【二次元 vs. 現實】相比真人偶像，摸不著的「虛擬偶像」究竟有哪些魅力？

縱使不擅社交，虛擬偶像可以協助表達自己，以此擁有良好的社交活動並建立自信與人脈，獲得更多外在的支持。比起努力地向外闡述虛擬偶像的好，對粉絲而言，回頭細數著自己接觸虛擬偶像後的改變，我想這就是虛擬偶像的最大魅力也說不定。

文：未來群像

我知道的，那個其實是我們內心的投射，可能是欲望、可能是理想、可能是典範、也可能是更在那之上的什麼，但是正因為如此，我們怎麼能不愛上那個真實的自己？這跟照鏡子不同，我們看到的不是自身的輪廓與形象，而是老套卻又唯一的形容「靈魂」。 ——七瀨昇

談到虛擬偶像，大多數人想到的，無非是那些動漫風格的二次元少女吧。搭配手繪或是3D製作的動畫，由真人在背後配音或歌唱，並在大螢幕上呈現出唱跳的模樣。再進一步可能聽過偶像大師或是絆愛等等，隱約知道是個動畫的偶像團體，或是什麼虛擬 YouTuber？

某種程度來說，這些都算是虛擬偶像。

而等等要介紹的初音未來，屬於VOCALOID，一套YAMAHA開發安裝在電腦上的歌聲合成系統。表面上她與大眾認知的虛擬偶像好像一樣，但背後的運作方式與理念卻是大大不同。

活在電腦裡的她，比起虛擬偶像，更可以稱她為「電子樂器」，一個人人都可以使用的樂器與形象。

而為甚麼會有人喜歡他們？她們有什麼魅力讓他們如此瘋狂？相信許多人都是百思不得其解，在筆者尚未接觸這文化時也是這麼想的。這裡我們就要從偶像與虛擬偶像的不同開始談起。

何謂偶像？一般而言，偶像是指「受人崇拜、景仰的對象」，而在日本演藝圈中，衍生為「以自身魅力吸引他人支持的人」。

偶像本身為了吸引粉絲、鞏固人心，通常會塑造青澀形象出道，讓粉絲隨著偶像成長而加深粉絲的帶入感；但常人無法比擬的天份與成長速度，創造出讓人想要關注、卻又自知無法比肩而保持著若即若離的距離，在無法碰觸的範圍內讓粉絲繼續崇拜與支持。

偶像是相對於演藝圈的「藝人」而言，更貼近、卻又更遠離粉絲的一群人。

現實中的偶像，儘管是在粉絲面前「演繹」著這個角色，他們仍然是人類。生而為人，必定擁有「情感」與「人權」。相對於此，初音未來卻是個「完全遵照使用者設計」的虛擬形象。雖然有購買軟體的前提、以及形象使用上的規定，相對而言，她是可以供人「使用」的虛擬歌手。

因此，現實中，偶像的形象包裝是有限制與保障，不會輕易損及本人形象。相對於此，初音未來屬於軟體，購買者可以獲得聲音上的全面使用權，並在合理範圍內自行塑造其形象，而不會被拒絕或限制。

因此，在創作的發揮上，虛擬偶像會比現實中的偶像有更自由的空間可以表現。但也因為發揮空間大，造成負面影響的創作也是存在的，儘管Crypton對此有相關規範，卻也無法全面防堵，這是和受保護的人權不同、有風險的另一面。

幾年前，藝人Makiyo毆打計程車司機引起社會輿論批評；日本知名偶像團體「AKB48」儘管有著禁止戀愛的規定，仍然接連傳出緋聞導致粉絲批評與團體動盪；網路影片「華語歌壇十大車禍現場」流傳甚廣，記錄了偶像、歌手們在演唱時的各種失誤，更明顯指出了「人並不完美」的事實。

偶像無法控制的情況——「意外性」就是如此。以緋聞來說，由於偶像和粉絲之間若即若離的距離感，其實有不少粉絲會將感情投入其中，甚至幻想「總有一天能和偶像戀愛」，進而投入更多心力與金錢去追捧偶像。然而，一旦偶像傳出緋聞，就會讓許多死忠粉絲的幻想破滅，而對偶像的名聲與支持度造成影響。

又或者在身體管理方面有失誤，造成攝影、錄影、演出等等各種活動無法順暢進行、甚至是在途中出現唱歌破音、忘詞、舞蹈忘記舞步、中途摔倒，演出中因為拉肚子而只能待在廁所等等，也會讓觀眾粉絲們的期待轉為失望，甚至是怒火。

相較之下，虛擬偶像只要事前的塑造過程完備，除了現場設備之外，幾乎不會有意外狀況。然而，觀眾是人類，意外性仍舊存在，預測幾乎不可能加入所有的可能性進行應對，沒有意外的同時也沒有彈性。

畢竟，虛擬偶像的演繹必須透過模組建構、動畫處理、物理引擎運算、聲音調整等等技術，集結相關領域的專家透過種種調整，才能打造出貼近人類表現的演繹方式。同時，以目前的技術要處理虛擬偶像的表現，需要的設備、可能發生的故障狀況等仍然會造成一定的意外，這方面的防範也仍不可少，會是一筆相當大的成本。

