10位影評人心中的金馬60最佳影片：李安、侯孝賢、楊德昌、蔡明亮領銜，挑揀經典中的經典

2023年第60屆金馬獎，喊出「凝聚眾人、直奔未來」的口號，在此階段，作為華影影壇的大家庭，在邁入一甲子的當下，凝聚眾人顯然是重要且不容忽視的。

然而，回看過往就得以發現，「眾人」的開枝散葉，是奠基在過往數十年的積累，才能走向今日、甚至往未來奔去。當然，電影作為映照時代的一面鏡像，同時能夠從中窺探這60年的成果與定義。

有鑑於此，《關鍵評論網》邀請10位影評人，從金馬獎過往「獲得」最佳劇情片的59部電影之中，選出自己最鍾愛的作品，並附上理由推薦。

希望透過影評人的眼睛與文字，為讀者從金馬長河中挑揀出經典中的經典。

以下排序依得獎作品時間先後決定。

陳煒智選擇《梁山伯與祝英台》，第2屆金馬獎最佳劇情片

1963，金馬獎來到第二屆，正在一步步建立自己的威信、品味，以及給獎邏輯。評審團避去官營片廠所攝、政宣目的強大的《吳鳳》（改頒發社會教育特別獎），轉而肯定對於產業界和文化界有著非凡意義的《梁山伯與祝英台》，對於當時仍屬官辦性質的金馬競賽，無疑是重要的里程碑。

自此之後連續多屆，金馬最大獎也就是這樣在政令宣導與安定社會之功用上、文化藝術與產業發展之增進上，盡力求取平衡，將「叫好叫座」的作品，送上寶座。