【香港Hardcore浪漫】遊電車河你估容易？

「好似有時送飯俾帆哥，同佢一齊遊電車河，去西環睇日落，幾咁浪漫啊！」——《新難兄難弟》（1993）

香港電影中的電車場景

電車是香港電影重要場景，最著名的當然是《胭脂扣》西環一段，袁永定（萬梓良飾）遇上如花（梅艷芳飾）的一場。現在每次經過山道天橋，腦海都會想起「負情是你的名字 錯付千般相思......」。但到現在，我仍不明白為何會找萬梓良去做袁永定這樣文靜儒雅的角色，但佢又做到喎......

《風塵三俠》是我最喜歡的電影，後段大頭文（梁朝偉飾）即將要結婚，想與情人Cat（柏安妮飾）最後激情，最後他們在婚前的清晨一起坐了一程電車，然後打算從此分別。

《烈火青春》則簡單得多，夏文汐試驗的Kathy在電車車尾與湯鎮業打得火熱——這一段更在當年引起社會爭議，成為經典。

電車坐足全程

很多人都會在電車拍拖——不過，要坐畢全程，其實一點也不容易。電車系統很簡單，西起堅尼地城，東至筲箕灣；在銅鑼灣有一分岔路轉入跑馬地，一個迴圈從天樂里走回主線，路線簡單。但常坐電車的朋友應該知道，在堅尼地城起步的電車，大部分以跑馬地、北角、銅鑼灣為終站；筲箕灣起步的，則以跑馬地、上環街市為總站。

從頭到尾來回堅尼地城和筲箕灣的，原來每小時只有兩班，而且晚上七點就尾班車。上班一族要在七點前趕到總站，也不容易。

坐電車不求準時

電車不是講求準時的交通工具，除了因為速度慢之外，電車本身就容易因為路況影響車程：不能爬頭、不能繞道，即使「地板油」全速前進，只要追到前車，還是要乖乖地守在後面。實測當天，堅尼地城七點正開出的班次就要等到七點十五分才出現。不要以為電車這樣頻密，無須任何計劃和等待。

「最浪漫」電車

另外，161輛電車外表雖然相近，但內裡其實的佈局都不同，這樣會直接影響你跟情人／曖昧對象的乘車體驗：今天我乘坐的172號，上層車頭是橫向配置，就不能雙雙開著電車前面的風景，更與對坐的人你眼望我眼。

Photo Credit: 作者提供

哪一種電車比較適合兩個人遊車河？這裏不打算跟大家講第幾代低幾代、木頭車鋁合金車、幾號車這樣技術性的分辨方法：凡事車內呈灰色，上車位置的閘口用木板的新車，上層會有個面向車頭的二人座位，風景最佳。即使坐在後面，也是近似巴士的佈置，沒有對望座椅，私隱相對較高，沒那麼尷尬。

Photo Credit: 作者提供

電車日夜景色不同

至於電車經過的路線，相信不需花太多篇幅介紹，但值得留意的是：電車日夜景色不同，夠韌力的話，可以來回坐一次。

Photo Credit: 作者提供

傍晚五點左右在筲箕灣上車還是日景；到維園可以看見日落斜陽；到堅尼地城再出發時，西區已經開始變得寂靜，來到中環又是車水馬龍——電車橫越幾乎整個港島北岸，最有趣的是這個街角安靜，下一個街口就人頭湧湧。

在西區和鰂魚涌聽到電車運作的聲音，灣仔銅鑼灣則是市聲車聲人聲。鵝頸橋下的打小人檔有是會發出一些儀式中出現的叫聲；眼前五光十色與黃路燈交替。

Photo Credit: 作者提供

即使你是一個人，每個月找100分鐘坐在車上沉澱，也是屬於自己的浪漫。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex