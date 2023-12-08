【關鍵專訪】《年少日記》導演卓亦謙：菁英主義讓香港社會不快樂，「坦白」與「對話」才有機會和解

這是第一次，受訪者在我的專訪中掉下眼淚。

對於專訪，我認為訪綱是定音錘。訪綱則取決於提問者對作品的待解好奇，能否真正透過問題逼近創作者核心；剩下的，就是臨場應對以及因應受訪者個性做出調整。

而我總覺得，這些問題組裝過後就像一輛車，提問者和受訪者都有方向盤，是共同駕駛，隨著油門與煞車的彼此來回，在收與放、快與慢之間，挖掘每個創作中的重要決策，接著一路駛向靈光。

每趟旅途的體驗，油門與煞車更能視作二重奏，當然或多或少因駕駛者彼此間的化學效應而異，但可以確定的是，每次抵達的終點都不同，也總伴著不同風景。

這一次，我想卓亦謙是真的帶著我看見了不一樣的東西——我們在眼淚之中一起看見了乘載著時間、銘刻於創傷的回憶日記。

倘若看過《年少日記》，就能輕易發現「日記」是片中最重要的象徵媒介，卓亦謙在有形的物質體上，找到了安放無形的載體，「日記」所擁有的私密性以及真實性，成功牽起角色的所有情緒，哥哥有傑一筆一劃在日記中鑿下傷痕，而將日記攤開之後，看見的是裹藏弟弟有俊滿載的愧疚。

這本日記字裡行間的對話來回，讓有傑的幽魂再現，盤旋於有俊的上空，以至生者與死者得以跨越空間、返回時間，然後對話。這才真正開始這趟以日記為名的療癒之旅——面對過去，觸撫現在，與之和解，踏向未來。

所以，「對話」是和解與治癒的第一步，但卓亦謙認為，在東方社會環境成長的小孩，缺乏這樣的能力。

卓亦謙說：「通常面對越親的人、越好的朋友，我們會藏起心裡話，但我覺得，無論是小孩還是成年人都需要宣洩情緒的出口，需要有一個自我對話的載體，日記是很棒的媒介。過去十年我和不同的導演寫劇本，劇本就安放了某部分的自己，因此，雖然我沒有寫日記的習慣，但我寫劇本的感覺，就變成《年少日記》裡面小傑寫日記的畫面。」

而從日記出發，《年少日記》就注定帶著某種自我，「小時候我是一個很自卑、習慣把情感藏起來的人，成績也很差，擔心被大人罵，也不敢和大人說我不開心。」

原來，卓亦謙的眼淚其來有自，來自於他的共感經驗。有傑面對嚴父的遭遇，甚至是「蛋糕」弱聽的狀態，某程度就是卓亦謙的兒時映照，卓亦謙的記憶，安安靜靜地躲在了影像之中；原來，《年少日記》是一種私電影（film diary），是卓亦謙寫給自己的日記。透過物，思了念、傳了情，終抵自己的創傷出口。

後來，我也才知道，《年少日記》拍的不只是卓亦謙自己，也是對逝世友人的思念——他們都是電影系的學生，也都很愛電影，但卓亦謙至今，仍想不透這場離別。

「我的大學朋友結束生命之前，只留下一封信給我。我很遺憾也很自責，事情發生之前我沒有發現他的不開心，是不是我做錯了什麼，他不願當面將心裡話告訴我，才發生這些事，這種感覺在我心中很久。」

這件事距今十幾年，遺憾、自責交織而出、所無法明確指認的複雜情緒，仍遺存在卓亦謙的身體與感知，於是，帶著這是第一部也是最後一部電影的想法，卓亦謙篤定地要書寫自己和友人的故事。

然後，觀眾看見了《年少日記》。

在卓亦謙的影像以及談話中，看見了他在乎離開的人，也關心留下來的人。透過日記的對話以及破除時空的特殊性質，卓亦謙要去挖，挖出那些根基在死亡背後的原因；同時，卓亦謙也要去補，補上那些背負死亡陰霾的巨大創傷。

