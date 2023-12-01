【關鍵專訪】《富都青年》導演王禮霖（下）：制度會殺人，對我來說是政治創造了這個悲劇

上篇文章，我和王禮霖討論了監製與導演身份的轉換問題，以及對於馬來西亞社會所面臨「身份」的議題，在《富都青年》當中，那是包含失聲（身）的困境。

當然，上篇文章也談到了片中兩名核心人物，吳慷仁以及陳澤耀這對兄弟情的鋪陳安排，幽微的同志情愫，以及超越一般家人的「非普通兄弟擋」，都讓角色們脫俗不凡，無法輕易用世俗眼光定義。

接著，這篇文章，要和王禮霖繼續討論《富都青年》——包含攝影的溝通、角色的功能化、道德的思量、話語主體性（為什麼是由王禮霖來說勞工階級的故事）等等。

對此，王禮霖仍舊知無不言，且樂於言說，甚至是，他非常清楚自己的優缺點，這也讓人期待，王禮霖後續的作品發展——那所謂馬來西亞、移工、LGBTQ的世界。

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Photo Credit: 金馬執委會提供 王禮霖參加金馬60新導演論壇

《富都青年》的戲劇結構，以命案意外作轉折，幾乎可以看作上下半場，而在短暫的逃亡旅途，對我來說全片最棒的鏡頭就出現在這。公車駛離，鏡頭凝視吳慷仁，接著攝影機跟著公車移動、返還，這讓觀眾有了參與抉擇的機會——吳慷仁究竟是因聽障身份沒聽到車開走，還是故意不上車？如果是故意不上車，原因是受夠弟弟，還是回去頂罪？這些問題讓這場戲帶有縱深且相當開放——因為這讓觀眾真正地介入了去留、決定了道德，而後，陳澤耀現形於景框，上述的所有想法，又因為這個現形，進一步全盤歸零思考，觀眾就再度投射於吳慷仁，重新思考方才幾秒之中所牽涉的多重關係與艱困抉擇，這顆鏡頭帶著絕佳的電影感，想請導演談談這場戲。

王禮林：寫劇本的階段，我就很篤定地要讓哥哥犧牲，回去頂罪。雖然意外命案發生了，但因為找到了弟弟的父親，所以哥哥知道弟弟有機會活下去，某程度上，哥哥的犧牲就是弟弟的重生。

那場戲對我來說，其實帶著人算不如天算的意味，因為後來觀眾也看見，弟弟還是跑下車跟著哥哥，但我的想法，就是哥哥要讓車子開走，離開弟弟回去自首。

進一步透過這場戲談論攝影，這場戲的攝影機運動非常沈穩，透過基礎電影語言的左右橫搖（Pans），就做到了上述我所提到的「電影感」，而《富都青年》全片的光影與色調運用也和敘事走向一致，前段的明亮（兄弟的快樂）、後段的陰暗（監獄的死亡），甚至是後段固定鏡頭的使用，呈現了獄中的威肅感，逼近了人的情緒。透過攝影揮灑的敘事方式在本片是顯而易見的，而Kartik Vijay是經驗豐富的攝影師，曾操刀《夕霧花園》以及《緝魂》，想請導演談談與Kartik Vijay的合作，

王禮林：坦白說攝影一開始是要找克勤的，但他案子太多，後來心潔就介紹Kartik。當初我覺得要用英文和Kartik溝通有點不安，我傾向用熟悉的中文，但後來很感謝遇上Kartik。

因為他和我說，新導演不用擔心，所有技術面都交給他，這句話讓我很有安全感。溝通後，我們對於這部片子也有很高的共識，比方說顏色，《富都青年》隨著敘事推展用了三種顏色、三段鏡頭鋪排了命案前、逃亡以及入獄。

第一段是色彩繽紛，因為我覺得貧窮潮濕的陰暗，配上這些顏色會有反差感，中後段是固定鏡頭，接著顏色開始蛻變，最後的監獄是蒼白，而且鏡頭一直往人逼近，去看角色的情緒。而且服裝造型也有配合每個階段設計，都是下好苦思的。

而所有鏡頭討論、分鏡設計都在前期設計好，包含你提的這場公車駛離的戲。因為我們資金不夠，不允許太多變動，當然，偶爾會依照現場實際遇上的意外做調整，但大致的鏡頭都在開拍前就已經定案。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 王禮霖（中）與攝影指導Kartik Vijay（右）於片場溝通

