【關鍵專訪】《年少日記》導演卓亦謙：菁英主義讓香港社會不快樂，「坦白」與「對話」才有機會和解

這是第一次,受訪者在我的專訪中掉下眼淚。

對於專訪,我認為訪綱是定音錘。訪綱則取決於提問者對作品的待解好奇,能否真正透過問題逼近創作者核心;剩下的,就是臨場應對以及因應受訪者個性做出調整。

而我總覺得,這些問題組裝過後就像一輛車,提問者和受訪者都有方向盤,是共同駕駛,隨著油門與煞車的彼此來回,在收與放、快與慢之間,挖掘每個創作中的重要決策,接著一路駛向靈光。

每趟旅途的體驗,油門與煞車更能視作二重奏,當然或多或少因駕駛者彼此間的化學效應而異,但可以確定的是,每次抵達的終點都不同,也總伴著不同風景。

這一次,我想卓亦謙是真的帶著我看見了不一樣的東西——我們在眼淚之中一起看見了乘載著時間、銘刻於創傷的回憶日記。

倘若看過《年少日記》,就能輕易發現「日記」是片中最重要的象徵媒介,卓亦謙在有形的物質體上,找到了安放無形的載體,「日記」所擁有的私密性以及真實性,成功牽起角色的所有情緒,哥哥有傑一筆一劃在日記中鑿下傷痕,而將日記攤開之後,看見的是裹藏弟弟有俊滿載的愧疚。

這本日記字裡行間的對話來回,讓有傑的幽魂再現,盤旋於有俊的上空,以至生者與死者得以跨越空間、返回時間,然後對話。這才真正開始這趟以日記為名的療癒之旅——面對過去,觸撫現在,與之和解,踏向未來。

所以,「對話」是和解與治癒的第一步,但卓亦謙認為,在東方社會環境成長的小孩,缺乏這樣的能力。

卓亦謙說:「通常面對越親的人、越好的朋友,我們會藏起心裡話,但我覺得,無論是小孩還是成年人都需要宣洩情緒的出口,需要有一個自我對話的載體,日記是很棒的媒介。過去十年我和不同的導演寫劇本,劇本就安放了某部分的自己,因此,雖然我沒有寫日記的習慣,但我寫劇本的感覺,就變成《年少日記》裡面小傑寫日記的畫面。」

而從日記出發,《年少日記》就注定帶著某種自我,「小時候我是一個很自卑、習慣把情感藏起來的人,成績也很差,擔心被大人罵,也不敢和大人說我不開心。」

原來,卓亦謙的眼淚其來有自,來自於他的共感經驗。有傑面對嚴父的遭遇,甚至是「蛋糕」弱聽的狀態,某程度就是卓亦謙的兒時映照,卓亦謙的記憶,安安靜靜地躲在了影像之中;原來,《年少日記》是一種私電影(film diary),是卓亦謙寫給自己的日記。透過物,思了念、傳了情,終抵自己的創傷出口。

後來,我也才知道,《年少日記》拍的不只是卓亦謙自己,也是對逝世友人的思念——他們都是電影系的學生,也都很愛電影,但卓亦謙至今,仍想不透這場離別。

「我的大學朋友結束生命之前,只留下一封信給我。我很遺憾也很自責,事情發生之前我沒有發現他的不開心,是不是我做錯了什麼,他不願當面將心裡話告訴我,才發生這些事,這種感覺在我心中很久。」

這件事距今十幾年,遺憾、自責交織而出、所無法明確指認的複雜情緒,仍遺存在卓亦謙的身體與感知,於是,帶著這是第一部也是最後一部電影的想法,卓亦謙篤定地要書寫自己和友人的故事。

然後,觀眾看見了《年少日記》。

在卓亦謙的影像以及談話中,看見了他在乎離開的人,也關心留下來的人。透過日記的對話以及破除時空的特殊性質,卓亦謙要去挖,挖出那些根基在死亡背後的原因;同時,卓亦謙也要去補,補上那些背負死亡陰霾的巨大創傷。