一挖一補，《年少日記》讓我們看見的不只是個體，也是群體。

那是香港幾代人的創傷，《年少日記》窺見家庭、考試帶給香港學子們的巨大壓力，那是資本社會下盛行的功利主義、菁英主義、比較文化，這是籠罩於全片背後最重要的衝突根源——諸多的手持主觀鏡頭，極大的晃動感，呈現人心的不安；而相同鏡位的對比剪輯，則呈現兩代宿命的重疊（喪禮）以及兄弟和解的可能性（大樓階梯），卓亦謙在有限資源的調度下，從自我放射於群體，書寫香港長年自殺率高居不下的社會病灶。

「香港社會瞧不起成績差的人，也嫌棄不賺錢的工作，這是我在香港長大最痛苦的感覺，好像每個人都覺得賺錢就能快樂，但其實很多富裕的人並不快樂，我不支持這樣的價值觀。」終於，我和卓亦謙從個人聊到了群體。

卓亦謙繼續說：「香港是以商業競爭為核心氛圍，每個人都在競爭，我跟我的同學雖然是朋友，但都在彼此競爭，這種競爭有時會讓我不知道該怎麼面對他們，而且很多人在這個大環境底下會崩潰的。」

一路升學考進香港大學，或是出國唸牛津、劍橋，畢業後成為醫師、律師，做所謂傳統的高薪工作，忽略孩子其他方面的天份，是卓亦謙對香港社會的哀傷與質疑，當然，這份困惑也被放置於《年少日記》。

面對不解的社會、死亡的陰影、兒時的創傷，在《年少日記》出現之前，卓亦謙這輩子都只將秘密說給粉色河馬聽，但這一次，卓亦謙選擇讓這些情緒攤在眾人眼前，將粉色河馬帶上大銀幕，用秘密與心事，串起了故事，疊起了重量。

這就讓卓亦謙與「小時候是一個很自卑、習慣把情感藏起來的人」拉開了距離，我想，成年後，卓亦謙仍舊保有了這些敏感、纖細與溫柔，而因為電影，有了自信，也成為開始慢慢將情感釋放的，勇敢的人。

而從劇本撰寫、實際開拍、後期製作，再到電影宣傳，我想，卓亦謙聊起這個故事應該不下百次，因此，深潛回憶深處的機會就不下百次；即便透過創作的釋放與一次次的自我對話，勇敢之外，能感到仍有部份的哀愁藏身於河馬背後，或許，卓亦謙至今仍在療傷，這是面對面對談後，我認識的卓亦謙。

而圍繞著《年少日記》，我和卓亦謙從個人經驗、友人逝世聊到了群體社會，在卓亦謙的眼淚之中，我想是真的談進了回憶。那個淚滴的當下，我抽了幾張衛生紙，希望將我的祝福遞予卓亦謙，由衷希望他能好好的。

接下來，部分關於這趟旅程的問與答，我們打開車門，邀請觀眾／讀者上車、翻開日記，一起駛向年少們的時間、回憶與淚滴。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》導演卓亦謙

《年少日記》擁有很棒的劇本，你透過兩段不同時空的劇本結構，串接起一家人的所有情緒，當然，因為日記的私密與真實，對話是有效的，進而緊緊扣合主題，想先請導演談談，從日記回探時空的做法，以及和死亡對話為什麼對你來說如此重要。

卓亦謙：人腦的時空常常變化，有時會突然想起童年時代的某種感受或畫面，然後快樂或是憂鬱，我寫劇本如果想呈現這種感覺，就需要一個強力的媒介，我就想到日記可能是一個很棒的載體。

而我喜歡不同時空結構的劇本，我就在想能否將我關心的議題加入這個結構。但我也和自己說，不能因為自己喜歡就硬加套路。其實，《年少日記》原本是直線故事——一個小朋友不開心，長大後成為老師，直到遺書事件才打開了兒時日記。一開始的故事，就只有老師自己而已。

但我寫完故事大綱，發現這確實是我想說的故事，但真的一點都不好看，會悶死觀眾。後來我就發現，兒時除了家暴、教育環境的壓力，香港社會還有比較文化，無論是跟同儕的比較，甚至是和親手足比較，都是不可忽視的。所以這個故事後來才有了一個唸書很厲害的弟弟，才有了兩兄弟。

