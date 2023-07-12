【香港Hardcore浪漫】能坐百人的烈火戰車——開篷巴士

有坐過電單車嗎？記得第一次坐在朋友車尾，只是開二十公里已經覺得太快。朋友是安全駕駛者，在公路也是開七十公里。習慣了速度後，開始四周張望：原來視線沒有阻隔之下，公路上的天空是這樣、隧道頂是這樣、風打在身上又是這樣。前句的「這樣」是一個無法言喻的感覺，電單車乘客獨有的城市經驗——原本以為是獨有。

Photo Credit: 林兆榮

上個月，剛與城巴合併專營權的新巴為紀念25週年及作為告別活動，開辦了一條臨時開篷觀光巴士路線H1B，從尖沙咀到中環，卻途徑了黃竹坑巴士廠、香港仔、華富、薄扶林；回程則經過柴灣、筲箕灣等。

這旅遊規格的觀光巴士路線，卻走在工業區、住宅區的街道，沿途不是很「遊客」的風景——巴士所經過的，是新巴從成立發跡時的重要場景，包括兩個巴士廠、最大的巴士總站等。

這巴士線只是告別活動，平日只開一班，星期六日開四班，也只經營了一個半月（7月2日取消）。我有幸成為其中兩程車的坐上客，才發現——咦！我好似從來無坐過開篷巴士喎！原來咁刺激嘅！

Photo Credit: 林兆榮

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港式電單車既刺激又浪漫的印象大概源自《天若有情》、《烈火戰車》等電影，不過如果你坐過電單車就知，除了危險，還有頭盔帶來的侷促炎熱。大部分頭盔都沒有通話功能。

反之，一趟開篷巴士旅程既可以並排而坐，可以聊天，也可以拍照打卡。同時又可以享受風聲、像伸手可及的隧道頂和天橋底，還有全天侯的景色，若不用來拍拖，實在浪費。

Photo Credit: 林兆榮

前段提及的H1B雖已經取消，但現在已屬於城巴的「人力車觀光巴士」，還有提供H1和H2兩條開篷觀光巴士路線，兩者皆來往中環天星碼頭和尖沙咀，前者途徑荷李活道、中環、金鐘、皇后大道東、銅鑼灣；後者則為「夜景之旅」，途徑西九、灣仔北等夜觀維港的地方。