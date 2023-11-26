【關鍵專訪】金馬獎最佳導演《老狐狸》蕭雅全：關注「不平等」與「同理心」，從台灣貧富差距擴大的時代談起

「我記得第一檔宣傳有標語寫『回到美好的1990年』，那時候就被下面留言罵，說1990年哪裡美好，但我拍《老狐狸》壓根就不是要去讚美或批評『1990年』，對我來說，懷舊和年代不是重點」，輔以最新作品《老狐狸》榮獲今（2023）年金馬獎最佳導演的蕭雅全，如此形容這部電影。

《老狐狸》時空背景設定在1990年台灣，從一個十歲小男孩的視角出發，藉其面對的內在掙扎，討論台灣社會當代矛盾和混亂。

本文專訪導演蕭雅全，從其創作背景和脈絡談起，並梳理片中角色的不同選擇，最後也討論到他「影像化」抽象概念的方式。

Photo Credit: 華映娛樂提供 導演蕭雅全《老狐狸》片場工作照

從孩子的困惑開始

回憶起電影創作經歷，蕭雅全表示，這部作品是從自己孩子的困惑開始，1990年代確實是他的時空背景選擇，但並不是故事主體。

他表示，自己的孩子在與片中小男主角廖界（白潤音 飾）同樣年紀時，常常對身為父親的自己，提出各式各樣十萬個為什麼。面對大部分問題，他都可以回答，但某些孩子因為看了新聞不公不義事件而對「公平正義」提出的大哉問，他實在無法給予是非分明、絕對的答案。

這約莫是七、八年前的事，雖然孩子現在也已過了廖界的年紀，但這個過程卻一直困擾著蕭雅全，成為他創作的種子。

一直到台灣疫情開始（約莫2020年）之時，蕭雅全才決定開始寫這個劇本，擱置了原本另一個真正關於「時間」、想拍時間魔法的創作計畫。2021年初他完成劇本，開始籌措資金，一直到剛好一週年前電影便開鏡（2022年11月）。