【影評】趙德胤《診所》：從偏狹、重構的診所，直窺緬甸日常裡的生命政治

我們想讓你知道的是
入圍第60屆金馬獎最佳紀錄片的《診所》，是緬甸出生的趙德胤導演的第四部紀錄長片作品。《診所》聚焦生活在仰光市的翁明醫師，藉由他開設的診所窺見整個緬甸人的生活日常，更在過程中見證了緬甸風雲變色的國家處境。
文：黃令華
《診所》精彩絕倫，這麼形容它或許過於概括了，但對我來說，它卻因為許多創意性的企圖，留下了伏筆和困惑。如果說，《診所》是趙德胤從2016年開始拍攝，建立景框，向觀眾打開這扇窺見緬甸仰光一角的窗，那他希望我們看見什麼？
第三十三分鐘，《診所》才將片名映在大銀幕上，前段像是序曲，漫長的序曲定調了兩位醫者的神聖模樣與凡俗追尋。鏡頭一顆顆被靜謐地安放在角落，一個得以觀看空間全貌的位置，有時鏡頭走近病人，半顯的身體無力地攤在診所的平台上，有時鏡頭躲在鏡像物件的背後，一種窺視的視線落在了淡然整理空間的女醫師身上。
螢螢的燈管牽著兩條污滿泥塵的垂掛電線，草綠的塑膠帆布窗簾掩著診所木門框限住的長型空間，挨著月曆的是一幅燦藍底色、粉黃相間的豎耳灰驢畫作，趙德胤以定景、藉由空間自身陳列出來的多重景框，把翁敏（Aung Ming）——診所內的男醫生來回踱步、焦躁的身影壓進透視的空間，一路延伸到車水馬龍的仰光街道。第三顆鏡頭，觀眾看見白底紅十字的燈箱亮著微弱黃光，吸吮牙床的老婦髻著髮，帶著恍然的兒子走進診間。
這是一間診所。
面對截肢的酒醉病人、生滿頭蝨剛從精神病院歷劫歸來的婦人、突然癲癇的年輕男子，翁敏儼然這些病患如父的角色，嚴厲地指責或詢問，卻又無處不透露他的關懷和擔憂——對生命最根本的關注和拯救。這個位在緬甸仰光一隅的診間，醫者以他們擁有的知識和反覆施作的技術，割去緬甸社會陳年凋敝的醜陋和困瑣，活在這個社會裡的生命，無不搏盡全力為生活打拼、忽視早已生蛆的小腿，或屈就在頭蝨滿布的生活狀態裡。
霍布斯（Thomas Hobbes，1588-1679）在《巨靈論》點出建立共和政體的主要目的是確保人民的生存與安全，也就是說，人民願意讓部分自身權利與自由受到限制。黃涵榆也在《閱讀生命政治》中清楚整理阿岡本（Giorgio Agamben）對生命政治的討論：當代把「生命的神聖性」當作無庸置疑的真理和主權的對立面，實際上這恰好顯示了「生命臣服於決斷死亡的權利，以及生命因為被拋棄的關係而處在無可挽回的暴露狀態」。現代國家的治理技術還未進入到緬甸社會的每個角落，還未能以權力控制每個生命領域，對肉體的暴力處置落到了軍人和醫者的手上，主權（sovereign power）將自然的、任何層次的生命拋棄到常態社會之外，它以不同幅度的、不同大小的暴力形式出現，可以決斷哪個族群的生命、哪個個體的生命更值得被款待或留下。
專題下則文章：
【關鍵專訪】《本日公休》導演傅天余：回溯媽媽的家庭理髮廳，這是一種很美好的老派人情
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。