【影評】趙德胤《診所》：從偏狹、重構的診所，直窺緬甸日常裡的生命政治

文：黃令華

《診所》精彩絕倫，這麼形容它或許過於概括了，但對我來說，它卻因為許多創意性的企圖，留下了伏筆和困惑。如果說，《診所》是趙德胤從2016年開始拍攝，建立景框，向觀眾打開這扇窺見緬甸仰光一角的窗，那他希望我們看見什麼？

第三十三分鐘，《診所》才將片名映在大銀幕上，前段像是序曲，漫長的序曲定調了兩位醫者的神聖模樣與凡俗追尋。鏡頭一顆顆被靜謐地安放在角落，一個得以觀看空間全貌的位置，有時鏡頭走近病人，半顯的身體無力地攤在診所的平台上，有時鏡頭躲在鏡像物件的背後，一種窺視的視線落在了淡然整理空間的女醫師身上。

螢螢的燈管牽著兩條污滿泥塵的垂掛電線，草綠的塑膠帆布窗簾掩著診所木門框限住的長型空間，挨著月曆的是一幅燦藍底色、粉黃相間的豎耳灰驢畫作，趙德胤以定景、藉由空間自身陳列出來的多重景框，把翁敏（Aung Ming）——診所內的男醫生來回踱步、焦躁的身影壓進透視的空間，一路延伸到車水馬龍的仰光街道。第三顆鏡頭，觀眾看見白底紅十字的燈箱亮著微弱黃光，吸吮牙床的老婦髻著髮，帶著恍然的兒子走進診間。

這是一間診所。

面對截肢的酒醉病人、生滿頭蝨剛從精神病院歷劫歸來的婦人、突然癲癇的年輕男子，翁敏儼然這些病患如父的角色，嚴厲地指責或詢問，卻又無處不透露他的關懷和擔憂——對生命最根本的關注和拯救。這個位在緬甸仰光一隅的診間，醫者以他們擁有的知識和反覆施作的技術，割去緬甸社會陳年凋敝的醜陋和困瑣，活在這個社會裡的生命，無不搏盡全力為生活打拼、忽視早已生蛆的小腿，或屈就在頭蝨滿布的生活狀態裡。

霍布斯（Thomas Hobbes，1588-1679）在《巨靈論》點出建立共和政體的主要目的是確保人民的生存與安全，也就是說，人民願意讓部分自身權利與自由受到限制。黃涵榆也在《閱讀生命政治》中清楚整理阿岡本（Giorgio Agamben）對生命政治的討論：當代把「生命的神聖性」當作無庸置疑的真理和主權的對立面，實際上這恰好顯示了「生命臣服於決斷死亡的權利，以及生命因為被拋棄的關係而處在無可挽回的暴露狀態」。現代國家的治理技術還未進入到緬甸社會的每個角落，還未能以權力控制每個生命領域，對肉體的暴力處置落到了軍人和醫者的手上，主權（sovereign power）將自然的、任何層次的生命拋棄到常態社會之外，它以不同幅度的、不同大小的暴力形式出現，可以決斷哪個族群的生命、哪個個體的生命更值得被款待或留下。