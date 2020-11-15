專訪金馬影展「亞洲電影觀察團」歷屆成員：有熱愛電影的律師、法官、香港人及金鐘得主

相較於金馬獎、奈派克獎提供業界人士的品味，亞觀團期望提供年輕、多元觀點。因此每一屆成員除了平常筆耕的影評人之外，也揉合社會中的各行各業，甚至是外國人的視角。

2007年，位在台灣的金馬國際影展加入亞洲電影奈派克獎的聯盟陣營，頒發所謂的「奈派克獎」（NETPAC），藉以鼓勵亞洲各地新銳導演，目前是台灣唯一頒發奈派克獎項的影展。關於奈派克獎的詳細脈絡，請參考此篇文章〈侯孝賢、蔡明亮等大師都得過的「奈派克獎」是什麼？揭開金馬影展與亞洲電影促進聯盟的神秘面紗〉。

2015年，在金馬影展執行長聞天祥的推動下，公開徵招熱愛電影的影評寫手、素人影評或一般影迷，選進20至23人左右組成「亞洲電影觀察團」（以下簡稱亞觀團）。與奈派克獎的評審一樣，需觀賞完該屆奈派克獎的入圍影片，再開會從中評選頒發「亞洲電影觀察團推薦獎」，是「奈派克獎」的獨立會外獎。關於亞觀團的源起、初衷與過程，請參考此篇文章〈專訪金馬影展執行長聞天祥：超級影癡都想參加的「亞洲電影觀察團」從何而來？〉

Photo Credit: 金馬執委會提供 第一屆亞觀團與張艾嘉導演

亞觀團今年完成第六屆，公開徵才落在八月，每屆成員都須經過金馬影展團隊的兩輪測試，第一關是影評文字的評選，報名者須繳交影評作品供線上參閱。第二關則是面試，透過面對面深談的方式理解其特質、熱請或是關注的電影面向。入選的成員將在影展開幕前，密集在兩個周末觀賞入選該屆影展「奈派克獎」的作品，再用一個下午的時間，評選出獲獎作品。

綜觀目前五屆的「亞洲電影觀察團推薦獎」得主，第一屆頒給中國導演畢贛的《路邊野餐》，第二屆是中國導演張大磊的《八月》，第三屆為南韓導演李昇源的《祝你生日劊樂》、第四屆比較特殊，頒出「雙簧蛋」，由泰國導演彭莎依阿克索沙旺的《重返天堂之城》和菲律賓導演杜溫巴塔札的《那些我們想像的愛情》共享榮譽，第五屆則是印尼導演約瑟安基紐安的《噤聲漫步》。

作為第四屆成員的一份子，回想當年評選過程的唇槍舌戰，每位成員的思考切入點都不盡相同，卻都言之有理，當不同主題、形式的電影放在一起競賽評比時，其中的天秤如何取捨倒向哪端。例如，透過這個獎，是否要挖掘風格強烈的作者型導演？還是要鼓勵結構扎實，缺點較少的新銳導演？這兩者的意識形態便會影響給獎方向，電影的本質如何越辯越明，或是不辯自明？都再三考驗現場的集體意識。

而看著第一屆、第二屆，或許也證明亞觀團的眼光獨具。畢贛2015年以《路邊野餐》獲得金馬獎最佳新導演，張大磊的《八月》則在2016年獲得最佳劇情長片，亞觀團呈現的並非後見之明，而是在大獎加諸之前，便願意將橄欖枝遞與名不見經傳卻值得肯定的新導演。再將時間推後，畢贛則在2018年帶著第二部劇情長片《地球最後的夜晚》返回金馬角逐，更入選坎城一種注目單元，儼然成為世界矚目的作者導演之一。

Photo Credit: 2018金馬影展提供 《地球最後的夜晚》劇組

然而，不諱言的是，亞觀團的成員並非都身在所謂的「電影業界」，聞天祥也坦言：「金馬單位並沒有把亞觀團稱為『影評人培訓營』，反而比較想要討論差異性、獨特性。我們不是要挑釁業界評審的品味，只是在尋找提供不一樣看法的人，甚至透過他們寫作的影響力去吸引、帶動市場。我一直覺得會外這些人的認真跟趣味，其實並不見得遜於專業評審。」

相較於金馬獎、奈派克獎提供來自業界人士的眼界，亞觀團期望的，則是提供一種年輕、多元觀點的參照，也因此每屆的成員除了平常筆耕的影評人、媒體人、電影工作者之外，也必然揉合社會中的各行各業，甚至是外國人的視角。

律師、法官此兩種職業，便出現在第一屆與第四屆。相較於法律白紙黑字的嚴正條例，電影評論非但沒有依據準則，藝術美學也無正確答案，與律師、法官所追求的，似有本質上的差異。第一屆的律師陳昱嵐、第四屆的法官宋家瑋皆透過金馬影展臉書專頁進而得知亞觀團的存在，送出報名表時，內心是擔憂的。

