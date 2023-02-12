【香港Hardcore浪漫】浪漫拉力賽——53號巴士

我們想讓你知道的是
荃灣去元朗的53號巴士，是全港最長的巴士路線之一，途徑74個車站，從荃灣出發，經過青山公路、汀九、深井、⋯⋯簡單而言，即是未有屯門公路和大欖隧道前，從市區進入元朗的「舊路」，全程接近兩小時。兩小時以通勤交通而言當然太長，但拍拖而言就太短了。這個介紹，當然唔係「齋坐」咁簡單。
不少人問我，身為巴士迷的我，認為哪一條巴士路線最浪漫？我覺得浪漫與否是人的問題。人浪漫，就算在繁忙時間逼得像沙甸魚的紅隧101也很好。但若你有足夠實力，只差一個花前月下的環境——我會說，九巴53。
係啊，好老土，就係荃灣去元朗的53。不過浪漫從來都是老土——剛剛在Netflix 看完《初戀》，非常老土。但能把「舊橋」推到最盡，感覺就出來了。而愛情中最老土的，莫如時間——這篇的主角53號巴士，途徑74個車站，簡直是一趟愛情長跑.......
53是全港最長的巴士路線之一。從荃灣出發，經過青山公路、油柑頭、汀九、深井、青龍頭、大小欖、黃金海岸、屯門市中心、新墟、虎地、藍地、廈村、天水圍、屏山、元朗。簡單而言，即是未有屯門公路和大欖隧道前，從市區進入元朗的「舊路」，全程接近兩小時。兩小時以通勤交通而言當然太長，但拍拖而言就太短了。這個介紹，當然唔係「齋坐」咁簡單。
53線有一個特點，就是雙向分段收費：即使你在總站上車，只坐一小段——只要在下車時再拍一次八達通，就有分段優惠。這次介紹的玩法，類似歐洲的Hop On Hop Off觀光巴士：在不同車站上車下車遊覽，直到終站。
下午從荃灣西鐵站總站出發——記得早點到車站候車，佔據上層車頭無敵風景位置。巴士會先經過10分鐘的市區路段，然後就是接近半小時的無敵海景時間。左邊的藍巴勒海峽在前一集介紹過，一個充滿法國風情的名字，其實是青衣與荃灣之間的水道。
第一個下車的位置是海美灣（下車拍卡$6.2），旁邊有一座白樓。白樓建於1930年代，曾是啤酒廠、財政司官邸。位置剛好可以遠眺青馬大橋，1995年成為了「機場核心計劃展覽中心」。
踏入展覽館，彷彿真的回到1995——那一年，香港電話號碼才剛剛從七個數目字改成八個；《蘋果日報》創刊；陳奕迅楊千嬅參加新秀歌唱大賽；機場還在九龍城。所以裏面的展品，多以未來式介紹「新機場」：「未來，將會有一個東涌新市鎮。」；「地鐵將會營運一條機場鐵路，直接到達港島。」對，那個美好的年代。
專題下則文章：
【香港Hardcore浪漫】獅子的黃昏
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。