而且，這些選擇非常單一，只能這樣，否則就是不好，我認為女性在這個年齡階段 承擔了很多。

但最終，大部分的女性，在拉扯的過程中承受社會疊加的——婚姻內外、年齡議題、身體的、家庭的、婚姻的、母職的，共同形成一種壓力，真正能順著自我心願的選擇，依然是少數。

所以，我確實對這個年齡段的女性處境較為關注，而這之中有沒有其他可能性，或許再做一個探討吧。

在這部片子當中，看到妳帶領觀眾窺見了李害害這名女性的多重身份，她可以是母親、女兒、情人、伴侶等等，她有一定相對的壓力，但也有一定的自由度，而她似乎同時被這些身份定義，卻又同時不被定義，請問導演，是如何思考女性身份這件事？

阿爛：這是非常重要的問題，或許是眾多女性一生都在面對的問題。而無論是對於個人的、女性身份的，我也經歷了漫長的探討階段，

我個人的傾向是，倘若女性得以「選擇」，就能夠追求自我，而不是被這個社會定義。無論是她選擇做什麼樣的女性，不管是選擇婚姻與否，又或是選擇在婚姻裡跟伴侶保持何種的關係。

但是，有些時候女性選擇婚姻之後，遭到婚姻制度所捆綁， 比如在婚姻文化中，婚姻與生育是捆綁在一起的，婚姻、性跟某些道德也是捆綁在一起的，所以，有時候其實沒得選，好像只能遵從這個系統所規定的女性、要求的女性樣貌。

那麼，我關注的是，其實即便沒得選，在這個民間世界上，大家仍然做出了自己的選擇——而在這個呈現給外人的世界外，是可能有無數條的暗流正在發生的，是大家的選擇。

這個選擇，可能更趨向於女性自我本心的選則， 比如說她在婚姻裡難受、不舒適，她的愛情早就死掉了，又可能被迫生下孩子，甚至有沒有可能，她可能也不喜歡自己的母親等等。

我很關注的，是大家的選擇以及為什麼這樣選擇，以及有沒有別的選擇。

所以，跟她自己怎麼看待自己的女性身份，想要選擇做什麼樣的女人、過什麼樣的生活，都有關係。這是一個非常重要，也非常核心的問題。

但是，這個問題我覺得挺難的，就是如何看待自己，或是如何看待女性，都是很難的議題。在《這個女人》之中，只是淺淺地提出，把這樣的「一種女性」呈現出來。

確實，《這個女人》當中，你僅是拋出許多關於女性身份、處境的提問，並沒有給出觀眾答案。有想過試圖在這部電影當中回應問題的答案嗎？如果有，為什麼最後沒做？如果沒有，之後會想持續挖掘、探索這個答案嗎？

阿爛：我覺得這個問題的答案非常多面，不同的人可能就有不同的答案。對我來說，在這部電影之中，確實是沒有答案的，雖然我曾經在創作過程，試圖讓影片，或是讓主角有具象的答案、具象的選擇，但後來我覺得不太匹配目前的設置以及人物走向，所以結尾相對開放，它並沒有到達一個對於女性能夠給出自我身份探索的答案。最後我選擇讓角色，處在一個自我尋找的狀態階段之中。

後來我再回看這樣的設置，發現是因為，確實我們的文化，更廣泛的層面來說，對於女性的身份或處境，大家還是處在非常模糊，甚至是連討論的空間都非常狹窄。

所以，我對這件事的看法，目前很難有答案，即便某些非常少部分的女性，能夠做出自己的選擇，但依舊是非常少數的，所以我覺得，在這部電影中，先不給出答案，至於之後延續的創作，有沒有再探索的可能性，我也不知道，因為還沒有細想呢。或許不一定是用電影，也可以用其他形式 。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航