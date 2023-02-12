【香港Hardcore浪漫】浪漫拉力賽——53號巴士

不少人問我，身為巴士迷的我，認為哪一條巴士路線最浪漫？我覺得浪漫與否是人的問題。人浪漫，就算在繁忙時間逼得像沙甸魚的紅隧101也很好。但若你有足夠實力，只差一個花前月下的環境——我會說，九巴53。

係啊，好老土，就係荃灣去元朗的53。不過浪漫從來都是老土——剛剛在Netflix 看完《初戀》，非常老土。但能把「舊橋」推到最盡，感覺就出來了。而愛情中最老土的，莫如時間——這篇的主角53號巴士，途徑74個車站，簡直是一趟愛情長跑.......

53是全港最長的巴士路線之一。從荃灣出發，經過青山公路、油柑頭、汀九、深井、青龍頭、大小欖、黃金海岸、屯門市中心、新墟、虎地、藍地、廈村、天水圍、屏山、元朗。簡單而言，即是未有屯門公路和大欖隧道前，從市區進入元朗的「舊路」，全程接近兩小時。兩小時以通勤交通而言當然太長，但拍拖而言就太短了。這個介紹，當然唔係「齋坐」咁簡單。

53線有一個特點，就是雙向分段收費：即使你在總站上車，只坐一小段——只要在下車時再拍一次八達通，就有分段優惠。這次介紹的玩法，類似歐洲的Hop On Hop Off觀光巴士：在不同車站上車下車遊覽，直到終站。

下午從荃灣西鐵站總站出發——記得早點到車站候車，佔據上層車頭無敵風景位置。巴士會先經過10分鐘的市區路段，然後就是接近半小時的無敵海景時間。左邊的藍巴勒海峽在前一集介紹過，一個充滿法國風情的名字，其實是青衣與荃灣之間的水道。

第一個下車的位置是海美灣（下車拍卡$6.2），旁邊有一座白樓。白樓建於1930年代，曾是啤酒廠、財政司官邸。位置剛好可以遠眺青馬大橋，1995年成為了「機場核心計劃展覽中心」。

踏入展覽館，彷彿真的回到1995——那一年，香港電話號碼才剛剛從七個數目字改成八個；《蘋果日報》創刊；陳奕迅楊千嬅參加新秀歌唱大賽；機場還在九龍城。所以裏面的展品，多以未來式介紹「新機場」：「未來，將會有一個東涌新市鎮。」；「地鐵將會營運一條機場鐵路，直接到達港島。」對，那個美好的年代。