【2023金馬獎】評審團主席李安談評選內幕：今年共識極高，勝出作品都在發光

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2023年第60屆金馬獎，由李安領軍的評審團，將最佳影片頒給黃驥、大塚龍治的《石門》。對於這份得獎名單，李安表示：「評選時建議評審，第一輪以『喜歡』為主，第二個就是『為什麼該得獎』，而我們選出來的，是我們覺得在發光的作品。」之後，金馬執委會執行長聞天祥，則在後台解釋評選過程。
以台灣、國際名導李安為首的評審團，將最佳劇情長片頒給執導的《石門》，除此之外，《石門》的剪輯廖慶松也拿下最佳剪輯，昨（25日）晚共計收下2項大獎。
不過，今年的最大贏家，是未入圍最佳劇情片的《老狐狸》。
以導演蕭雅全為首，《老狐狸》拿下最佳導演、男配角（陳慕義）、原創音樂（侯志堅）、造型設計（王誌成、高仙齡）4項大獎，其中技術獎項侯志堅與王誌成，皆是台灣技術（音樂、美術）的一時之選。
除此之外，獲得2座（以上）獎項的作品，除了《石門》、《老狐狸》之外，也包含《疫起》（視覺效果、美術設計）、《本日公休》（女配角、原創歌曲）。
今年的金馬帝后吳慷仁以及林品彤，兩人皆是首度入圍就拿獎，林品彤更是憑藉12歲之齡，刷新金馬獎影后最年輕得主紀錄。
對於本屆賽果，評審團主席李安在後台表示：「看電影很愉快，但評審很難為，和我一起評審的夥伴，都很可愛也很認真看片、討論，今天也滿順利，大部分都是一輪過關，我們也很喜歡這份名單，大家都很真心，真的很感動。」
李安繼續說：「我當時建議評審，第一輪以『喜歡』為主，第二個就是『為什麼該得獎』，關於各種評價、社會狀態等等，而我們選出來的，是我們覺得在發光的作品。」
針對金馬獎60年，李安則說：「我覺得我過了60，脾氣好像越來越大，其實辦影展也真的高高低低，要呵護文化，讓其細水長流、泉源不絕真的不容易。尤其金馬是在華語影壇相當有份量的，這個獎項是公開，公平地競爭，慢慢有向心力的，這是我非常珍惜，也是很多人珍惜的。」
對於「60年」這個特別年份，李安說：「一甲子了，其實金馬的質也變了好多，而我參加的這30幾年是真的珍惜，今晚我們尊重電影人，互相扶持、鼓勵，受到尊重真的很珍貴，祝福金馬。」
最後，李安離席時回首補充：「希望讓媒體知道，媒體對金馬真的很好，那份感覺是熱的，非常感動，這個氛圍、震動的頻率，真的謝謝大家。」
頒完獎之後，金馬執行長聞天祥在媒體後台揭曉評選內幕。
聞天祥率先表示，今年是史上第一次未出現9比8的票選狀況，從早上8點半討論至下午4點整。
今年最佳劇情片討論時，《石門》、《五月雪》、《年少日記》、《關於我和鬼變成家人的那件事》各有支持者，最終聚焦於《石門》和《年少日記》。
而今年也沒有預投票，聞天祥說：「今年李安讓每個評審，在每一個獎項都說出支持理由，各個評審都是電影專業，但李安更希望大家在專業之餘，提出個人愛好，接著才投票，而大部份獎項經過充分討論，都是第一輪就出線。」
對於《石門》，評審團認為表面是從女性身體出發，但進一步擴展出社會與時代，人物刻畫相當立體，深度與廣度兼具，「也是最多評審喜歡的作品」。
最佳導演則是聚焦黃驥、大塚龍治、蕭雅全與張吉安，而後是黃驥、大塚龍治這對搭擋與蕭雅全進行討論。
評審團欣賞蕭雅全展現的細膩與純熟，以及重現年代的能力和場面調度的手法，《老狐狸》也反映蕭雅全看待人情世故的包容與理解，無論是內涵與技術，都看見了蕭雅全大幅躍進的成果。
接著是男主角。
評審團強調，希望讓大家知道，「今年是台灣男演員的豐收年，每位入圍者的表演都非常精彩」。
此獎項最終集中在吳慷仁與王柏傑。
評審團認為王柏傑展現高度成熟、內斂、富有層次的演出，可惜演出篇幅較少較為吃虧；而吳慷仁兼有著被譽為滿分的「監獄戲」，且充滿生活感的前半段引人入勝，眼神都是戲。
而後李安也提及，自己的媽媽曾是聽障學生的老師，因此從小就有觀察聽障者的肢體動作，李安認為，「完全被吳慷仁的演出詮釋說服」。
再來是女主角，集中在胡伶與林品彤。
