金馬60：從數據看金馬獎近年趨勢，入圍影片票房逐漸亮眼

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第60屆金馬獎即將登場，從過往獎勵國內傑出影視作品的頒獎典禮，到華語影壇最重要的電影獎項，這麼多年來，金馬入圍與得獎趨勢有什麼變化？入圍名單是否變得更加多元與包容？讓我們透過數據一起來分析。
2023年金馬獎即將於11月25日登場，金馬獎從1962年設立至今已超過60個年頭。起初金馬獎的設立是為了扶植國內電影發展，共設立18個獎項，採取直接頒獎的方式獎勵國內影視工作人員。但經過台灣解嚴、開放中國電影報名，金馬獎現在已躍升為華人影壇最重要的獎項之一，更有「華語奧斯卡」之稱，獎項也從起初的18項增加至28項，至今已有超過4000名影人與作品獲得肯定。
經過這一甲子的時間，金馬獎是否變得更多元了？入圍者是否更年輕？新人是否有更多嶄露頭角的機會呢？透過數據，讓我們一起解密金馬60背後的趨勢變化。
金馬個人獎項有更年輕嗎？
自1962年第一屆開始，金馬獎就有設立最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角等獎項，也是每年最受矚目的獎項，而金馬最佳新演員獎及最佳新導演獎則分別是在2000年及2010年開始設立頒發，用以獎勵華語電影圈的新面孔。
我們整理歷年入圍紀錄，發現若依不同年代來看，可以發現早期入圍者年齡多集中在35至50歲之間，近年則是分布較為平均，而1980年代整體入圍者相對較年輕，年齡中位數為33歲。
不過若從各個獎項來看，就有較大的差異。比較7項主要個人獎項，可以發現最佳導演入圍者整體年齡較高，以35到40歲、45至50歲兩個年齡區間人數最多。其中歷屆最年輕的入圍者為台灣導演葉鴻偉，年僅27歲就以電影《刀瘟》入圍金馬第27屆最佳導演獎項；最年長的入圍者則是許鞍華，70歲當年以《明月幾時有》入圍第54屆金馬獎。
最佳男配角整體入圍者年齡也較高，65歲以上入圍者人數佔比超過6%，其中年齡最大的入圍者是香港影人 王天林，當年78歲以《黑社會》首度入圍最佳男配角獎。
而最佳新演員則是入圍者年齡相對年輕的獎項，超過半數的入圍者年齡皆不滿25歲。年僅7歲的黃歆庭，2022年以《咒》入圍第59屆金馬獎最佳新演員獎，成為歷屆最年輕的入圍者。
另外我們也好奇，哪一個獎項有比較多的新人嶄露頭角。排除最佳新導演與新演員獎，其他五大個人獎項中，最佳女配角獎出現新面孔的比例最高，有高達83.6%的入圍者僅入圍1次；最佳導演則是多以老面孔居多，多次入圍者佔比超過3成。
而綜觀所有入圍者，台灣演員張艾嘉提名最佳女主角高達10次，至今也拿下3座影后獎座，是金馬獎提名、獲獎的常勝軍，而在導演獎項，知名導演侯孝賢、杜琪峰與蔡明亮皆被提名8次。男主角獎則是由梁朝偉被提名7次最多，也三度擒下金馬影帝獎座。最佳男女配角新人盡出、競爭激烈，不過金燕玲、陸弈靜及戴立忍仍獲提名6次，實力堅強。
金馬不再小眾，逐漸向商業片開門
今年金馬獎最佳劇情片入圍名單中，出現台灣年度華語片票房冠軍《關於我和鬼變成家人的那件事》，不僅引起觀眾熱烈討論與關注，這似乎也暗示金馬獎逐漸向商業作品敞開大門。
台灣自2016年開始有全國完整票房紀錄可查詢，我們梳理所有最佳劇情片入圍作品的台灣票房資料，暗喻政治與商場鬥爭情節的犯罪懸疑電影《血觀音》，是成為2016年以來票房表現得最好的得獎作品。
而2016年來第一部以破億票房入圍金馬的電影為同名遊戲改編的《返校》（2.6億），颳起台灣追尋白色恐怖歷史的風潮，更捧紅台灣女演員新秀王淨。2021年這個紀錄被九把刀（柯景騰）執導的《月老》（2.64億）打破，電影主題曲「如果可以」更因此傳唱無數。
2022年雖然遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情本土病例影響，整體電影院票房受衝擊，但邪教題材的驚悚片《咒》仍創下1.71億的票房成績，並入圍金馬包含最佳劇情片等13項大獎。
2023年入圍最佳劇情片的《關於我和鬼變成家人的那件事》，由人氣男星許光漢與林柏宏主演，巧妙融合傳統冥婚習俗與同志題材，引爆熱烈討論，上映兩週票房突破1.5億，最終票房達到3.17億，打破《月老》的紀錄，成為目前最佳劇情片入圍名單中票房最高的電影，這或許可視為是金馬向商業片逐漸敞開大門的跡象。而《關於我和鬼變成家人的那件事》是否有機會打破《血觀音》的紀錄，成為最高票房紀錄的最佳劇情片得獎作品，讓我們拭目以待。
台灣知名影評人羅比2019年曾告訴《BBC中文》，認為金馬獎本來就不是商業片主導的電影獎項，但從2019年以後，確實有越來越多作品叫好又叫座，同時受到金馬獎評審及一般觀眾肯定。
東南亞電影發光發熱
除了商業片與類型片逐漸被金馬看見，近年也有越來越多東南亞電影進入金馬視角。根據統計，過去10年來星馬電影已獲66項金馬提名，更奪下12座金馬獎，本屆入圍多項獎項的《五月雪》及《富都青年》也被視為奪獎熱門，均能看見東南亞電影在金馬舞台上發光發熱。
從歷屆金馬入圍名單中可以發覺，金馬60以來的趨勢與走向確實逐漸邁向多元與包容，究竟未來還會帶給我們什麼樣的驚喜呢？
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核稿編輯：林奕甫
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