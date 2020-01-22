【初音繪師專訪】就讓初音未來喝著珍奶，坐在最具台灣味的變電箱上吧！

「家裡不讓我畫畫，可是我喜歡畫畫，我該怎麼辦？」對於這樣關乎人生方向重大抉擇的詢問，HANa怎麼回？「我通常都是說，你們家很有錢嗎？」

不少人小時候的興趣是畫畫——不論是在圖畫紙上的美術作業，或是國文課本上古人頭像的二次創作。似乎畫畫是人們與生俱來的一種技能，不論畫得好還是不好，每個孩子多少都能從中獲得成就感與快樂。然而你能想像到了長大之後，仍然繼續「畫畫」，甚至以此做為職業的人嗎？

本篇文章將藉由2019年MIKU EXPO台灣演唱會中，創作出初音未來演唱會主視覺的繪師「HANa」的分享，一窺職業繪師的養成。

職人小檔案 稱謂：HANa

職業：專業繪師

使用工具：Wacom Intoos M（電繪板）、CLIP Studio Paint（軟體）

經營有：FB粉絲專頁Say HANa、tumblr

喜歡的繪師前3名：いさお 、 Ryota-H 、Krenz

重要成就： 初音未來2019 EXPO台灣場主視覺

2017墨筆畫魂・第一屆陰陽師插畫大賽評委推薦獎

2016高捷ACG原創角色創作大賽金獎

府城小滿公車宣傳插圖

《ボカロで覚える高校世界史》 歌曲插畫

2016 第8屆CLIP STUDIO PAINT繪圖競賽第一名

2016初夏的東港之櫻-粉絲繪圖比賽金賞

蓋亞、長鴻、尖端、飛燕、朱雀、城邦文創等出版社小說封面擔當

體會到人生無常，擁抱自己的熱愛

HANa大學就讀的是台灣藝術大學圖文傳播藝術學系，畢業後曾在私人印刷工作室短暫工作。在大學時期，HANa就會畫一些自己喜歡的遊戲作品，那時純粹是因為興趣而畫，並沒有想過有一天自己竟然有辦法靠著這份 「興趣」養活自己。

「有天賦的人蠻多的，可是能持續畫下去的人沒有很多。」HANa認為台灣的就業環境對創作者並不是很友善，「所以很多人還是覺得去找一份領薪水工作，就跟我一開始在工作室一樣。」

如果HANa當初的決定是繼續當個上班族，那她的人生旅程或許會很穩定，卻不太會有像現在發光發熱的機會。而改變這一切、影響HANa決定要遵從自己心聲的，是發生在2016年2月6日、讓維冠金龍大樓倒塌的台南大地震。

當初倒塌的大樓離HANa家很近，在地震過後，她有好一陣子晚上會睡不著，或是睡一睡莫名驚醒。接連的事件讓HANa有了很深的感觸，「我能掌握的時間是有限的，甚至不知道還有沒有明天。」

這些經歷讓HANa體悟到人生無常，決定全心擁抱自己熱愛的電繪。也是從那時的覺悟，讓HANa開始為自己的人生設置一些積極的目標與計劃，接連參加各式各樣與電繪相關競賽。

Photo Credit：Say HANa 這張是HANa在2014年高雄氣爆後畫的圖，也讓她第一次發現內心的不安可以靠創作紓解，還能安撫看到的觀眾。

擔任全職的繪師，工作其實並不比一般的上班輕鬆，然而優點是工作的時間可以自己調配與規劃。以HANa為例，一天的工作時間一般是從下午2點開始，工作到晚上12點。

收入來源的部分，則可以分為「接案」與「同人場擺攤」。同人場擺攤的話主要是2月、8月及12月，中間可能穿插一些小的場次，算是單次的收入。接案的案源也可以再細分，一部份是來自台灣國內，一部分則來自歐美、日本等其他國家。不管是國內還是國外，多是透過HANa經營的作品平台（如臉書、噗浪）注意到她，並且主動聯繫、提供案件機會。

然而和國外相比，「台灣的稿費給得很低，而且是有著誇張差距的那種。」以小說封面圖的繪圖案子來說，台灣一般大概給到新台幣6000元上下的價格；但國外的案主給的金額，複雜一點的卻可以到達新台幣六萬元，兩者之間是整整十倍的差距。

透過這樣戲劇性的報酬差距，多少也可以看出一些台灣與其他國家在美術教育上的重視程度。「日本不少小說的排版都很漂亮，也很敢做一些大膽的設計。」類似的美感需要從小開始培養，但台灣在這塊似乎就比較缺乏。

2019年MIKU EXPO台灣演唱會主視覺擔當——初音與台味十足的變電箱

在2018年11月時，HANa收到一封來自日本官方的案件邀約信，邀請自己為將在2019年5月舉辦的「初音未來世界巡迴演唱會台灣場」，設計出能夠代表台灣的主視覺。希望主題是花，背景有一些台灣的建築，如101大樓。

