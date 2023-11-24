第60屆金馬獎終身成就獎林青霞：千萬句的「我愛你」，承載了全球影迷對她的仰慕

第60屆金馬獎終身成就獎頒給林青霞，身為「曾經不是青霞影迷」，但「愈來愈珍惜青霞」的影友會一員，我是相當相當感動的。

身旁有好些朋友跟我一樣，兒時只認識林青霞的美貌，看不出她的表演有多精彩、有多少層次和深度，然而隨著時間推移，我們年歲漸長，不好說是「漸漸看懂」了青霞，但確實漸漸明白為什麼我們全都應該「好好珍惜」林青霞。

明星是無可取代的。她有她表演上的侷限，有她既定的「戲路」和所謂的「型」，然而，當戲路對了，當「型」對了，當表演的幅度不需要廣闊到涵蓋整套光譜，而只需聚焦在那個她最擅長的區段時，她就是天王巨星，她就是浩瀚銀海中最閃亮的織女星，她就是百花園裡艷冠群芳的花魁。

黑暗之中白光一打，在銀幕上，她就是江雁容，她就是杜小雙，她就是段宛露，她就是楊慧敏，除此之外，她也是賈寶玉，是曹雲，是井底鏡中的倩女幽魂，是頭戴金色假髮的過客，是撲朔迷離「快樂得不得了」的東方不敗。她還是三毛和張愛玲的疊影，是「很難演」的白色山茶花，更是全世界華人心目中永遠的雲之凡。

輕輕一喚，一個回眸，兩秒鐘的特寫，化為永恆。

Photo Credit: 中央社 林青霞

最美麗的青霞

撰寫本文的同時，筆者參與策劃的「瓊瑤女郎・時代倩影」經典影視劇照展覽，恰好在松山文創園區同時進行；場中有一面牆，是策展團隊為這位「永遠的瓊瑤女郎」獻上的真心禮讚。

12張青霞的大照片，由原版劇照底片數位掃描翻印而成，裡頭有五張出自同一部電影——由高山嵐導演、林贊庭攝影的《奔向彩虹》。