一挖一補,《年少日記》讓我們看見的不只是個體,也是群體。

那是香港幾代人的創傷,《年少日記》窺見家庭、考試帶給香港學子們的巨大壓力,那是資本社會下盛行的功利主義、菁英主義、比較文化,這是籠罩於全片背後最重要的衝突根源——諸多的手持主觀鏡頭,極大的晃動感,呈現人心的不安;而相同鏡位的對比剪輯,則呈現兩代宿命的重疊(喪禮)以及兄弟和解的可能性(大樓階梯),卓亦謙在有限資源的調度下,從自我放射於群體,書寫香港長年自殺率高居不下的社會病灶。

「香港社會瞧不起成績差的人,也嫌棄不賺錢的工作,這是我在香港長大最痛苦的感覺,好像每個人都覺得賺錢就能快樂,但其實很多富裕的人並不快樂,我不支持這樣的價值觀。」終於,我和卓亦謙從個人聊到了群體。

卓亦謙繼續說:「香港是以商業競爭為核心氛圍,每個人都在競爭,我跟我的同學雖然是朋友,但都在彼此競爭,這種競爭有時會讓我不知道該怎麼面對他們,而且很多人在這個大環境底下會崩潰的。」

一路升學考進香港大學,或是出國唸牛津、劍橋,畢業後成為醫師、律師,做所謂傳統的高薪工作,忽略孩子其他方面的天份,是卓亦謙對香港社會的哀傷與質疑,當然,這份困惑也被放置於《年少日記》。

面對不解的社會、死亡的陰影、兒時的創傷,在《年少日記》出現之前,卓亦謙這輩子都只將秘密說給粉色河馬聽,但這一次,卓亦謙選擇讓這些情緒攤在眾人眼前,將粉色河馬帶上大銀幕,用秘密與心事,串起了故事,疊起了重量。

這就讓卓亦謙與「小時候是一個很自卑、習慣把情感藏起來的人」拉開了距離,我想,成年後,卓亦謙仍舊保有了這些敏感、纖細與溫柔,而因為電影,有了自信,也成為開始慢慢將情感釋放的,勇敢的人。

而從劇本撰寫、實際開拍、後期製作,再到電影宣傳,我想,卓亦謙聊起這個故事應該不下百次,因此,深潛回憶深處的機會就不下百次;即便透過創作的釋放與一次次的自我對話,勇敢之外,能感到仍有部份的哀愁藏身於河馬背後,或許,卓亦謙至今仍在療傷,這是面對面對談後,我認識的卓亦謙。

而圍繞著《年少日記》,我和卓亦謙從個人經驗、友人逝世聊到了群體社會,在卓亦謙的眼淚之中,我想是真的談進了回憶。那個淚滴的當下,我抽了幾張衛生紙,希望將我的祝福遞予卓亦謙,由衷希望他能好好的。

接下來,部分關於這趟旅程的問與答,我們打開車門,邀請觀眾/讀者上車、翻開日記,一起駛向年少們的時間、回憶與淚滴。

(內文有雷,可先收藏文章觀影後閱讀)

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》導演卓亦謙

《年少日記》擁有很棒的劇本,你透過兩段不同時空的劇本結構,串接起一家人的所有情緒,當然,因為日記的私密與真實,對話是有效的,進而緊緊扣合主題,想先請導演談談,從日記回探時空的做法,以及和死亡對話為什麼對你來說如此重要。

卓亦謙:人腦的時空常常變化,有時會突然想起童年時代的某種感受或畫面,然後快樂或是憂鬱,我寫劇本如果想呈現這種感覺,就需要一個強力的媒介,我就想到日記可能是一個很棒的載體。

而我喜歡不同時空結構的劇本,我就在想能否將我關心的議題加入這個結構。但我也和自己說,不能因為自己喜歡就硬加套路。其實,《年少日記》原本是直線故事——一個小朋友不開心,長大後成為老師,直到遺書事件才打開了兒時日記。一開始的故事,就只有老師自己而已。

但我寫完故事大綱,發現這確實是我想說的故事,但真的一點都不好看,會悶死觀眾。後來我就發現,兒時除了家暴、教育環境的壓力,香港社會還有比較文化,無論是跟同儕的比較,甚至是和親手足比較,都是不可忽視的。所以這個故事後來才有了一個唸書很厲害的弟弟,才有了兩兄弟。

