【香港Hardcore浪漫】最Cliché的維港與山頂

我們想讓你知道的是
「Hardcore浪漫」一連十集，與大家走到港九新界各地看看風景——正所謂：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」花前月下，總算浪漫過。每一集都會列出難度，時間，路線等。第一集，來點「Cliché」的。但Cliché得來，聽起來雖然像「港式食物就是蛋撻和魚蛋」，你也很可能沒去過。
這是一個關於香港城市浪漫步行的專題，Hardcore的一種。
若怕舟車勞頓，不愛步行，或許可以抽當中一兩站去看看。但有些事，總需要付出一點體力才有快感——總之，大家找個人一起走畢全程吧。「Hardcore浪漫」一連十集，與大家走到港九新界各地看看風景——正所謂：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」花前月下，總算浪漫過。每一集都會列出難度，時間，路線等。餐廳就不作介紹了，各人口味不同，也留點空間給大家自行創作填充。
第一集，來點「Cliché」的。但Cliché得來，聽起來雖然像「港式食物就是蛋撻和魚蛋」，你也很可能沒去過。
難度：★★★☆☆
時間：5小時
路線：天星維港遊➢中環晚飯➢半山天橋➢干德道➢克頓道➢盧吉道➢山頂
早前與香港建築雙年展舉辦了四場「天星沙龍」。我們租了「世星」小輪進行一次文化之旅：從中環出發，跟大家談談維港兩岸歷史與城市發展。輪船向西航行，不久就到達了昂船洲，眼前就是全世界第四長的斜拉大橋。
短短十五分鐘，當年赤鱲角新機場玫瑰園計劃的市區部份幾乎看了一遍。這時候，我正拿着咪，作介紹船程的廣播：「歡迎大家蒞臨《天星沙龍》，見到前面一個個『龍門架』，左右都係巨型貨輪——呢度就係貨櫃碼頭。佢仲有個名，叫藍巴勒海峽，聽個名係咪以為自己係法國南部呢？」此時，卻看到露天的船頭甲板上，一對情侶在「打茄輪」；另有兩對情侶緊抱，依傍在欄桿看着紫霞。這才發現，青馬大橋的建築方法；西九龍填海後消失的碼頭故事都不重要。原來這次文化之旅，剛好意外地發現一個浪漫的藍巴勒海峽船頭甲板，還是立即收聲，不要打擾大家雅興。
巴金在《香港之夜》這樣形容維港：「海是黑的，天也是黑的。天上有些星星，但大半都不明亮。只有對面的香港成了萬顆星點的聚合。山上有燈，街上有燈，建築物上有燈。每一盞就像一顆星，在我的肉眼裡它比星星更亮。它們密密麻麻地排列著，像是一座星的山，放射著萬丈光芒的星的山。」
此前還沒試過在貨櫃碼頭的水道中穿過，在貨輪中間穿梭的「世星」號頓時像一隻小艇。
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