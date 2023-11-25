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【2023金馬獎】2023 Golden Horse Awards

第60屆金馬獎終身成就獎陳坤厚：充滿愛的寫實情懷，為80年代瘋狂的台灣社會定了心

TNL+ 2023/11/25 ,

評論

陳煒智

陳坤厚｜Photo Credit: 金馬執委會提供
陳煒智

陳煒智

Edwin W. Chen（陳煒智） 電影與劇場史研究, 編劇, 作詞, 導演 Film and theatre historian, playwright, lyricist, director.

我們想讓你知道的是

第60屆金馬獎終身成就獎頒給陳坤厚，他的作品作品，最難得一個「厚」字。醇，而且純。那種健康、正面、充滿愛的寫實情懷，在風起雲湧的1980年代，為整個翻飛翩翩、即將急躁甚至瘋狂的大時代、大社會，放下了最誠懇定錨之錘，紮紮實實，打入你我心底。

陳坤厚導演榮獲第60屆金馬獎終身成就獎，消息傳出來的時候，我人正好坐在電腦前，對著這則喜訊愣了幾秒鐘，然後默默找出幾年前參加國家影視聽中心重要活動時，收到的《桂花巷》精彩劇照和片花，反覆又賞玩了好久好久。

導演曾跟媒體提起，說他是攝影出身，當導演的時候不太知道該怎麼跟演員溝通，不太明白要怎麼「教」演員表演；不過他對自己「攝影師」的專業有絕對的把握和驕傲，所以他最常做的就是讓演員自由發揮，他總能精準捕捉到演員最好的表現、最精彩的瞬間。

此次金馬影展精選4部陳坤厚導演，同時也身兼攝影指導的代表作，組成致敬單元，《小畢的故事》、《桂花巷》、《最想念的季節》還有《結婚》，都吸引相當多的影迷捧場，尤其，吸引了相當多新生代的影迷。

當年這些作品都還是以西門町的千席大院作為院線龍頭，全台數十家首輪戲院隆重獻映，如今以數位面貌，重現在窄小的多廳影城，近四十年的「代溝」，時光劃隔開來的卻是更深柔、更雋永的韻味。

第60屆金馬獎「終身成就獎」頒發給台灣新電影代表人物、金馬獎最佳導演與攝影雙料得
Photo Credit: 金馬執委會提供
陳坤厚

從攝影助理到導演新秀

陳坤厚跟隨家中長輩，同時也是國寶級攝影師的賴成英入行，1960年代初期便在中影公司擔任攝影助理，正好趕上彼時方興未艾的彩色闊銀幕時代趨勢；他參與最早期的作品包括李行導演、瓊瑤原著的《啞女情深》等等，後來逐漸由助理升任為正式攝影師，在1970年代後期便以同樣是李行導演《汪洋中的一條船》勇奪演藝生涯中的第一座金馬獎。

大概在1970年代尾、1980年代初，他「攝而優則導」，與侯孝賢結為搭檔，侯導陳攝，或者陳導侯編（也是陳攝），以林鳳嬌、阿B鍾鎮濤、玉女歌手沈雁等為主要卡司，還有後來加入的鳳飛飛，拍了一系列將都會風貌作為重要背景的時代輕喜劇電影，其中也穿插活潑輕快的主題歌曲，在文藝片的大類型之中另闢蹊徑，標記出別開生面的「次類型」，以便和當時主流的俊男美女瓊瑤式愛情區隔開來。

這些作品的市場反應甚好，據此奠定了陳坤厚和侯孝賢在影壇的基礎。與此同時，整個華語影壇走到「世代交替」的關鍵，在台灣，有金穗獎的鼓勵、電影圖書館成立、金馬國際電影觀摩展開辦，在電視台有張艾嘉等推動的《十一個女人》劇集，有香港新藝城公司成立台灣分部展開製片計劃，有新生代的朱延平導演伙拍許不了，開創全新喜劇風貌。

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【2023金馬獎】2023 Golden Horse Awards：

2023年，金馬獎邁入一甲子。來到第60屆的金馬獎，以自馬來西亞的《五月雪》領軍，9項大獎提名在此階段最為風光，之後則為兩部台灣代表《疫起》以及《關於我和鬼變成家人的那件事》，皆提名8項。此外，《小曉》、《老狐狸》、《富都青年》、《周處除三害》等片也皆有7項提名——第60屆金馬獎，形成百花齊放的局面。此專題就彙整「關鍵評論網」關於本屆金馬獎入圍電影的相關文章，無論是評論或是專訪，皆希冀透過文字給予讀者深度的影人影事。

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