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《富都青年》劇照

順著導演提及的色彩繽紛呈現的快樂，此前也和慷仁談到這樣視角的問題，他認為我們從外面的想像去看這個群體可能容易失焦、失真，慷仁親自到了富都，看見了這個群體，認為有時候他們可能是快樂的，而我們是用一種知識份子，乃至中產階級的想像去看他們，就可能會有一種刻板印象產生，那麼，導演認為，這個故事為什麼要由你來訴說？你對這個群體的想像又是什麼？

王禮霖：我想在這個命題上，應該誰都無法快樂，當然這個群體的日常一定也有快樂的時候，但比較多真的是苦中作樂。

至於我個人也曾經是移工。1999年我和菲律賓移工一起來台灣鐵工廠工作，那時的孤寂感相當強烈，明明會說中文，也在一個說中文的國家，但就是感覺在異鄉，一個人面對陌生的人與環境，這種感受很深刻，雖然我提早離開台灣回到馬來西亞，但這半年影響我非常深，我能感受到移工的心情。

所以，當我在馬來西亞看到各地來的移工，當然，遇上好雇主就沒關係，但遇到不好的雇主，生活就是長這樣。而且大部分的移工生活環境都是髒亂、擁擠，這樣的環境很難開心，很多時候還要面對警察兇猛的佈局查緝，這些是環環相扣的問題。

我們也可以拍他們很快樂的日常，但就單指馬來西亞，基本上來這裡的移工都是負債，背債離開家鄉來到陌生國度，應該任誰都無法快樂。

當然，我也有在思考，接下來在做相關議題的創作時，是不是一定要呈現苦難；但其實《富都青年》我要講的是馬來西亞的政治、法治的問題。

其實，這些苦難不只體現在移工，片中的社工佳恩不是被人殺死，是被制度殺死，對我來說是制度、是政治創造了這個悲劇。

所以，總結而言，我很能感受移工的心情，在《富都青年》我們也做了許多田調，不只移工，也包含死刑犯。我們試圖了解死刑犯的心理，馬來西亞一直在抗議死刑，提倡廢死，就是因為馬來西亞的死刑犯每天活在不知道有沒有明天的日子，所以這種不安，就需要法師介入輔導。

延續「宗教」的討論。最後吳慷仁在獄中，除了陳澤耀之外，碰上兩個外來者——法師、獄警，這兩種身份，不約而同皆以外來視角描述吳慷仁的生命軌跡。前者，你讓吳慷仁對著法師發出憤怒，似乎指出這種無法感同身受的有毒雞湯；但後者，你卻讓獄警未受反擊地說出吳慷仁「是個好人」。那麼，導演認為獄警與法師的差異在哪？讓法師遭罵、獄警為角色平反，對你而言的意義又是什麼？

王禮霖：獄警這名角色，是我想描述哥哥在人世間的最後溫暖。在馬來西亞對警察有個刻板印象，尤其獄警更加深不可測，很多時候不懂他們的行為。

當然，獄中一定會有好警察，所以我希望獄警是有溫度的，能夠善待哥哥，就從這個方向寫這名角色。所以其實法師的會面，是這名獄警的安排，獄警一定也會準時送餐，就是希望哥哥活下去。而哥哥一生當中碰過太多奇怪的事，我也希望臨死前有個人能夠善待他。

至於法師，我認為是宗教的象徵，宗教又是普及於全世界的，因此，我覺得哥哥其實是在控訴這個世界。這場戲之前哥哥非常壓抑，不輕易流下眼淚，但最後這場戲一定要有宣洩的出口，寫劇本的時候我們就在找這個出口，而我認為在法師、宗教面前爆發是合理的。

總而言之，兩個對比，哥哥對獄警控訴是沒用的，反而是宗教，宗教在日常生活扮演很重要的角色，在信仰面前控訴我認為是好的鋪排，也比較合理，因為信仰是神論，人們任何苦難都會跟神說，我就以這個角度設計這場戲。

而片中的法師是真的法師，他面對過形形色色的死刑犯，我們也和他聊過，最後就覺得，這樣的控訴在這場戲是對的選擇。

承上題，倘若無法以全知視角來看，法師與獄警其實都對吳慷仁一無所知，擅自定義吳慷仁的好壞就會一樣突兀；而獄警做為全然的外來者，「你是好人」這句話似乎也不夠客觀，尤其吳慷仁在獄中未戴助聽器，獄警知道這句話吳慷仁聽不見，亦即，這句話並非從角色出發，是導演的刻意論述，其實是說給觀眾聽的。我的問題是，導演認為，不理解事態全貌的獄警何以認為吳慷仁是好人，獄警的這句話，僅是你想為角色平反，讓觀眾知覺的安排嗎？敘事至片尾，吳慷仁是好是壞觀眾應該自有定見，是否想過讓警察靜默，讓觀眾自行判斷角色的「好與壞」？

