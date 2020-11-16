影評寫作的意義：從金馬影展「亞洲電影觀察團」談起

影評仍是一種對外溝通、傳遞觀點的媒介，抱著向他人分享觀點的熱切，這也是評論之所以為評論的關鍵精神。

文：洪健倫（台灣影評人協會監事）

2015年，有影評人身份的執委會執行長聞天祥，鎖定成年忠實影展觀眾創辦「亞洲電影觀察團」（下稱亞觀團），這是聞天祥對應時任執委會主席的導演張艾嘉為中學學子所創辦的「青少年電影團」活動。

張艾嘉向下扎根，聞天祥則深耕影癡，提供有志書寫電影評論的年輕影迷，一個既可交流、又能深度與亞洲新銳影人當面交流的空間，希望進而提供這些年輕評論者寫作上的刺激。

今年亞觀團進入第六屆，我們很難說亞觀團的出現，為台灣的電影評論文化帶來什麼顯著的改變，但是我們可以確定的是，聞天祥動用了他在金馬影展所有的可用資源，為年輕影評寫作者的熱情添加薪柴，讓他們在影評寫作這條路上可以少一些迷惘與孤單，走得更自信穩健。

Photo Credit: 中央社

亞觀團的每屆成員，都是通過金馬影展團隊面試選出，成員需於影展開幕前搶先觀看入選該屆影展「奈派克獎」（NETPAC）的作品，需共同評選出會外賽獎項「亞洲電影觀察團推薦獎」，於影展期間與跨國電影組織「亞洲電影促進聯盟」的奈派克獎同時揭曉。

相較於奈派克獎提供來自資深影評人、從業人員的觀點，亞觀團期望提供的，是一種在地、年輕觀點的對照。這期望，是聞天祥在15年金馬開跑前夕於《放映週報》撰文中點出的。

他在該文中也細說了成立亞觀團的初衷、進行方式與期望。他一方面指出，亞觀團的成員不只選擇具電影學術或實務背景之人，也有來自不同背景的影迷，大家的交集在彼此於對電影、對寫作豐沛的熱情。

聞天祥也期望透過成員之間的討論，「不同切入角度、不同觀點，才能造就影評的寫作性格。雖然很難一蹴可幾，卻可能在片後討論中，找出辨識度。希望用這樣輕鬆的模式，刺激成員的電影思考與寫作方法。」

以我個人從旁觀到參與其中的觀察，亞觀團確實一直朝這條路上走著。亞觀團草創的頭幾年，我還在國家電影中心的《放映週報》工作，但每一屆亞觀團名單中總有幾個熟悉的名字，他們是在《關鍵評論網》、《釀電影》、《週刊編集》、《放映週報》上常見名字的青年影評人。

包括影評人肥內、「無影無蹤」版主翁煌德、「雀雀看電影」簡盈柔、影評人波昂刺刺，第二屆的Edwin W. Chen（陳煒智）、謝璇、謝以萱、Alfredo、蔡曉松（橘貓）、張敦智，第三屆的Pony 馬曼容、湯以豪、沈怡昕，第四屆的「地下電影」王祖鵬、「丹眼看電影」戴以禮、黃令華、王振愷、壁虎先生，第五屆的甜寒等。

不論是出於影展團隊有策略的選擇，或是純粹命運之神的巧妙安排，他們可說是亞觀團品質保證的「面子」（且讓我借用王家衛《一代宗師》的台詞）。他們不論是彼時剛展露頭角的新銳影評人，或是獨當一面的資深前輩，筆下文膽文采各具特色，更都有每年看數百部片累積下來的獨到觀點，讓亞觀團成為影癡們嚮往的神秘組織。而亞觀團成員的頭銜，也回過頭成為新銳影評人在刊物作者簡歷上，做為實力認證的標章。