評審之一的莫子儀表示，「我沒有將林品彤當作小孩評價，而是當成一名演員」。評審團盛讚林品彤的演出有條不紊、條理分明，連成年演員都無法企及，最終幾乎沒有懸念地獲獎。
而男配角最終是陳澤耀以及陳慕義的競爭。
評審認為陳澤耀與吳慷仁相得益彰，但是陳慕義的角色非常特別，這種角色容易陷入刻板，但陳慕義的演出，能夠看見狡詐、銳利，偶爾又露出慈父般的態度，表面成功但又能看見茫然與悔恨。面向之多，像是萬花筒的演出，但陳慕義又能將這些面向處理得輕鬆、自然，因此變得呼吸一般自在。
討論最久的獎項，則是女配角。聞天祥表示，「即使經過充分討論，女配角的支持還是分散的」。
評審認為劉奕兒收租的戲非常好看，是前段大好，但可惜後段較無發揮空間；萬芳則是內斂沈穩；陳意涵則擁有爆發性；梁雍婷對身體的控制極佳。
方志友飾演非常不利於演員發揮、相對不討喜的角色，卻成功體現不刻意博取同情的演出，使得此角色更加複雜，不再只是喜歡／討厭與否，是能夠體現生活之苦的角色，在有限的篇幅中，提供相當複雜的情感與道德展示。
聞天祥則表示，今年有趣的狀況是新導演與原著劇本——卓亦謙與孫杰，兩名新導演的競爭非常激烈，最終評審團肯定《大山來了》文本的建立，特別是敘事結構的環環相扣，因此獲得劇本獎。
至於《年少日記》是雅俗共賞、打動人心，而卓亦謙身兼編劇、導演、剪接，作為新導演掌控作品的能力毋庸置疑，觀眾應該都能被其反轉震撼與刺激，全面性備受評審團肯定。
新演員的部分，評審們認為鄧金煌的表演不著痕跡，春風也有大將之風，胡宇恆的反差也很大，葉曉霏也演出了角色需要的掙扎。
而謝咏欣的突圍則在於銜接起片子承先啟後的能力，以及表達初戀浪漫之餘的失落，細膩且清新，此獎項最終聚焦在謝咏欣、鄧金煌與春風。
改編劇本的部分是《關於我和鬼變成家人的那件事》與《五月雪》的競爭。
評審認為《五月雪》的隱喻豐富，但視覺與聽覺的設計更多；而《關於我和鬼變成家人的那件事》的部分，評審則強調其劇本的對白設計、丟接球非常完美，語言與文字節奏非常出色，且混合類型實則難事。
攝影部分，聚焦於《富都青年》的KartikVIJAY以及《（真）新的一天》余靜萍，評審團盛讚余靜萍取鏡的角度以及色調運用，讓故事產生創造力，帶來強大說服力。
最後是紀錄片，討論聚焦於許鞍華的《詩》、趙德胤的《診所》以及王兵的《青春（春）》。
《青春（春）》勝在雕刻出「時間」與「日常」，評審認為王兵長時間的紀錄，得以打破拍攝者與被攝者的界線，卻不淪為廉價的同情與獵奇，能讓觀者理解與共感，是非常高水準的表現。
第60屆金馬獎完整得獎名單
- 最佳劇情片：石門
- 最佳導演：蕭雅全／老狐狸
- 最佳女主角：林品彤／小曉
- 最佳男主角：吳慷仁／富都青年
- 最佳女配角：方志友／本日公休
- 最佳男配角：陳慕義／老狐狸
- 最佳新導演：卓亦謙／年少日記
- 最佳新演員：謝咏欣／但願人長久
- 最佳紀錄片：《青春（春）》
- 最佳紀錄短片：備忘錄
- 最佳劇情短片：直到我看見彼岸
- 最佳動畫片：八戒
- 最佳動畫短片：夏夢迴
- 最佳音效：五月雪
- 最佳剪輯：石門
- 最佳攝影：（真）新的一天
- 最佳美術設計：疫起
- 最佳造型設計：老狐狸
- 最佳視覺效果：疫起
- 最佳原著劇本：大山來了
- 最佳改編劇本：關於我和鬼變成家人的那件事
- 最佳動作設計：周處除三害
- 最佳原創電影音樂：老狐狸
- 最佳原創電影歌曲：本日公休
- 年度台灣傑出電影工作者：林仕肯
- 終身成就獎：林青霞、陳坤厚
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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【2023金馬獎得獎名單】最佳劇情片《石門》、影帝《富都青年》吳慷仁、影后《小曉》林品彤僅12歲
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