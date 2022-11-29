來自產業的聲音：導演、編劇、獨立片商如何看待金馬影展的變與不變？

每年台灣影壇最重要的盛典金馬獎甫落幕，除了眾星雲集、話題不斷的金馬獎頒獎典禮之外，所有影迷必搶、影癡秒殺的金馬國際影展強檔好片，才是整個金馬國際影展的重頭戲。

每年金馬國際影展的片單包羅萬項，夢幻強片一波接著一波，囊括了歐美名導大師、影帝影后的完美片單，以及坎城影展、柏林影展、威尼斯影展等大大小小各個影展的得獎鉅片，也幾乎都在正式上映前於金馬影展強先曝光。

金馬國際影展的豪華片單一開出來向來聲勢極為浩大，引發各界關注或排隊搶片，而且還有金馬執委會執行長聞天祥率領團隊的選片指南、各式推文及講座，加上金馬執行委員會的宣傳能力，就算在台灣算是默默無名的影片，經由金馬國際影展指標性般的洗禮及觀片口碑，都能吸引許多同好觀看。

海鵬影業總經理姚經玉坦言，參加影展的影片大部分都是靠直覺在挑片，大師片、藝術類影片為主，有一些比較不適合上院線的影片，也會先到影展來試試看。「金馬比較權威，參展的影片品質都很好，影展的選片都會做修正，因此片商也會跟著調整，獨立片商影片的觀眾本來就是少眾，所以參加影展也是一種試水溫的方式，有些影片看了之後並不受歡迎，甚至不會安排上院線。」

Photo Credit: 海鵬影業提供 資深電影工作者姚經玉（後立者）

「我覺得金馬影展歷史悠久，算是一年一度的影迷盛事、一個饗宴，老中青三代全部都有，他們自己強大的宣傳，金馬影展永遠搭配金馬獎，1＋1絕對是最大值，能夠做成這樣其實很不容易。至於金馬獎是全亞洲最重大的華語電影頒獎典禮，國外片商認為金馬獎是一種殊榮，所以他們也很樂意參加這個盛會。」光年映畫總監王鴻碩表示。

王鴻碩解釋，金馬國際影展包羅萬象，概括了所有當年度最重要的電影，影展片單有些是策展人看過，自動詢問台灣代理商是否可以提供給金馬影展，有些則是獨立片商主動推介，覺得適合給金馬國際影展的，就會去詢問策展人。

「參加金馬影展有一定的曝光度，會幫我們電影做前期的PROMOTE宣傳的部份，可能觀眾先看過這個影片，就會幫忙造了第一波的口碑，那做完口碑之後我們就會評估一下關於檔期的部分。」