王禮林：某個程度確實是說給觀眾聽的。這讓我想起當初會這樣設計，是因為我和法師聊過，他提到好獄警跟壞獄警的差別，他提到，真正好的獄警事真的會關心死刑犯，也會照顧他們。壞獄警甚至是連法師都會刁難。

那我純粹覺得獄警看過太多死刑犯，形形色色都有，他知道哥哥不是真正的壞人，尤其是看到他在法師面前那場激動落淚的控訴。而雖然獄警知道哥哥聽不到他說的話，但他純粹就是想要安慰他，沒有太大別的動機，無論哥哥有沒有聽到，就只是這個目的而已。

當然，其實撰寫劇本時，獄警還有幾場戲，但剪輯時就刪減掉了，或許因為獄警的鋪陳少那麼一點點，就變成「你是好人」這句話的力度較為單薄，但我認為他並不是貿貿然講了這句話。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《富都青年》劇照

談完獄警、法師，想討論片中另外兩個角色——社工的哥哥以及離開吳慷仁的緬甸女生。這兩名角色似乎更是較為功能化，尤其社工哥哥似乎僅是做到提醒觀眾「社工」職業的風險，導演認為片中的鋪陳不足以彰顯這份風險嗎？另安排哥哥的出現說出這句台詞的用意又是為何？刪減這名角色會影響敘事嗎？至於離開吳慷仁的女生，這段感情戲的安插，導演的思考路徑又是什麼？

王禮林：其實啊（笑），寫劇本的時候這場戲是有一些功能性的，但剪輯時就變成有點像過場的功能。當然你現在問我，我會覺得哥哥的出現，其實是讓觀眾更篤定社工佳恩——是肯定自己做的事是對的。

哥哥是一個輔助點，幫忙加強這件事，不然坦白說也不用哥哥出來講這席話，那我自己覺得還是需要這一拍，但其實這場戲滿長的，只是後來就剪掉了，沒辦法，所以哥哥現在看起來就比較功能性。

可是一般華人傳統家庭，哥哥還是會覺得妹妹做社工是危險的，其實大家對於這份工作的不理解，就會變成凡夫俗子的眼光在看待這件事，所以我只是想要觀眾看見，並且成立佳恩做這件事的堅定。

某部分其實也想展示華人家庭對這份職業的刻板印象，坦白說我姊姊當初做移工仲介，她的手機是24小時待命，工廠死人、或是廠長、老闆的命令都必須馬上處理，所以一般人看待移工的命，值不值、看得多重，就是長這個樣子，這是價值觀的問題。

而緬甸女孩是多拉一個角色去探討身份。因為聯合國在庇護難民，而馬來西亞是中轉站，所以有些難民會短暫停留馬來西亞才轉去別的國家。

馬來西亞的社會，確實有許多不同族群在面對身份，難民就是其一。而我用感情戲去串接哥哥與這名女孩的「身份」，而如果哥哥篤定一點，或許緬甸女孩就留下來，但哥哥對未來都沒把握了，怎麼給緬甸女孩這份愛呢。

其實，我對於緬甸女孩的鋪陳還有很多安排，後來覺得故事會更複雜就作罷。但這也是我的經驗學習，原來故事在這樣的呈現還是會不足，以後要更小心處理，當然也要聽到大家的回饋，才會覺得原來有些不對勁。

不過，在難民這件事上，我是想多說一拍，純粹是想多討論這個身份的訴求。我希望這些角色不會變成功能，而是讓大家看到多一個面向。

最後，想請導演總結《富都青年》對你的意義，以及你想要對觀眾說的話

我很開心帶著馬來西亞的作品到世界各地，其實接下來我也有籌備新作，預計同樣在馬來西亞拍攝，應該就會真正有LGBTQ的元素，也想持續深入移工議題，這是我想拍的故事。而能在這時間點完成《富都青年》，對我而言已經是件了不起的事了，原來這一路的風景有另一種感受。

當然，還是希望觀眾進電影院看看馬來西亞的電影，我覺得觀眾會擷取到一些訊息，不一定全然是我想說的，但會從中感到某些人生滋味。

或是，來看看不一樣的吳慷仁囉（笑）。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航