而在我認識的歷屆亞觀團成員裡，有更多人是亞觀團的「裡子」，低調的他們涵養、文筆與辯才，比起名氣響亮的同儕毫不遜色，其中有我彼時在國影中心的同事，有多次代表《放映週報》採訪影人的自由撰稿人，有曾經讓我被其投稿影評所驚艷的作者。直到我有幸擔任第四屆亞觀團團長時，我才得以看見其他我所不認識的這些名字，如何完整了亞觀團的面貌，以及聞天祥所期待的討論如何產生化學效應。

亞觀團的行程除了第一天的講座課外，看片行程中沒有刻意安排的分組討論，一天3部左右的看片行程中總有一些空檔，就是團員們交換心得的機會。但真的打開話夾子的場合，總是在一天看片行程結束之後才開始。從待了一天的黑盒子走進夜色裡，有空的大家找間餐廳果腹，飯桌上話題才越來越熱鬧。這樣的閒聊，有時還少不了幾杯啤酒助興壯膽，讓不同背景的團員打開心防。

亞觀團成員除了已有豐富寫作經驗的影評作者，歷屆成員們的背景真的五花八門，有律師、工程師、送貨員、業務員、教師、大學生，大家在討論中小心地理性分析，但有時，有些團員純粹出於直覺與情感的回應，反而更直擊人心。而大家也彷彿在這過程中，從不同的觀點中互相學習，有時是截長補短，有時則是返回初心。

而或許，觀影與寫作經驗各不相同的大家，也逐漸從每一次的討論過程中得到表達觀點的自信，尤其在評選亞觀團推薦獎的討論過程裡——畢竟這關係到你的愛片最終是否能獲得的肯定。

同時你我也從中學到，最終的得獎結果無關乎絕對的優劣，只有好惡交集的大小。這也回過頭激勵參與評選的團員更積極為自己的愛片發聲——而為自己所喜愛的作品大聲疾呼，正是影評寫作的核心精神之一，而如何說服他人這部片的好，你我可以從討論中發現除了個人的喜好，電影作者創作脈絡、類型的發展、演員的表現，甚至是作品與產業、與當下社會文化的呼應之處，都是可能的切入點，如何從這些切入點出發將作品的價值最大化呈現，就是我們評論者的功課了。

而亞觀團對於青年影評寫作者的激勵，或許還在於藉由入選、評選到給獎的過程，金馬影展想讓年輕影評人知道，他們的聲音、觀點不但被聽見、採納，更被慎重對待。這對資訊爆炸的數位時代中，因知音難覓而暫且以文字或自娛、或備忘的年輕世代而言，或許也是莫大的鼓舞。

畢竟，為自己而寫雖是影評寫作重要的出發點之一，但影評仍是一種對外溝通、傳遞觀點的媒介，抱著向他人分享觀點的熱切，這也是評論之所以為評論的關鍵精神。

接在黃建業、焦雄屏等紙媒時代影評大家之後，聞天祥憑著一股熱情，在紙媒黃金時代的中末期建立起影響力，更一路延續到web 1.0、2.0，甚至今日的直播時代，在這段時間中，一直難有影評人的影響力能出其左右，而40歲以下能有他一半影響力的影評人更是寥寥可數。

這縱使有資訊傳遞媒介改變的環境因素使然，也有許多仍是我輩影評人可以更努力的地方。但多半單打獨鬥的年輕影評人，難免有挫折徬徨的時候。

而透過亞觀團，聞天祥動用其在金馬影展中所有可用的資源，就像侯孝賢導演動用所有可用資源創辦「金馬電影學院」一樣。我認為聞天祥想做的，是保守年輕影評作者的熱情火苗，透過亞觀團的所有活動，為這個火苗添加薪柴，讓這些新血可以再走得更久、更有信心，而如何能發現這些人的才華，讓這些火苗的光照亮更多人，則是各個有影響力的實體、數位刊物，以及像「台灣影評人協會」這樣的組織的功課了。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航