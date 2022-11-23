選片人談金馬影展的策展脈絡：不僅僅只是影迷許願池，更紮實地掌握了死忠影癡們的期待

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縱使選片主題與面向的觀眾客群不竟相同，但以民間機構自營影展的方式下，票房仍作為影展最重要的收入來源，而要如何在茫茫影展中，鶴立雞群博得觀眾的青睞，影展的核心也終歸還是得回到節目的選片。這一點，作為影迷年度大盛事（尾牙）的金馬影展，很明確且紮實地掌握了死忠影癡們的期待（願望）。
文：Pony（馬曼容，台北電影節選片人）
如從英文去理解「影展」（Film Festival）一詞，顧名思義影展是由電影（Film）的放映所組成之節慶（Festival）。然而，影展的功能，不單單只是在限定的展期中，介紹無數電影給觀眾，節慶之所以為節慶，其目的更多在於如何將人聚集至此，甚而凝聚盛大慶祝的狂歡氛圍。
所以，倘若試圖理解影展所服務的根本，一切終究還是回到於「人」——是熱愛電影的影迷，是剛接觸影展的觀眾，也是這群辛苦拍攝電影的影像工作者，還有成就這盛大活動的影展工作人員。
影展的宗旨，便是通過影像（電影／劇集）的媒介，以放映傳播的方式，吸引更多人前來至此，有「人」的地方，才有「節」的存在。
從策展面的角度觀察影展，即使在這影展滿山滿谷的時代中，每個影展所設定的目標群眾還是有所不同。大方向來看，可以將影展簡易分為三類：一是主題性影展，如女性影展、同志影展、人權影展、民族誌影展等，利用本身關注的主題或元素，聚焦影展的選片，並通過論述從中建立不同的脈絡討論；二是類型性影展，簡單以影片類型來作區分，如台灣國際紀錄片影展、台中動畫影展；最後則是綜合性影展，如金馬影展、台北電影節、高雄電影節等，在影片的選擇上不具有明確的大方向主題，較以細部的單元去區別並分類對應的選片。
當然，選擇影片的依據，還是仍遵循影展擁有的核心精神，可以是搜羅世界精選得獎佳作，是提攜新銳探索別樣的電影語言，或是從類型片看見創作者迸發的想像力，每個影展利用各自不同的路線，建立一個專屬於該影展的品牌與形象，藉由尋找到對此感興趣的客群觀眾。
在細聊現今金馬影展策展選片之前，或許該簡短回望金馬影展的起源以及其早期的策展脈絡。
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