【影評】從《金魚》到《幽暗小徑的鬼》，論跨域創作者王登鈺的「連結」、「通往」與「異世界」

我們想讓你知道的是
大膽地說，「奇想」就是王登鈺的創作所著迷的，這點不只體現在漫畫，也浮在了影像之中。例如，從過往的《金魚》（金馬獎最佳動畫短片）、《紅尾巴》（安錫影展VR水晶獎、法國新影像藝術節評審團特別提及獎）再到今年入圍金馬獎最佳動畫短片的《幽暗小徑的鬼》，都能看見這種共通性。
「奇想」（Fantasy）與「現實」（Reality）的關係是什麼？奇想如何逼近現實？現實又是如何影響奇想？這些問題，關於奇想與現實交織而出的，那個幾乎無法定義、明確指出的有機物，或許王登鈺應該知道答案。
1971年出生的王登鈺，1987年開始創作、執導動畫，除了動畫媒材之外，也嘗試圖文書、短篇小說、立體雕塑等不同媒材的創作，換句話說，王登鈺的創作生涯，至今也有30餘年。而我大概是從這幾年開始關注王登鈺，至少，就我透過作品認識的王登鈺，恐怕就是能以「奇想」作為定義王登鈺的作者論述。
從《秘密耳語1》、《秘密耳語之怪獸圖鑑》的漫畫來看，不難發現王登鈺對於怪獸的迷戀，以及不規則線條所營造的特殊時空。王登鈺的筆拉出的線條，幾乎顛覆了所謂寫實——拉長、彎曲、誇大的人物設計，嘴巴很大，瞳孔能夠是迴圈線條，讓讀者意識到，人物的不對稱所做出的不和諧。
人物之外，王登鈺創造的世界，擅於以光影明暗對比，或是同樣以歪斜構圖做出一種特殊空間的壓迫感，而在人物與空間的雙重超現實，就打磨出一種寫實同時魔幻的基底，讓讀者意識到，這個時空可以是現實，但也不能是現實；這個時空，可以投射現實，但也不能投射現實——就此我們會說，這是一種「奇想」的狀態。
大膽地說，「奇想」就是王登鈺的創作所著迷的，這點不只體現在漫畫，也浮在了影像之中。例如，從過往的《金魚》（金馬獎最佳動畫短片）、《紅尾巴》（安錫影展VR水晶獎、法國新影像藝術節評審團特別提及獎）再到今年入圍金馬獎最佳動畫短片的《幽暗小徑的鬼》，都能看見這種共通性。
然而，這些影像當中的共通性，不只是魔幻、驚異、奇想的，貫徹其中的是一種「連結」、「通往」與「異世界」。
《金魚》透過夢的媒介連結了階級上下關係，在這種類似科幻未來的幻想世界中，奇異生物掌控了人類，吞噬著夢與青春，讓階級無法流動。
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