接著我在想，如果哥哥離世了，留下弟弟一個人，會怎麼樣？而我也很想寫一個以自殺者為主的故事，其實我到現在都不太知道該怎麼面對大學朋友離世的事，好幾年了，我傷心很久都無法放下，那麼，對於他的家人該怎麼辦？又該怎麼面對？我哭了很久，就決定從此書寫故事。

其實，會寫這麼嚴肅的議題，因為這是很難開口的事，雖然我不知道有什麼方法能讓人快樂一點，但是我覺得如果真的有解決方法，第一步就是得去「討論」。

東方人好像死亡不存在一樣，不要提死亡、不要談自殺，我真的覺得這樣不好，因為這種壓抑會讓很多憂鬱的人不敢訴說自己的真實情況，所以我要寫這樣的題目。

但其實我也很掙扎，很怕消費了這個題目，也擔心一些觀眾看了會受傷、甚至是小孩會模仿。當然，創作時的我，是我覺得這是唯一有機會能夠找出一些方法的方式。

我想說的是，我不想寫一個大家都絕望的故事，我們也永遠不能回到過去，那麼該怎麼面對？就是要承認有傷口，雖然傷口是無法痊癒的，但要承認它，才有辦法好好面對過去，然後走下去。

你提到的比較文化，是籠罩於全片最重要的衝突，在這部片子中，我們也能看見家庭、考試所帶給香港學子們的極大壓力，父權、功利主義、菁英主義成為你欲討論的核心議題之一。當然，在這樣的高壓下，我們也看見了有傑似乎患上了憂鬱症——失眠、無法集中注意力，也就是說，你從群體環境看向了個人影響，在你的片子中，這也似乎是香港的集體病症，能和我們談談這些嗎？

卓亦謙：確實，我發現透過這件事我想表達的主題，就是比較文化、教育環境、功利主義、菁英主義等等，以及我們的社會是如何看代情緒病。

在片中能看到，當有傑和媽媽說想看精神科醫師時，媽媽是拒絕溝通的，我認為，大家都當精神病是永久的，但我並不這麼認為，每個人都會有憂鬱的階段，但不是永恆的。我想藉此告訴現在處在不開心的觀眾，你的情緒並非永遠，那是一個階段，類似感冒，是會好的。

而如果大家拒絕討論情緒病，就會有很多人無法康復，最終就會導致自殺，我想問的是，大家可不可以當情緒病是個普通的病，然後去友善地討論，就有可能找到出口。

但是，我知道這很難，因為現實社會不會隨便對一個人說我有情緒病，我想去死——因為我們都害怕信任的人會傷害自己，但有時候，開心與否不是我們能夠選擇跟控制的。

再來，我想把主角設定成老師，是因為我覺得他不是什麼了不起的英雄，他就只是大家身邊的那種普通人罷了，然後我們都是脆弱的。老師也想盡力解決問題，但其實常常無法解決，但我們還是看見了這名角色，在有限的時間，把握機會對學生表達關心，雖然常常失敗，但一定要做。

而要能夠表達關心，首先就是要整理好自己。這是我對香港社會以及個人的想法。

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》劇照，左為哥哥有傑（黃梓樂 飾）、右為弟弟有俊（何珀廉 飾）

Photo Credit: 光年映畫提供 《年少日記》劇照，盧鎮業飾演長大之後的有俊

劇本談完想切向剪輯，這部電影的剪輯幫了大忙。《年少日記》因為「日記」得以拆成兩部分，片子前一小時穿插回憶與現實，你成功讓觀眾認為有傑就是鄭老師，這歸功於視角與剪輯。這一小時幾乎都是有傑的主觀敘事與對比剪輯，進而探究了有傑的悲慘兒時；而後半小時，明確的喪禮現形後，才恍然大悟發現鄭老師是有俊，才真正走入、揭示有俊的創傷。換句話說，你將片子透過兩部分，處理了兩兄弟的傷痕，同時關懷了離開、留下的人，而你也用了許多相同鏡位處理了過去跟現在，例如樓梯與葬禮。想請導演談談，為何當初選擇這樣的設計

卓亦謙：確實，你發現了。片中出現某些相同鏡位，是因為我喜歡這種結構，其實所謂完整結構的劇本，常常出現在商業電影，例如超級英雄電影。

克里斯多福諾蘭的《蝙蝠俠：開戰時刻》中有句話我印象深刻：「為什麼我們會跌倒？因為這樣我們才能學會自己站起來。」（And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. ）

