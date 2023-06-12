【香港Hardcore浪漫】齊齊踎海皮——九龍篇

（除特別標註外，文中相片由作者提供）

九龍一帶的海皮，在電影電視中的「出鏡率」比港島海皮多，而且各有「功能」：從東部開始，伴隨觀塘碼頭出現的，多是啤酒、眼淚、失意的人。觀塘碼頭的汽車渡輪橋板是電影角色遇到失戀、失業、生意失敗時，對海咆哮的地方。啟德機場還在運作時，橋板的正前方是機場跑道，鏡頭對著夕陽，還有一部正在降落的飛機，多麼唏噓的意象。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 觀塘碼頭

電影中九龍西的海皮，則是黑社會的天下：《古惑仔3隻手遮天》陳浩南（鄭伊健飾）與蔣天生（卡士蘭飾）在荷蘭阿姆斯特丹遇襲，陳浩南脫險回港，上岸的地方正是現在西九龍填海區一帶；《阿飛與阿基》中，阿飛（梁朝偉飾）大佬「劉備」尋回失車，豈料「劉備」上車後汽車立即爆炸的場面，就是在渡船角八文樓旁，尚未填海的舊油麻地避風塘旁拍攝。

現在的西九龍一帶海傍多是公用碼頭或地盤，市民能輕易前往的，大概只有大角咀對出的油麻地避風塘海堤。筆者早年也曾與朋友再這裏談心，風景絕佳，可是鼠患頗多，自問膽量不足，近年鮮有再去。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 油麻地避風塘海堤

從西九龍一帶向南走到西九文化區一帶，就越來越適合拍拖。西九文化區的海傍，相信大家都不會陌生，是望海談心的絕佳地方。乾淨、企理，最重要的是，文化區始終是新建區域：近年不少市民，甚至政府都質疑，海傍是否必須被欄杆圍住；但若無圍欄又怕有人墮海——文化區的海傍長椅外有一個石堤，堤外就是維港。既安全，又沒有欄杆的隔閡，是個剛好的平衡。缺點是西九文化區一帶交通不太便利，最近的便利店在九龍站，文化區的餐廳關門後就要自備多點酒水了。文化區的海傍也會在12時左右關閉，若想徹夜長談，便不太適合。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 西九海傍

再往南行一點，選擇更多，也越經典。尖沙咀一帶是傳統拍拖聖地，這個傳統是指父母，甚至祖父母一代談戀愛的地方，不妨問問長輩他們有否在這裏談情！（當然係單獨地問 ......家變唔好入我數）

從西九往尖沙咀方向走，經過戲曲中心後，眼前就會出現一座金色的建築物「中港城」。中港城商場的中央有條頗長的電梯直達基座頂層平台，這裏是皇家太平洋酒店入口，旁邊則是前往九龍公園的行人天橋。平台向海的一方曾是電影《咖喱辣椒》經典跳海場面的拍攝地，特技人司徒志強先生從平台縱身跳下，是香港電影中特技演員的經典場面。平台旁邊有一個伸出維港的伸延部份，其實是中港客運碼頭的天台，這裏不但是談天的好地方，也是街舞練習的場地。