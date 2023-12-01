【關鍵專訪】《富都青年》導演王禮霖（上）：面對社會的殘酷，愛是讓我們走下去的原因

我喜歡和新導演聊天。

和功成名就、身經百戰的大導演不同，新導演的作品，很多時候或許不一定那麼成熟，但我樂於看見那些跌撞過後的痕跡，也喜愛挖掘那些初出茅廬背後的思考路徑。

常常，看新導演的作品就像坐上一台雲霄飛車，忽高忽低，忽快忽慢。有時候會出現明顯的狀況，這時你會知道飛車來到了低谷；但也總能看見神來一筆的靈光，這時你會知道飛車正注入強大的興奮劑、急速前行，總而言之，這台飛車不太穩定，但卻很好玩。

《富都青年》就是這樣的作品，而王禮霖是富有彈性的新導演。

2018年，王禮霖生了一場重病，當時他自問，「如果明天就離開人世，其中的遺憾會是什麼」，未能當導演就是答案，於是王禮霖踏上了從監製轉往導演的路上。這一路上，有李心潔、吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌等極富才華的影視工作者攜手同行，這是馬來西亞劇組混合台灣影帝組裝製造的飛車。

我不認為《富都青年》是一部完美的作品，但它的確在某些時刻出些了某種靈光，令人著迷。例如，開場戲的墜樓，對我而言是有趣的，王禮霖簡潔有力地創造出一個身份、權力、勞動、階級、職業等面向不對等的世界，這個世界混合了複雜的種族與社會議題，戲劇張力強大，後續發展如何，我想繼續看下去。

但這樣的多元民族組成的社會，所造成的衝突與混亂，在後續似乎並沒有繼續往下挖深、鑿廣，開場定調的複雜性消失了，故事也就失去了縱深，對我而言，導致作品就有點斷裂。當然，這是我對王禮霖的好奇之一。

再來，《富都青年》的靈光出現在中段的巴士戲。

《富都青年》的戲劇結構，以命案意外作轉折，幾乎可以看作上下半場，而在短暫的逃亡旅途，對我來說全片最棒的鏡頭就出現在這。

公車駛離，鏡頭凝視吳慷仁，接著攝影機跟著公車移動、返還，這讓觀眾有了參與抉擇的機會——吳慷仁究竟是因聽障身份沒聽到車開走，還是故意不上車？如果是故意不上車，原因是受夠弟弟，還是回去頂罪？

這些問題讓這場戲帶有縱深且相當開放——因為這讓觀眾真正地介入了去留、決定了道德，而後，陳澤耀現形於景框，上述的所有想法，又因為這個現形，進一步全盤歸零思考，觀眾就再度投射於吳慷仁，重新思考方才秒瞬之間所牽涉的多重關係與艱困抉擇——自己與這對兄弟的關係，這顆鏡頭帶著絕佳的電影感。

而且，這場戲僅透過基礎電影語言左右橫搖（Pans）的攝影機運動，非常沈穩就做到了上述所提到的「電影感」，而《富都青年》全片的光影與色調運用也和敘事走向一致，前段的明亮（兄弟的快樂）、後段的陰暗（監獄的死亡），甚至是後段固定鏡頭的使用，呈現了獄中的威肅感，逼近了人的情緒。

這些，都是王禮霖打造的這台飛車，往上直衝的速度，讓人興奮。

但是，《富都青年》也有許多我認為的失速低軌，例如，獄警那句「你是好人」的道德問題；社工哥哥、緬甸女孩角色的功能化；這些，都是我對王禮霖的好奇之一。

於是，我帶著對《富都青年》許多的待解疑惑，和王禮霖有一個小時的對話；所幸，王禮霖是個對自己、對作品誠實的導演，他是真正能接受所有意見回饋的導演，無論好與壞。

或許是因為擔任製片多年，王禮霖身上有著親和、近人的氣質，但這並不是諂媚與豔俗，不曉得王禮霖知不知道，他的這份特質、那份溫暖，得以讓許多人被感染，我也不例外。

人與人、面對面的實際交流與談吐，散發出來的氣質，說不了謊，我總是這樣認為，而王禮霖是能說大實話的人，一起聽聽，藏在《富都青年》之中，王禮霖的大實話。

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Photo Credit: 金馬執委會提供 《富都青年》導演王禮霖

過往導演是監製身份，作品有《分貝人生》、《迷失安狄》，如今轉換成導演，兩者間的工作完全不同，監製可能要掌握資金以及各組的溝通協調；導演可能要專心於故事創作以及景框內的調度。很多時候這兩個角色是衝突的，那麼，對你的《富都青年》有何影響？而這次和李心潔監製的溝通，又有哪些是妳認為有所幫助的部分，無論是資金、表演、導演等方面，想先請導演談談這題。

