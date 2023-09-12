【香港Hardcore浪漫】港產片的地理遊戲

我們想讓你知道的是
八十年代的《緣份》（1984）、《喝采》（1980），紀錄了油尖旺一帶的繁華，昔年的百貨公司、建築物、商店和地鐵。每次看著，都像回到八十年代走一趟——若撇開劇情，當是回到三十年前散步的話，看這些電影就是賞心樂事。
其實所謂浪漫，當然在乎人多於地。
若你看港產片看得夠多，不難發現電影人如何反覆利用近似場景，用作近似劇情。同樣是維港，主角們每遇上失落失意、失業失戀，多數都在九龍東一帶的碼頭發生。這些碼頭比較僻靜。觀塘碼頭的甲板前面更是啟德機場升降的地方。在電影裏是飲啤酒和蹈海自盡中常見場景。
九龍西一帶則為黑社會電影所用：未填海前的油麻地避風塘，在《亞飛與亞基》（1992）和《古惑仔3之隻手遮天》（1996）等黑幫電影也曾出現；至於尖沙咀、山頂等維港中部地區，則為電影中的浪漫橋段所用——《港督最後一個保鑣》（1996）中，鍾方安心與豬明和魯定的三角戀；《半邊人》（1983）阿瑩與戲劇老師在海運大厦頂樓談天；還有無數電影出現過的尖東海傍（1988年柏安妮更有一首歌叫《尖東》）。這些都是我們「抄橋」拍拖的資料蒐集來源。
最經典的浪漫港產電影如《甜蜜蜜》，本來劇情就好，演員好看，場景選的好。但有些本身劇情頗爛，仍吸引我常常回看：八十年代的《緣份》（1984）、《喝采》（1980），紀錄了油尖旺一帶的繁華，昔年的百貨公司、建築物、商店和地鐵。每次看著，都像回到八十年代走一趟——若撇開劇情，當是回到三十年前散步的話，看這些電影就是賞心樂事。
《緣份》劇情中有一個城市遊戲至今仍為人津津樂道：Paul（張國榮飾）與Monica（張曼玉飾）為測試彼此之間的緣分，走進地鐵系統一日——如果在晚上收車之前彼此能遇見，就繼續關係，否則即要分開。（整套電影，唯一有「橋」的地方就是這裏，完全是「細橋當大橋用」）
當時的地鐵系統只有兩條路線：荃灣綫與觀塘綫，而後者只有油麻地到觀塘站，總共25個站。現時則有9綫99站，玩這個遊戲變得不可能（除非限定路線，加上入閘後逗留超過150分鐘會罰錢）。2000年代網上有人發起到全港所有車站月台，在各個站名合照的挑戰。有鐵路迷也會到訪每個車站，儲起每個站的「車站指南」——將整個版圖地理變成遊戲，或像在旅遊過程到景點「儲印仔」，都會令沈悶的城市好玩一點。
若你想像不到，給你幾個挑戰：
專題下則文章：
【香港Hardcore浪漫】點條「黑路」你行——沒有風景的山頂之路
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