陳昱嵐說：「害怕順利進入面試後，沒有長期累積系統性的觀影評論和吸收知識，會被看破手腳。」但知道自己非電影科班出身，陳昱嵐其實並不擔心會與電影科班的報名者放於同一天秤比較，電影知識的廣度、深度不如人便是其次，反倒利用自身職業的特殊之處，展現對電影的強烈熱情，就有機會雀屏中選。「亞觀團的活動說明文字深切打動我，讓我感覺金馬想另闢蹊徑，促成一種新的力量相輔相成、互相激盪的火花，用業界以外，多元並陳的熱情，關懷屬於亞洲新銳的影片／影人。這樣的理念，讓電影素人如我，不用太擔心活動門檻，我是第一屆，活動才剛開辦，對我來說就像接受充滿魅惑的冒險。」陳昱嵐補充。

法官宋家瑋則說：「雖然我的工作與電影南轅北轍，但在亞觀團的日子，可能是我離電影最近的一段時間，也認識許多在漫長人生中，本來沒有機會認識的人。過程中對於電影的認識也解構再重組，見識成員彼此間對電影的想法，會有打開眼界的驚嘆。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 第四屆亞觀團

亞觀團的日子結束，律師、法官回歸生活各司其職，幫客戶打官司、替官司判是非，但亞觀團的經驗仍讓陳昱嵐和宋家瑋的生命軸線，掀起曲線動盪的波紋。宋家瑋說：「電影的發明使人生延長三倍，參加亞觀團對我最大的改變是看電影的數量，以前一天看一部，亞觀團之後，發現有連續看電影都不會疲累的能力，因此獲得更多經驗。」

陳昱嵐則說：「第一屆亞觀團成員拓展我的視野，我本來只是以看電影為興趣的素人個體戶，活動之後結交好幾位至今仍有密切聯絡的好友，從電影、家庭、人生規劃等大小事，無所不談，彼此勉勵與經驗分享，是讓我很珍惜的緣分。而亞觀團的經歷並非給我金馬光環或品味認證，是讓電影更自然地走入日常，成為持之以恆的習慣。亞觀團就像玻璃鞋、午夜來臨前的南瓜馬車，走進夢幻電影世界的我，人生的底蘊和運作方式，就此不同。」

亞觀團除了法律相關的職業，也有來自廣播業、音樂圈的身影。在中國文化大學音樂系兼任助理教授的劉馬利就是今年第六屆亞觀團成員之一。劉馬利在於IC之音廣播電台擔任節目主持人，2009憑藉《IC小提琴名人堂》獲得廣播金鐘「非流行音樂節目獎」與「非流行音樂節目主持人獎」的肯定，相隔兩年則以《馬利音樂沙龍》再度收下廣播金鐘「非流行音樂節目獎」，共計三座金鐘。

提到與亞觀團的緣分，劉馬利要從第56屆金馬頒獎典禮說起：「去年在典禮上認識第五屆亞觀團的婉兒與晴方，才得知這個活動。也因累積一定數量的影評，今年看見亞觀團徵才便姑且一試，很幸運被錄取。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 第六屆亞觀團

劉馬利撰寫過大量樂評，書寫文字是不陌生的日常，從音樂書寫起家，對於音樂知識劉馬利相當熟悉自在，而置換於另一個領域，電影書寫與音樂評論的差異性，劉馬利則認為相去不遠：「不論是樂評或影評，都是以文字進行『重演』，都是品評、評介、評賞，讓沒看過戲的朋友彷彿身歷其境，看過戲的觀眾也能重新經歷。雖然我的影評可能還是有一點樂評的影子，但只要平時養成閱讀及廣泛學習的習慣，讓自己學識淵博，就會有好的觀察力及寫作能力，道理都一樣。」

除了廣播音樂節目之外，劉馬利現今也在方格子經營「Lisa影評快遞」，是對外溝通影評的渠道之一，亞觀團的入選則讓劉馬利對電影文字書寫有實質地鼓舞。「能夠認識一群喜愛電影藝術的朋友非常開心，非常感謝臺北金馬影展執行委員會，讓我用別於以往的身份參與金馬影展，對於一個長年關起門來嗑音樂、埋首於研究和教學的歐巴桑而言，有點受寵若驚，是很值得珍惜的事。」劉馬利這樣說。

除了職業的特殊性之外，亞觀團也抹除了地域性的排他性，不僅有台灣聲音，更有來自中國、香港、泰國等地的視角。台灣以外的報名者，除了面試改為視訊，都需於入選後在台北金馬試片室看完所有入圍電影，換句話說，在金馬不給付機票和住宿的情況下，他國的入選者需提高自費成本參與亞觀團，即便如此，仍能在歷屆成員中看見他國影迷，此舉也讓聞天祥更堅定意念舉辦亞觀團，認為亞觀團口耳相傳，在影迷、影評圈中有了良好發酵。