接著我在想,如果哥哥離世了,留下弟弟一個人,會怎麼樣?而我也很想寫一個以自殺者為主的故事,其實我到現在都不太知道該怎麼面對大學朋友離世的事,好幾年了,我傷心很久都無法放下,那麼,對於他的家人該怎麼辦?又該怎麼面對?我哭了很久,就決定從此書寫故事。

其實,會寫這麼嚴肅的議題,因為這是很難開口的事,雖然我不知道有什麼方法能讓人快樂一點,但是我覺得如果真的有解決方法,第一步就是得去「討論」。

東方人好像死亡不存在一樣,不要提死亡、不要談自殺,我真的覺得這樣不好,因為這種壓抑會讓很多憂鬱的人不敢訴說自己的真實情況,所以我要寫這樣的題目。

但其實我也很掙扎,很怕消費了這個題目,也擔心一些觀眾看了會受傷、甚至是小孩會模仿。當然,創作時的我,是我覺得這是唯一有機會能夠找出一些方法的方式。

我想說的是,我不想寫一個大家都絕望的故事,我們也永遠不能回到過去,那麼該怎麼面對?就是要承認有傷口,雖然傷口是無法痊癒的,但要承認它,才有辦法好好面對過去,然後走下去。

你提到的比較文化,是籠罩於全片最重要的衝突,在這部片子中,我們也能看見家庭、考試所帶給香港學子們的極大壓力,父權、功利主義、菁英主義成為你欲討論的核心議題之一。當然,在這樣的高壓下,我們也看見了有傑似乎患上了憂鬱症——失眠、無法集中注意力,也就是說,你從群體環境看向了個人影響,在你的片子中,這也似乎是香港的集體病症,能和我們談談這些嗎?

卓亦謙:確實,我發現透過這件事我想表達的主題,就是比較文化、教育環境、功利主義、菁英主義等等,以及我們的社會是如何看代情緒病。

在片中能看到,當有傑和媽媽說想看精神科醫師時,媽媽是拒絕溝通的,我認為,大家都當精神病是永久的,但我並不這麼認為,每個人都會有憂鬱的階段,但不是永恆的。我想藉此告訴現在處在不開心的觀眾,你的情緒並非永遠,那是一個階段,類似感冒,是會好的。

而如果大家拒絕討論情緒病,就會有很多人無法康復,最終就會導致自殺,我想問的是,大家可不可以當情緒病是個普通的病,然後去友善地討論,就有可能找到出口。

但是,我知道這很難,因為現實社會不會隨便對一個人說我有情緒病,我想去死——因為我們都害怕信任的人會傷害自己,但有時候,開心與否不是我們能夠選擇跟控制的。

再來,我想把主角設定成老師,是因為我覺得他不是什麼了不起的英雄,他就只是大家身邊的那種普通人罷了,然後我們都是脆弱的。老師也想盡力解決問題,但其實常常無法解決,但我們還是看見了這名角色,在有限的時間,把握機會對學生表達關心,雖然常常失敗,但一定要做。

而要能夠表達關心,首先就是要整理好自己。這是我對香港社會以及個人的想法。

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》劇照,左為哥哥有傑(黃梓樂 飾)、右為弟弟有俊(何珀廉 飾)

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》劇照,盧鎮業飾演長大之後的有俊

劇本談完想切向剪輯,這部電影的剪輯幫了大忙。《年少日記》因為「日記」得以拆成兩部分,片子前一小時穿插回憶與現實,你成功讓觀眾認為有傑就是鄭老師,這歸功於視角與剪輯。這一小時幾乎都是有傑的主觀敘事與對比剪輯,進而探究了有傑的悲慘兒時;而後半小時,明確的喪禮現形後,才恍然大悟發現鄭老師是有俊,才真正走入、揭示有俊的創傷。換句話說,你將片子透過兩部分,處理了兩兄弟的傷痕,同時關懷了離開、留下的人,而你也用了許多相同鏡位處理了過去跟現在,例如樓梯與葬禮。想請導演談談,為何當初選擇這樣的設計

卓亦謙:確實,你發現了。片中出現某些相同鏡位,是因為我喜歡這種結構,其實所謂完整結構的劇本,常常出現在商業電影,例如超級英雄電影。

克里斯多福諾蘭的《蝙蝠俠:開戰時刻》中有句話我印象深刻:「為什麼我們會跌倒?因為這樣我們才能學會自己站起來。」(And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. )

