【初音創作者專訪】初音是我們說故事的媒介，沒有愛不可能做到這件事

Hoskey是台灣少數橫跨商業唱片業和Vocaloid圈的創作者，但他也明說，用「虛擬人聲」製作音樂是件非常麻煩的事情，究竟是什麼原因讓人「愛」上這個「軟體」，台灣的創作者又如何才能讓自己的作品走入世界呢？

當Hoskey踏進關鍵評論網的辦公室時，我們都以為他還只是個男大生（Hoskey終究也不告訴我們他的實際年紀，只是不斷說比我們都大），但在對談中的謙遜口吻之下，他其實是ACG廠牌艾耳音樂的主理人，過往也曾與街聲（Street Voice）簽約製作，更是《新仙劍奇俠傳》和其他多款手遊的配樂師，是台灣少數觸角橫跨VOCALOID圈和唱片圈的人，你可能曾在不知道的情況下，聽過他的作品。

究竟Hoskey是如何從「門外漢」逐漸走到今天，在歌曲的創作上有什麼訣竅，他又是怎麼看台灣虛擬人聲的環境和市場的未來呢？

從「用撥接」的摸索，到成立音樂廠牌

有著今天的成就，但Hoskey並非出自音樂的相關背景，最初也沒有受過「正統」的專業訓練，一切的起因，其實是他20幾年前在高雄建國商場（類似台北的光華商場）買的一盒編曲軟體。

「最早的時候是因為對MIDI檔有興趣，」Hoskey說，「想說為什麼有個檔案那麼小，卻可以發展出那麼豐富的音樂。」MIDI檔案的格式，其實有點像是曲譜音符的紀錄，使用者可以在各種平台上編曲創作，在早期的電玩遊戲中常會使用這樣的檔案格式。

此後，Hoskey開始了一段抓MIDI買「聲霸卡」（古早年代專業使用的音效卡）的日子，在那個撥接上網的年代，資訊取得不像今天那麼容易，他也因此經歷了一陣子自己摸索的過程，常常找不到能用的資源，甚至連該用什麼軟體都不知道。直到上大學後才開始主動尋找樂理與和聲學的書籍鑽研，加上當時讀資工系得以獲得在當時堪稱珍貴的上網機會，因此接觸到一個音樂網站的團隊，也因為他很勤奮的發問，而得到了第一個商業的工作機會。

於是，Hoskey從最一開始做商業的配樂，到當完兵之後因緣際會轉往北京開始製作流行歌，之後也開始自己寫歌，然後接觸到了VOCALOID。

「VOCALOID」是什麼？ 「VOCALOID」其實就是所謂的人聲模擬軟體，大家常聽到的「初音未來」其實只是其中的一種，而人聲模擬軟體的功能一如字面的意思，就是能將文字（不同軟體版本會支援不同的語言）轉為語音，與編曲搭配後再進行調音，便能形成人聲唱歌的曲子。在今天的技術，如果調音得宜，甚至難以分辨是真人的聲音還是電腦的聲音。 「初音」最初能夠打響名號，是因為軟體公司在設計時為聲音加入了擬人的角色設定而一炮而紅，之後的人聲模擬軟體也多會加入角色設定，也各有自己的名字。

「當時其實只是想看有沒有人聲軟體能用來研究自己的合聲」，Hoskey回憶道。當時是2004年，上網不小心找到的版本其實是「初音」的前代，比虛擬人聲真正蔚為風潮還早了三年。隨著工作之餘不停研究，作品也從一開始的「嗚嗚啊啊」逐漸成熟，之後更在街聲上發布而受到街聲老闆張培仁主動提出合作。原本只想要其中的曲風，後來試過了許多真人歌手發現都不適合，決定使用VOCALOID的技術來製作所有的曲目。

Hoskey認為，調校人聲和傳統編曲者修調樂器參數的概念其實很像，只是人聲參數更多，對應的也是音符的表情，每個音都要調，有時候比真人唱還麻煩。因此當軟體和角色設定結合後，對二次元畫面比較有好感的人，會特別有感覺，更容易投入。「因為沒有愛真的做不出來」，Hoskey說。

但隨著軟體技術越來越進步，門檻降低，Hoskey相信未來會有更多人投入VOCALOID的行列。

要如何用軟體，寫出一首好聽的歌？

雖然在寫歌的路上，Hoskey過往的商業製作經驗是一大助力，但在今天想要作出一首好聽的歌，早已不像從前那麼困難。

首先，因為電腦的普及和軟體的發達，和早期需要花大錢買硬體的環境相比，製作的門檻已經大大降低，只要有一台還可以的電腦，剩下的事務基本上都可以軟體處理。此外，因為早期電腦可用的音色不夠豐富，音樂製作人得要十八般武藝俱全，反觀現在軟體自帶的Sample很多，讓很多人即使沒有基礎都可以無師自通，進行從EDM到流行歌等等的創作。