在台灣出生，9歲到27歲在泰國長大的JC，早已練就泰文、中文熟稔的程度，回來台灣13年，2016年時毅然決然地投遞報名表至金馬執委會，最終成了亞觀團第二屆的成員。混合了泰國與台灣成長背景，看電影的方式就有不同的文化底蘊，JC說：「在我的世界觀中，這讓我有時能用泰式輕鬆、幽默的心態看待電影，我從泰國影評人這邊學到跟大眾溝通一定要有通俗的一面，我覺得台灣需要更多像聞天祥老師這樣的人，才能培養更多遊走在商業與藝術的觀眾。」

泰國人口多出台灣三倍左右，電影評論與研究在JC眼裡，與台灣大相徑庭：「泰國人看電影跟研究電影比較放鬆，台灣人朝著專業與複雜的思考方向，兩者各有特色與好壞。至於我觀察泰國朋友們的電影粉專人數是台灣的10至100倍，讓我不得不思考是台灣影評人太多還是我們的專家對大眾有傳達代溝。」

而對於亞觀團的經驗，JC說：「亞觀團的成員能互相學習與彼此刺激，這是電影高手過招的秘密舞台。我也相信未來亞觀團會成為能幫助金馬甚至台灣電影產業的小小組織，我個人也希望不斷提升自己對泰國電影的研究，期待在未來成為台灣與泰國電影的橋樑。」

亞觀團結束之後，JC也將私人研究的電影史料分享於大眾，創立電影粉專「電影補給站」，持續將影評寫作延伸，逐字逐句地經營。

Photo Credit: 金馬執委會提供 第二屆亞觀團與朱賢哲導演

來自香港的陳子雲，本就是電影粉專「InsKino」的經營者，憑藉對電影的信念，以及報導反送中運動剩餘的稿費，就這麼跨海來台，拍板定案成了第五屆亞觀團的成員。陳子雲說：「我比較少跟自己圈子外的人談電影，也少親身去影展參與活動，是時候要在評論方面的修行認真一點，也順道用電影放空。」

而香港與台灣的電影評論風氣，對於陳子雲來說也不盡相同，「現在香港影評的論爭不像過去你來我往，但偶爾會有點錯焦，也牽扯更多與作品無關的個人定見，如視某些影評只是文青手筆，或批評對方學院派，常拋出艱深學術用詞等等。對台灣影評風氣的觀察，主要是透過亞觀團去了解。台灣的影評感覺沒有明顯的流派分野，每人以自己的閱讀方式解讀電影文本。這和我與亞觀團團員分享期間，感受到自由討論的氣息有關。不過，台灣和香港也陸續轉變當中，像台灣就有YouTuber的形式。」

去年的台灣之旅，對於來自香港的陳子雲而言，最大的收穫便是找到一群志同道合的朋友，並開拓對電影評論的識見，陳子雲說：「參與如何決定電影孰優孰劣，最終達成共識（Lobbying），互相有意見激撞的時刻，更多的是交流對電影的看法。而見識到不同亞洲國家的優秀作品，現在我會更加留意亞洲電影的發展，對有志參與電影評論的人，亞觀團有莫大幫助。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 第五屆亞觀團

職業、地區都不是亞觀團的阻礙，年齡自然也不成問題，除了因為電影類型的限制，參加者需年滿18歲之外，年齡並無上限。亞觀團的徵選，不因資深而位高權重，不因資淺而人微言輕，倚靠的是影評作品，讓文字說話。在第三屆的成員中，就能看見當時年僅18歲的定邦。2017年甫跨過年齡限制的定邦，其實12歲時因家庭因素休學，流轉於越南與台灣等地，但在15歲因看見侯孝賢的《悲情城市》而深受啟發，而後白天在世新廣電系旁聽，晚上打工維持家計生活，縱使沒有學歷，仍想一窺電影藝術。

立志當導演的定邦說：「我經常參加讀影會，在那相當深入討論電影的符號、情感、形式、美學和哲學等，其中討論的成員有些是第一、二屆的亞觀團成員，我才進一步報名亞觀團。再來就是也想認識其他志同道合的人，以及與新銳電影工作者面對面討論電影。最後就是進亞關團能去金馬典禮觀禮，我也想在朋友圈炫耀！」

至於亞觀團帶給定邦什麼？他不諱言地表示：「亞觀團的經驗並沒有改變我看電影的方式，反倒是多認識了一些人，多了寫手的工作賺取稿費。且時不時在影展遇到亞觀團的成員就能討論電影，有時一聊就是半小時。」

Photo Credit: 孫雅為提供 第三屆亞觀團

以時間作為切片與斷點，2007年金馬影展與奈派克獎結盟，2015年聞天祥推動第一屆亞觀團，時間走到2020年，亞觀團舉辦六年，若以台灣人的求學過程檢視，小學畢業，將邁入中學，是尚還稚嫩卻已有自我想法的階段，而亞觀團招募的成員已然破百，凝聚士農工商各角落熱愛電影的人，貢獻文字與觀點，每一屆多變的視角、鮮明的聲音匯聚成一塊，自成一格，無論更成熟或更叛逆，皆成為推動亞觀團甚至影評寫作的養分之一，進而長成現在的模樣。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航