這句話在片中出現了幾次,第一次是蝙蝠俠爸爸,第二次是阿福。從這種延續就能看見,第二次的阿福成為父親的象徵在照顧蝙蝠俠。

當時我很感動,也喜歡這種結構。我就在想,自己的片子是否能夠這樣設計,每次都有不同的意義,包含對白、河馬、公仔、漫畫等等,每樣物件都有幾個不同階段的變化,就能完整劇本;而相同鏡位的設計也是一樣的原理,我在劇本創作時就會想鏡位,例如鄭老師和鄭爸爸都擁有一個一鏡到底。

其實會這樣設計,也有一部份是因為我們成本預算不多,所以相同重複的鏡頭配置能省一點預算(笑)。但是真的也是剛好滿適合這個故事。我也很喜歡成雙成對對的鏡頭,這是一個表現方法。例如你提到的,兒子和爸爸,在不同的時空也有相同的命運。

其實這是朴若木老師(《色,戒》、《阮玲玉》、《胭脂扣》的造型美術)教我的,他常說,感覺是對比出來的,高興之前是悲傷,有痛苦才會快樂。

我們提到了對比,想進一步談談父子的宿命。你的片子出現了兩個死者,一個是有傑,一個是父親,延續對稱,你也刻意使用兩顆相同鏡頭拍出喪禮,兩相對照,拉出父子的遙相呼應。想請問你的是,你認為有傑的死亡,鬆動了父親心中的菁英主義嗎?如果是,但弟弟有俊念至中學在茶餐廳那場戲,我們看見的是父親仍舊嚴厲,哥哥有傑的死亡似乎並沒有讓父親重新省思教育,那麼,你認為父親最終的反思出自何種動力?中間對於觀眾的鋪陳是否太過迅速?想談談你心中的父子關係。

卓亦謙:人之將死,其言也善。我認為人老面對死亡之際,會真實面對自己內在感受,父親其實也想正視最後跟兒子共處的時光。

我覺得有傑逝世後,這家人都用不同方式逃避。母親選擇遠走,弟弟有俊將哥哥的日記深藏,父親則是將所有東西丟棄,強迫自己忘記,也就是將失敗父親的責任推走了。所以在茶餐廳吃燒賣的那場戲,我認為父親還是很壞,對自己說這不是我的問題,是兒子太脆弱

那麼,來到了人生最後的日子,父親也有對生命的領悟,最終選擇和兒子坦白,這其實是父親與有俊相同的地方,有傑離開後,他們兩個都對死亡閉口不提,其實父親也是在提醒有俊。

事實上,這個設計在劇本上也是對稱的。例如學校的不知名遺書,其實這封遺書的作者並不知道自己幫助了有俊,因為這讓有俊得以面對哥哥的日記,才能面對自己的過去以及離婚的妻子。

雖然遺書跟父親的死亡都是很絕望的事,但反面來看,也都能讓人有成長與學習的機會,我相信,我也跟自己說,如果我的看法能夠改變,這些絕望的事,應該就也能轉化為有生命力的東西。

Photo Credit: 光年映畫提供 鄭中基在《年少日記》中飾演嚴父

最後,傾聽、對話,成為《年少日記》最後得以和解的重要原因,例如有俊憑藉日記讓妻子知曉那些悲傷(與有傑相同),而有俊也重返頂樓,雖不能說真正的和解,但至少跨出了這一步。而有俊也在最後一堂課,和同學們說:「只要願意跟別人說,就一定有人關心你。」我好奇的是,對你而言,有俊最終在巨大童年創傷底下,真正推動他能夠得以關心他人的力量是什麼?是對哥哥逝去的強大愧疚感嗎?或是有其他的力量推動?

卓亦謙:其實,在醫院時,有俊和父親和解後,觀眾應該就會發現,穩定的鏡頭語言就取代了原先的手持晃動鏡頭。

我認為,《年少日記》在前半段的不安就是尚未和解時出現的,而後父子雙方坦白的這一念,就是有俊之後的動力來源,有俊才有力量能與妻子溝通、向學生喊話,才能將不同的想法與經驗,攤在不同人的眼前。

坦白、對話,就有機會讓人往好的地方前進。