這句話在片中出現了幾次，第一次是蝙蝠俠爸爸，第二次是阿福。從這種延續就能看見，第二次的阿福成為父親的象徵在照顧蝙蝠俠。

當時我很感動，也喜歡這種結構。我就在想，自己的片子是否能夠這樣設計，每次都有不同的意義，包含對白、河馬、公仔、漫畫等等，每樣物件都有幾個不同階段的變化，就能完整劇本；而相同鏡位的設計也是一樣的原理，我在劇本創作時就會想鏡位，例如鄭老師和鄭爸爸都擁有一個一鏡到底。

其實會這樣設計，也有一部份是因為我們成本預算不多，所以相同重複的鏡頭配置能省一點預算（笑）。但是真的也是剛好滿適合這個故事。我也很喜歡成雙成對對的鏡頭，這是一個表現方法。例如你提到的，兒子和爸爸，在不同的時空也有相同的命運。

其實這是朴若木老師（《色，戒》、《阮玲玉》、《胭脂扣》的造型美術）教我的，他常說，感覺是對比出來的，高興之前是悲傷，有痛苦才會快樂。

我們提到了對比，想進一步談談父子的宿命。你的片子出現了兩個死者，一個是有傑，一個是父親，延續對稱，你也刻意使用兩顆相同鏡頭拍出喪禮，兩相對照，拉出父子的遙相呼應。想請問你的是，你認為有傑的死亡，鬆動了父親心中的菁英主義嗎？如果是，但弟弟有俊念至中學在茶餐廳那場戲，我們看見的是父親仍舊嚴厲，哥哥有傑的死亡似乎並沒有讓父親重新省思教育，那麼，你認為父親最終的反思出自何種動力？中間對於觀眾的鋪陳是否太過迅速？想談談你心中的父子關係。

卓亦謙：人之將死，其言也善。我認為人老面對死亡之際，會真實面對自己內在感受，父親其實也想正視最後跟兒子共處的時光。

我覺得有傑逝世後，這家人都用不同方式逃避。母親選擇遠走，弟弟有俊將哥哥的日記深藏，父親則是將所有東西丟棄，強迫自己忘記，也就是將失敗父親的責任推走了。所以在茶餐廳吃燒賣的那場戲，我認為父親還是很壞，對自己說這不是我的問題，是兒子太脆弱

那麼，來到了人生最後的日子，父親也有對生命的領悟，最終選擇和兒子坦白，這其實是父親與有俊相同的地方，有傑離開後，他們兩個都對死亡閉口不提，其實父親也是在提醒有俊。

事實上，這個設計在劇本上也是對稱的。例如學校的不知名遺書，其實這封遺書的作者並不知道自己幫助了有俊，因為這讓有俊得以面對哥哥的日記，才能面對自己的過去以及離婚的妻子。

雖然遺書跟父親的死亡都是很絕望的事，但反面來看，也都能讓人有成長與學習的機會，我相信，我也跟自己說，如果我的看法能夠改變，這些絕望的事，應該就也能轉化為有生命力的東西。

Photo Credit: 光年映畫提供 鄭中基在《年少日記》中飾演嚴父

最後，傾聽、對話，成為《年少日記》最後得以和解的重要原因，例如有俊憑藉日記讓妻子知曉那些悲傷（與有傑相同），而有俊也重返頂樓，雖不能說真正的和解，但至少跨出了這一步。而有俊也在最後一堂課，和同學們說：「只要願意跟別人說，就一定有人關心你。」我好奇的是，對你而言，有俊最終在巨大童年創傷底下，真正推動他能夠得以關心他人的力量是什麼？是對哥哥逝去的強大愧疚感嗎？或是有其他的力量推動？

卓亦謙：其實，在醫院時，有俊和父親和解後，觀眾應該就會發現，穩定的鏡頭語言就取代了原先的手持晃動鏡頭。

我認為，《年少日記》在前半段的不安就是尚未和解時出現的，而後父子雙方坦白的這一念，就是有俊之後的動力來源，有俊才有力量能與妻子溝通、向學生喊話，才能將不同的想法與經驗，攤在不同人的眼前。

坦白、對話，就有機會讓人往好的地方前進。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航