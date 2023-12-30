唱著《一路以來》入圍金馬獎的日馬混血創作歌手片山涼太，就是現實中的「富都青年」

導言

「《富都青年》入圍七項金馬獎，頒獎禮上除了吳慷仁奪下金馬影帝，日籍歌手片山涼太唱著入圍最佳電影主題曲的《一路以來》，沈穩的表現，磁性的歌聲，令人印象深刻。

他是片山涼太，《富都青年》的配樂師，也為了好好創作配樂，走入了劇組，先當導演助理，後來再當了第三副導演，全程跟著拍攝，細讀每個劇本細節，投入每個拍攝過程，跟著這對兄弟阿邦和阿迪的步伐，醞釀他心目中《富都青年》的每段旋律。

現實中，他才是個「富都青年」，小學時期就在富都長大，在富都生活，培養了他對於音樂的夢想。而他也是在馬來西亞沒有身份證，持著紅登記（永久居留證）的那個富都青年。」

片山涼太，在馬來西亞定居的日籍歌手及音樂人。片山涼太在日本出生，四歲隨母親回到馬來西亞定居生活。從小在多元文化的環境長大，小學在華小讀書，中學在馬來學校就讀，隨後在澳洲生活，因此練就了多語能力。 2017年，片山涼太發布他的第一張四首歌的EP《Hillarys》，隨後幾年所發布的單曲都獲得星馬音樂大獎的肯定；其中2020年，片山涼太也以《逃啊逃啊》和《身份不明》奪下馬來西亞唱片業公會舉辦的AIM中午音樂頒獎典禮的最佳作曲和最佳編曲大獎。同年12月，片山涼太推出他首張完整個人專輯《RYOTA片山涼太》。 片山涼太隨後受邀為電影《富都青年》配樂，並且創作了《一路以來》作為電影主題曲。《一路以來》也入圍了金馬獎「最佳電影原創歌曲」

首次為電影配樂，進劇組走遍各崗位尋找《富都青年》旋律

《富都青年》大熱，台灣票房有望破億。電影中令人深刻的地方不少，演員出色的演技，導演溫柔感性的筆觸，富都（Pudu）移工的悲歌，還有跟著戲中阿邦、阿迪生活與遭遇起伏的配樂，電影結束後響起的主題曲《一路以來》所唱出的惆悵。為電影配樂的，唱主題曲的是在馬來西亞生活的日籍音樂人片山涼太。這是他第一次為電影配樂，第一次為電影唱主題曲。

片山涼太在新馬音樂圈不是一個陌生的名字。他首張專輯推出後，更是在星馬重要音樂大獎大放光芒。在第14屆新加坡Freshmusic Awards入圍最佳男演唱人、最佳新人和年度十大專輯，最終獲得年度十大專輯的肯定。片山涼太也以《逃啊逃啊》和《身份不明》奪下馬來西亞唱片業公會舉辦的AIM中午音樂頒獎典禮的最佳作曲和最佳編曲的肯定。

而片山涼太和《富都青年》結緣，事實上就和《逃啊逃啊》這首歌有關。導演王禮霖曾透露，他在撰寫《富都青年》劇本時，就是聽著《逃啊逃啊》，尤其在電影中阿邦阿迪的情感和遭遇這首歌衍生許多想象，更一度是《富都青年》的主題曲。導演也因此大膽地找了沒有影視配樂經驗的片山涼太來為《富都青年》配樂。

不過，大概也很少配樂師像片山涼太一樣。電影一開拍就從頭到尾跟進劇組，甚至成為劇組的走遍各崗位的成員。一開始電影快要開拍的時候，王禮霖找片山涼太改編《千言萬語》，進而為這電影創作。片山涼太第一次為電影配樂，加上疫情關系音樂事業也面對挑戰，因此他也不如就加入劇組，一起跟隨拍攝步伐，尋找靈感。