對於HANa來說，接到這樣的案件感覺有點夢幻。但深藏在其骨子裡那「背骨」的靈魂，卻讓HANa對於什麼才是能代表台灣的主視覺，多了更深一層的思考。對於生活在這片土地上的人來說，什麼才是最道地、最貼近生活的味道呢？

經過這層思考之後，HANa沒有依照官方建議選擇宏偉顯擺的101大樓作為主體，而是讓初音未來與台灣的「國民飲料」珍珠奶茶，以及一座街頭隨處可見、十足接地氣的變電箱一同入鏡。

Photo Credit：Say HANa 2019年MIKU EXPO台灣演唱會主視覺，HANa筆下的初音特別接地氣

「我會去想初音到底是什麼樣的存在……她可以滿足創作者，也可以滿足聽眾，甚至有時候來說是一種救贖。」在青春時總有一段迷惘的時期，而初音便可以是心中的寄託。在HANa看來，初音是普遍出現於生活中溫暖著需要她的人，而非什麼高不可攀的存在。「這是辦在台灣的演唱會，我希望能帶給台灣的觀眾共鳴。」

經過與日方溝通之後，HANa以自己的創作理念成功說服了對方，得到他們的信任，最後大約花費一個月的時間，完成這幅別出心裁的台灣限定演唱會視覺圖。

想對「因為喜歡畫畫，所以想當繪師」的人說

繪師最常出現的職業病，大概就在得要一直盯著螢幕的眼睛，和得一直畫的手。另外，需要長時間坐著也可能間接對身體造成一些影響。然而這些算是肉體上的成本，對於像繪師這樣的創作者來說，幾乎沒有下班的時候。你可能隨時隨地都在思考畫面的構圖、分鏡要怎麼切，就算人躺在床上了，還是無法完全的放鬆。這是一份燒體力又燒腦力的工作。

那如果自認可以承受這樣的創作過程，本身又很喜歡畫畫，是不是就可以朝一位全職繪師的方向走了呢？還是有其他現實方面的考量？

「我常常收到一些粉絲的私訊，說『家裡不讓我畫畫，可是我喜歡畫畫，我該怎麼辦？』，在考大學的時候特別多。」對於這樣關乎人生方向重大抉擇的詢問，HANa怎麼回？「我通常都是說，你們家很有錢嗎？」

聽到這樣的回答著實讓人驚訝，原本以為會聽見「堅持追求夢想，不要放棄」之類的鼓勵。

「如果你沒有錢，那我覺得你先去賺一筆錢，來說服你的爸媽說你可以養活自己。」HANa甚至認為等到你有一筆存款之後，再投入到你的興趣也不遲。

在業界打滾多年之後，HANa提出戳破許多人幻想泡泡的建議。「雖然你可能會很心急，但你不用擔心別人起步比你快或是比你有天分……你要有餘裕才能去做這件事情。」由於接案工作並不穩定，HANa認為應該要先有一筆存款，才能夠支持自己沒接到案的生活，以及創作、去上課進修等完全沒有收入進帳的日子。

Photo Credit：Say HANa 別人眼中一幅看似「簡單」的作品，往往是繪師投入大量心血的創作

Photo Credit：Say HANa 跟知名手遊合作的企劃，讓遊戲角色結合家鄉風景的插畫，HANa繪製了台南的林百貨背景與逛夜市行程。

另外HANa認為要成為全職的接案繪師，幾乎和技術一樣重要的一點，是學習「如何溝通」。在HANa的經驗中，許多喜愛動漫的人，性格會偏比較內向，然而若要開始接案，很重要的是必須學會如何去跟外界溝通。了解業主的需求，溝通往來之間如何闡述自己的創作理念，為自己發聲，是很關鍵的一環。

然而在創作的過程難免會遇到低潮期，HANa建議可以透過做一些自己喜歡的事情轉移注意力，比如說打電動。或是找一個自己超級喜歡的主題去畫它，並和同樣喜歡的人一起討論，聽聽別人對你作品的讚美，獲得新的力量繼續往前走。

最後HANa提醒的是關於心理的健康。創作的人，對於事物通常會有敏感且細膩的體會，而創作又可以抒發一些心理的情緒，然而有時候這些情緒是有可能反噬的，特別是在自己的作品不如人意的時候。「當人們對你（作品）的熱度突然下降的時候，你可以承受嗎？你有辦法去化解嗎？」

在HANa認識的創作者當中，有身體出狀況的，也有心裡出狀況的，甚至有人會強迫自己就算身心出現狀況也要繼續創作。「當你是因為喜歡而去做這件事情的時候，伴隨的風險其實比你想像的還要多。」因此HANa希望有興趣想投入繪師領域的人，若想靠這行吃飯要「再想多一點」。HANa說：「畢竟只要是工作就一定伴隨著痛苦，要做好心理準備。」

Photo Credit：Say HANa HANaa創作的府城小滿公車宣傳插圖

Photo Credit：Say HANa HANa最近開始練習風景畫作

核稿編輯：翁世航