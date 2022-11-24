影評人談金馬影展的存在意義：除了新片搶先看，為什麼我們需要在影展看「經典片」？

我們想讓你知道的是
一開始接到編輯邀約，希望我從「金馬影展」之於「影評人」的角度，寫一篇短文。捫心自問，我一向不以所謂的「影評」自居，而是把自己當成一個普通的觀眾（好啦，我承認，我是個『挑剔』的觀眾）。而金馬影展之於「影評人」，除了追一個快、嘗一個鮮，甚至，搶一個點閱率的居高不下，在「搶先目賭」的興奮漩渦當中，有什麼是我真正擁有情感連結，而且，很希望藉由一方短文，與讀者分享的？
身邊的「影展咖」朋友，很少像筆者一樣，每次翻開影展片單，不追新片，反而專看舊片，而且一部接一部，看得樂不可支。
一個具有一定規模的國際性電影節活動，展出影片數量甚多。從「策展」的角度來看，由「當下」的橫向地理軸線拉開來，挑選不同國家生產的最新電影作品，往往令是眾多影展觀眾趨之若騖的焦點所在。
然而，我總覺得，若能在縱向的時間軸上，也能拉出一個視角，藉由影展的大觀面貌，展出不同時期的經典作品，或者依循某位影人的創作年序，或者切出某個話題、某個焦點、某種類型、某個「幾十週年紀念」的慶典……倒不是貴古而賤今，而是在電影發展的歷程裡，看到「審美觀」的變化，看到敘事手法的演進，同時，感受「歷史」的份量和累積。
金馬影展之於「影評人」
一開始接到編輯邀約，希望我從「金馬影展」之於「影評人」的角度，寫一篇短文。捫心自問，我一向不以所謂的「影評」自居，而是把自己當成一個普通的觀眾（好啦，我承認，我是個『挑剔』的觀眾）。
所以，每到影展，看身邊的影評朋友那麼積極地追著入圍電影、那麼用心看著來自各國最新電影競賽的獲獎影片，他們站在報導的第一線，用最熾熱的情感，燃燒自己的生命和能量去探討、分析，去把相關的內容與訊息，把創作者的信念，從影展的發生地點——影院、宴席、媒體室、記者會——傳播開來，在網路、在報章媒體，一個字一個字地寫，一篇一篇地連載。
對此，我由衷佩服。
這些影評友人帶給我們不一樣的「觀點」，帶給我們不同的角度，也用他們各自不同的品味，去嘗試塑造，嘗試理解，嘗試透過我們前文所提及、在橫向地理軸拉開的各地新作，建構出「當前」、「當下」、「此時此刻」我們身處的世界，有什麼事情正在發生，有什麼念頭正在醞釀。
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