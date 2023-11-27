【2023金馬獎】賽後分析：本屆最佳影片沒有最強，轉型正義、同志平權、女性身體哪個重要？實是大哉問

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本屆金馬獎坦白說很難比較，都能挑得出缺點，也有不可取代的點。小評審團賽制過程中，當然會是美學的妥協跟交鋒。但至少在女主、女配、新演員上，對我而言算是「爆冷」。而最佳影片到底哪部「最佳」？恐怕還需要時間來證明，畢竟電影最終還是要面對市場與觀眾的反應。
就今（2023）年金馬獎最後的賽果，若與影評人、業內外的賽前討論預測相比，至少在女主、女配、新演員上算是所謂的「爆冷」，並不那麼符合賽前預測的熱門人選。
而最佳劇情片頒給中日合拍、美學顯得傳統的《石門》，卻讓兩部今年在影展大有展獲的馬來西亞雙雄《五月雪》、《富都青年》，最終都只有一個獎項（《五月雪》音效、《富都青年》男主角，而且實際上得獎者都是台灣人），是否反映出金馬表現上歡迎全球華語電影，但內裡仍偏向擁抱大中國的華語傳統呢？
實則未必，就筆者看過今年九成入圍片子的狀況下，我認為異質性極高，且各有強項與軟肋，特別是在女主角和女配角，都能看到這個狀況。
從女配角獎項討論最久這件事就可知道，這個獎項上面的競爭，真的是運氣含量高。而戲份較多、接近女主角的陳意涵，可能會有更多地方被評審認為沒演好；萬芳壓抑的角色可能會被部分評審認為缺乏感情；梁雍婷的表演可能會被人認為太過用力；劉奕兒在《老狐狸》前半的表現十分亮眼，但後半幾乎消失，表演不算完整。然而方志友雖是大家心中的爆冷，但其實她是貫穿《本日公休》的關鍵。
女主角的部分，余香凝被詬病的，其實是沒有記者感（劇情也沒有幫到她），尤其在幾個戲精林保怡、姜大衛相比之下更顯得蒼白；鍾雪瑩的表演細膩自然，而且做出時間跨度，但角色其實不討好；胡伶跟陸小芬則都是經典「媽媽」角色的表演，原本賽前大家一面倒地覺得一定會給陸小芬，但從觀眾一看到《菠蘿，鳳梨》之後，胡伶的聲勢就不斷水漲船高，認為兩人足以匹敵。
相較起來，由於《小曉》最受矚目的獎項只有入圍最佳女主角和最佳劇本，賽前焦點並不在林品彤身上，但跟她對戲的劉俊謙跟陳意涵都演得很好（劉俊謙真的是男配角遺珠），不過，林品彤也透過她的演技讓整個故事往前推進。
再來，中國電影看似風光，其實可能不然，得獎的三部可說皆是體制外的作品，《石門》是日資，孫杰的《大山來了》其實一直被中國挖黑料，導致新導演論壇和頒獎典禮都因不可抗力因素而缺席；王兵更是一直都在體制外。紀錄短片則很勇敢地給了《備忘錄》這樣的敏感議題。
專題下則文章：
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