更重要的，其實是專研節奏與音色，想辦法將心中的旋律轉換為聲音。

在Hoskey眼中，這世界上幾乎沒有原創的東西，「因為我們做出來的東西都來自我們的印象，而我們的印象都是聽覺經驗，只要喜歡聽歌、多聽歌，不論是真人唱的或是VOCALOID，想做出好作品並沒有那麼困難。」

Photo Credit: 關鍵評論網｜丁肇九

VOCALOID是一個極其靈活的軟體，也因為電腦的歌聲可以輕易超過人類的物理極限，所以創作者也得留心自己寫的歌，在好聽之餘會不會「太難唱」，因而錯失了真人歌手翻唱的曝光機會。

到頭來，Hoskey心中的作曲第一要務還是「技術」。「有些人說因為沒有靈感而做不出東西，」Hoskey說，「但其實那只是作出的東西自己不能接受」。

做興趣還是幹大事：台灣的小市場該如何突圍？

既然Hoskey都已經做過唱片業的商業製作，又為何會相對來說比較「小眾」的VOCALOID圈有興趣呢？

「商業作品會不能亂來，沒有太多自己修改的權利。」Hoskey說，對產業內的人來說，工作比較像是為了賺工錢，因為一般的聽眾很少會去看配樂者是誰，版權通常也不是自己的。反觀在自己作品就會多有不同的嘗試，「因為音樂人大多想要名，錢不一定。」

話雖如此，在台灣的VOCALOID圈要能想能夠養活自己，其實真不是件容易的事。大部分的創作者之所以會使用VOCALOID，一方面是可以省下找真人歌手的資源，二是即使創作者沒沒無聞，只要下對「標籤」就有機會充滿聽眾的平台上大量曝光——因為聽眾把軟體當成實際的角色，自然會來聽後轉發，得以累積創作者的知名度，到頭來多還是為了滿足創作的興趣和欲望。

話雖如此，在日本和中國，VOCALOID都可以不只是興趣，而能成為營生、甚至是走紅全球的跳板。

例如日本的supercell樂團最初就是用「初音的聲音」來當作主唱的樂團，在2007年成立後迅速走紅，先是與SONY簽下唱片合約，之後的銷量更讓日本唱片協會認證為「金唱片（出貨量超過10萬張）」。在中國，VOCALOID圈也在地化成包括「洛天依」、「五維介質」在內的三大陣營，而夾著平台（如堪稱為「VOCALOID界YouTube」的bilibili）和市場規模優勢，產生了獨立於美日的虛擬人聲圈，產生許多中國主題或民族化的作品。也因為市場夠大，在中國常會有大量資金投入展開大型計畫的案例，過往也曾有不少同人音樂轉化為遊戲公司大作，或登上「中國好聲音」演出等走向主流的案例。

反觀台灣，因為人口少和市場小的先天劣勢，作品受到國際矚目的機會相對低得很多。「台灣的創作者應該瞄準國外的市場，」Hoskey說，「想清楚自己要走的路，想在哪邊被發掘——因為每個地方的口味不一樣——鎖定好市場，再照他們的狀況發表作品。」

但想「出國比賽」的關鍵，還是得先要有好作品。

Hoskey認為，先要知道目標市場的整體實力，特別是國外的市場多已經有很優秀的創作存在，要和很優秀的人競爭，必須先把自己練強，讓自己的作品夠醒目。「圖看一眼點讚，音樂聽十秒關掉，沒有聽到後面也不會點讚，沒有影像大家也不愛看。」

說來說去，就是要先能產出厲害的作品，讓別人覺得厲害到想挑戰、想模仿或超越，這樣一來創作圈就可以提升。「但前提還是需要有夠多的人做這件事情」，Hoskey說，因為參與的人夠多，才能凝聚同類的創作者加強互動，也才能做出自己的風格，而非只是「copy」而已。

我在用很深的「愛」，玩一個會唱歌的軟體

在台灣做VOCALOID從來就不是一件容易的事，想要調校出好音樂，得要先聽過很多不同類型的歌，沒日沒夜的調整比傳統編曲還要複雜的樂器參數，還得面臨國內生態圈成長趨緩的疑慮。

「沒有愛不可能做到這件事」，Hoskey在訪談中三次提到這句話，因為初音未來的魅力從來就不只是表面上的2D圖案，而是背後將創作者和愛好者連結起來的文化圈，那代表的是參與感與交集，而初音在其中不只是軟體，而是一個用來說故事的媒介，背載著一個個創作者的辛勞和夢想。

Photo Credit: 關鍵評論網｜丁肇九

把這些全部合在一起，就成為了一種文化。

在一般的音樂裡頭，真人歌手大多是樂曲的主角，但在VOCALOID裡面使用者才是重點。大家關注的不只是歌手，而是想知道後面寫歌的人是誰，因為就算聽眾是因為歌手的形象而聽，他們都知道真正賦予角色靈魂的，其實是後面的創作者。

核稿編輯：翁世航