王禮霖：我的製片、監製整天和我說，「你現在是導演啊，你不要監製魂上身啊」，我知道我做導演絕對不能當監製，後來我就有嘗試放開，發揮導演對於影片創作的想像。

其實在拍《富都青年》時有些也真的是預算思考，錢永遠不夠，而且這部片子在馬來西亞沒有什麼人投資。但其實因為我有監製背景，所以我知道錢要怎麼花。

例如美術組不夠資金，我就能判斷該怎麼修改，能提前解決問題；那如果不是太為難的部分，我們就能去試試看，而且有些東西我會主動和攝影師說這樣不行，我們改成這樣拍，能否配合我？到了後面其實我就放手，專心拍我的東西。

監製背景混合導演身份，對我而言是有幫助的，有些導演沒有這個概念，會造成劇組的為難，我覺得很多事要同理心，不是說不能，但要去想事情的可能性在哪，電影是團隊工作，而非個人工作。

至於心潔的部分，因為我和張姐（張艾嘉）在《分貝人生》合作過，所以是透過張姐牽線的，而心潔問我的第一個問題，就是「你為什麼要找我當監製」，也問我「為什麼要當導演」。我知道心潔沒有監製經驗，但我覺得這個案子就是非心潔不可，直覺就是想找她，而心潔在馬來西亞有個慈善單位，我覺得或許她對這個案子感受會比較深，能夠產生不同可能性。

我和心潔說，行政可以慢慢學，但我覺得最重要的，是心潔對於劇本的豐富經驗，能夠看出盲點，與我討論與交流，對首次寫劇本、當導演的我很有幫助。她也是考慮了幾天，就答應了。

當然我們也有磨合期，相處方式不同就會有爭執，她希望我們不要拍那麼緊，但是資金有限就會衝突。不過我們都對事不對人，而且吵完後感情會再更好，心潔在片場就像個媽媽，很照顧大家。

接下來其實就是表演。這次很特殊，通常監製不會涉入演員的表演，但這次分配下來，心潔負責這部分。我也從旁學習如何與演員溝通。

記得慷仁來馬來西亞之前，我和慷仁說，希望把台灣的慷仁留在台灣，來到這裡就是全新的慷仁；因為我和心潔對於哥哥這個角色的共識，不能是慷仁既有的方式，要完全顛覆所有的方法。

這部分後來就請心潔去溝通，分擔了所有演員的workshop，我們前期也準備的很足，開拍所有東西就到定位，當然中間有些微調，但基本上演員的調整都很快。

我永遠相信這個案子是團隊一起做出來的，絕非導演一個人的功勞。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 李心潔（左）初任監製、王禮霖（右）同樣初任導演

《富都青年》除了顯而易見的兄弟情之外，這是關於「身份」的電影，沒有「公民身份證」社會邊緣的群體，讓這對兄弟喪失了「話語權」，吳慷仁甚至是一名無法說話的「聽障人士」——從身體、環境、社會到階級都被剝奪了「聲音」、「身份」是陰影，籠罩片中所有角色。想先請導演談談，為何故事從富都的老社區出發？在那地區生活的人民，是否大部分遭遇到類似的困境？以及你對「身份」的想法

王禮霖：疫情這幾年，一直看見關於「身分」的議題，決定當導演就想寫這樣的故事，而我需要有個符合這類型 、議題的地方——就是富都。

2017年做《分貝人生》時去過富都，這裡有聚集許多族群的老社區、古老的菜市場，因為在八、九零年代中下階層的華人來到此地，而後經濟好轉時人口外移，這些社區就剩下移工以及出不去的族群。

選擇「富都」也有某種反諷的意味，雖然周圍是高樓大廈，但我看見的這些人根本不富裕，仍活在以前的老社區、菜市場，但大家其實有某種凝聚力，這種狀態就能增添在議題以及故事，增加背景的氛圍。

因為馬來西亞是多元群體，人物形形色色，移工、性交易、跨性者、貧窮戶、孤獨老人等等，片中看到的角色，現實生活都有，而富都這個地方，依著時間不同，時而安靜、時而熱鬧，這些人在環境是流動的，每個角色在這部片子中，也都需要身份。

身份議題確實在馬來西亞的各個角落都有，也非常難以解決，在馬來西亞許多非法婚姻下出生的小孩，會面臨拿不到公民身份的狀況，但在這議題上，我並沒有要「控訴」，我想提出的是「關注」，這也是我的選擇。

