台灣迎來「365天都有影展」空前榮景，那麼，最老牌的金馬國際影展特色是什麼？

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「台灣365天都有影展」的說法雖然誇大，但基本上每個月在台灣不同縣市都有影展正在進行，是不爭的事實。形式從常態性影展到專題放映；放映地點從奢華氣派的泰坦廳深入到鄉鎮的獨立書店；參與人數從上千人次到一人獨自在家線上平台收看；作品接收到的掌聲從金馬殿堂迴盪到學生製作畢業展——台灣的影展、電影節在21世紀撐出前所未有的榮景。那麼，最老牌的金馬國際影展特色是什麼呢？在我看來絕對是金馬獎入圍影片及周遭的華語電影。
文：Oliver Tu
「台灣365天都有影展」的說法雖然誇大，但基本上每個月在台灣不同縣市都有影展正在進行，是不爭的事實。形式從常態性影展到專題放映；放映地點從奢華氣派的泰坦廳深入到鄉鎮的獨立書店；參與人數從上千人次到一人獨自在家線上平台收看；作品接收到的掌聲從金馬殿堂迴盪到學生製作畢業展——台灣的影展、電影節在21世紀撐出前所未有的榮景。
回想台灣第一個影展活動，是在44年前的1978年，當年3月基於解決國內電影問題、獎勵優良實驗電影的理由，委新聞局主辦首屆實驗電影金穗獎。
而大家所熟知的金馬國際影展，則是台灣第一個成立的「國際」影展，但它比金穗獎要再晚個兩年，要到1980年10月在新世界戲院舉行。
至於中華民國電影事業發展基金會附設電影圖書館（ 文後簡稱「電影圖書館」 ）在成立第一年曾在金馬影展出現以前舉辦過「李行導演作品回顧展」、「法國名片欣賞會」，但這些都不能算是金馬影展的前身，理由是它選擇在電影圖書館作為放映場地，而非商業戲院。
首屆的金馬影展在1980年其正式名稱是「金馬獎國際影片觀摩展」，這當中「金馬獎」三個字用現代的習慣用法，其實是影展去「蹭」金馬獎的知名度，畢竟首屆的影展與已經奔騰17年的金馬獎，是由兩個完全不同的單位主辦。
金馬獎當年隸屬行政院新聞局，而影展的主辦方是在電影圖書館。金馬的華語片競賽與國際影展業務整合，在台北金馬國際影展執行委員會（1992更名為台北金馬影展執行委員會 ）轄下，則要等到1990年電影資料館（ 前身即為電影圖書館 ）轉型為文史保存的定位，才將金馬影展主辦權，併入中華民國電影事業發展基金會完備當前的組織架構。
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