至於角色，一開始是先設定澤耀的角色。因為跟澤耀很熟，就想寫澤耀尚未嘗試的角色，於是有了外向的弟弟；有了「外向」，哥哥必然就是「內向」，這是劇本張力的對比。而後想到，如果哥哥因沒有身份面臨極大壓力，又是無聲狀態，會發生什麼事，就想去看看哥哥的雙重壓力。

而慷仁的加入，其實是因為心潔的建議以及王子維（《狂徒》監製）的介紹。《富都青年》的案子2020年去了金馬創投，當時子維很喜歡，就將這個故事帶給慷仁，而後心潔和我也都覺得慷仁就是哥哥。我就開始以慷仁的樣態進一步寫出角色。

澤耀與慷仁，兩名演員都很成熟，我希望他們對角色也有自己的想法、培養默契，並不是由我來告訴他們該怎麼做，這會是有機的共同創作。

想延續身份的問題。片子的開場至墜樓，對我而言是有趣的，它是一個身份、權力、勞動、階級、職業等面向不對等所迸發出的戲劇張力，其中混合了複雜的種族與社會議題，但這樣的多元民族組成的社會所造成的衝突與混亂，在後續的故事似乎並沒有繼續往下挖深、鑿廣，較多的是以兄弟情為主，開場定調的複雜性就不見了，對我而言，導致作品就有點斷裂，想問導演這樣的考量是什麼？

王禮林：確實，因為我第一次當導演，和心潔討論時，就擔心支線太多我無法處理，所以決定第一次就專注一件事。而且「身份」在馬來西亞是長年累積的議題，直至現在政府也沒能提出很好的解決方案，我沒辦法一直控訴。

當然，田調過程會發現很多可能性，但從《分貝人生》、《迷失安狄》到《富都青年》這些作品，我認為人心中的「愛」最重要，面對世界的困難和社會的殘酷，愛是讓我們走下去的原因。

所以，一開始拋出的議題到後面就淡化了，如過繼續往下深鑿，故事的調性就不是現在這個樣子，我想回到兩兄弟的情感，而某程度我並不想說教，我認為觀眾會被兩兄弟的情感打動、拉扯，是因為我們心中都有愛，我想讓觀眾自己反思，兩兄弟窮困到連愛都無法承擔，何況是我們。

所以，我想說的是，珍惜所擁有的一切，我還是喜歡現在這個故事的寫法。

回到你說的兄弟情，吳慷仁和陳澤耀飾演的兄弟，個性天壤之別，一個內斂一個外放，身形也有巨大對比，一個瘦弱一個陽剛，兩者在片子前段用食物（雞蛋、飯菜）連結，甚至在兄弟情外鏈結起幽微的LGBTQ元素，因為你讓我們看見類似《春光乍洩》的氛圍與場景——家人、兄弟、伴侶，我不能也不覺得能夠輕易定義他們的關係，想請導演進一步談談，你在書寫這兩名角色時的設定以及相關思考。

王禮林：坦白說，我並沒有往同志、曖昧的方向前進，但大家看起來會有這種情愫，確實無可厚非，因為兩兄弟特殊的背景以及遭遇，讓他們超越所謂一般「正常眼光」的兄弟情，那是「全世界只有你、只有我」的情感。

其實那場兩兄弟回家睡覺的戲，我有拍更多的肢體接觸，例如跨腳、環抱等等，但我決定剪掉，因為我不想刻意花時間讓大家覺得好像定義了什麼。

我沒有刻意展現所謂很深的曖昧，是很自然的，我也和慷仁、澤耀說，我並沒有拍同志，就是超越一般情誼的兄弟擋。慷仁、澤耀也覺得這種情感不違和，因為無論是現實或表演，確實都會發生這些狀況。

而且，在被剝削、被壓迫、無法出聲的狀況，兩兄弟更加緊密，因為情感鏈結度夠深，觀眾到片尾才會更加心疼他們的命運，我其實也想讓觀眾自己思考，這樣的關係是什麼，由觀眾定義。

我喜歡雞蛋的設定。我覺得人的一生，會有與另一個人的專屬連結，只屬於兩個人的。而雞蛋是富有生活感的東西，也是窮人較能負擔的食物，一切都很自然地牽起了兩兄弟。

至於最後，弟弟說「下輩子我當哥哥保護你」，就會很有力量，這句台詞我也很喜歡，寫劇本時到了這句也哭了出來。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《富都青年》劇照

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航