介紹完現實偶像與虛擬偶像，有了一些概念，接下來會談及初音未來為何能夠如此的火紅。同樣是藉由大眾媒體聯繫著粉絲，初音未來能以一個「軟體」的身分貼近人們的生活，形成一種獨特的集體創作文化，並橫跨多種領域。

在niconico影音平台的投稿影片有標註初音ミク標籤有237,585件（2019年8月26日統計），而在著名的插圖網站pixiv有初音標籤的投稿作品則有433,290件（2019年8月26日統計），實質上在其他平台流通的作品還有更多。

Crypton有條件的對初音未來使用權的開放，將初音未來的可塑性全部交由粉絲與創作者。創作者自己寫故事、繪畫和製作音樂，粉絲選擇他們自己喜歡的作品。

在這樣的情況下，比起商業的偶像有更多的作品在網路上流動，不是透過官方，是粉絲與創作者之間的交流互動的結果。這使初音未來每天都有相關作品產出，由此可見粉絲的創造力是比官方都還強大的。每天都有不同的創新，每天都有不同的刺激，粉絲自身也享受著這甜美的果實。

創作者不受主流題材影響，創作的題材包羅萬象，從一般的初戀、失戀、孤單、正向、流產、捐贈器官和改編童話等等。可以是情竇初開的戀愛，也可以是生死嚴肅的話題。而在樂曲風格上，從民謠、爵士、搖滾、重金屬，幾乎可以聽到各種不一樣的創作風格。

其中較特別的還有利用初音未來「軟體」和「機器人」這種近未來的科幻概念去發想題材。例如PinocchioP的〈妳並不是活著的實在太好了〉（君が生きてなくてよかった），描述社會有些人對初音未來抱持負面的刻板印象，可是初音未來不是真人，所以感受不到，以粉絲的視角認為她不是活著真是太好了。

另一首木村わいP的〈高音廚音域測試〉則是利用軟體的特性去唱真人達不到的超高音，開玩笑地請人跟著唱，這些都是在真人偶像上不會看見的獨特點。

除此之外，粉絲會替初音未來添加故事。以代表物的蔥來說，先是有一首粉絲製作的「甩蔥歌」出現，其他創作者覺得不錯，也將蔥放進自己創作的初音未來當中，這樣的連鎖多次創作，蔥就在不知不覺間也受到了粉絲的認同，成為官方也認同的代表物。

類似的狀況在VOCALOID的世界不斷的在發生。每個人都成為塑造初音未來文本的一份子。創作者以初音未來這個虛擬偶像來發揮想像力，產生出日常貼近粉絲的作品。這讓粉絲既與初音未來保持著一定的距離感，卻又感覺其更為貼近在生活之中。

總的來說，初音未來這個特殊的存在，使她的粉絲無法像真人偶像那般與之互動，粉絲沒辦法與她對話，說聲加油、謝謝；沒辦法請她簽名、握手，取而代之的是與創作者的互動，這讓粉絲與初音未來之間產生微妙的心理距離，誕生一段特殊的關係。

初音未來沒有實體，她沒有一個真人在背後，也沒有被賦予相關設定。她的擬真還不到那麼真實，可是她仍存在著人形，這會使人們更容易產生移情作用，更容易將自身情況帶入歌曲當中。

比起其他帶有強烈設定的偶像，它更像鏡子一般的存在，創作者與粉絲皆投射自身的情感在上面。創作者藉由初音未來表現自己，粉絲在初音未來身上尋找自己的內在投射出的渴望。

每個人投射出的內在不同，他們所追隨的初音未來也不同。在2018年，35歲的日本公務員近藤顕彦公開與初音未來結婚，舉辦結婚典禮並透過gatebox虛擬管家頒發不受日本政府承認的結婚證書。

二次元的結婚在日本不是史無前例，但做到如此公開，近藤先生是第一人，這也吸引了日本參議員山田太郎到場祝福。而從旁可以看到近藤先生自身相當努力，對外維持良好的形象，可以說除了結婚這事有人無法接受，其他方面都是無可挑剔，這更是引起了VOCALOID圈內以及圈外社會的正反雙方的討論。

創作者們對此事件也是用創作的方法來表達意見，おどP和じーこば為其作曲祝福，くらP則用圖代表他的想法，在twitter獲得轉發與討論，產生出了「你的初音未來不是我的初音未來」的一句話。

這並不是在自欺欺人，每個人參與這個文化的程度與面向不同；接觸到不同創作者呈現出不同的初音未來；在這面鏡子上認同的初音未來也是獨一無二的，就好像每個人都認為自己的經驗是特別的，這種自戀的行為也體現在這裡。

而近藤先生是因為從求學路上遭受霸凌，在職場工作仍受欺凌。在失意時，受初音未來的歌曲感動，重拾勇氣返回職場，選擇與她共同在這社會上生活下去。某種程度上來說，近藤先生也是用這種方式克服了過去的陰影，勇敢地揭露自身經驗，至於結局是否是好的，還需要時間去證明。

近藤先生這樣的例子仍是少數，多數喜歡初音未來的人都是知道她是「軟體」的情況下而去喜歡，不會盲目把她當成真人看待，也不會視為單純的工具，而是中間的甚麼，畢竟這個軟體作到的事情已經超越了正常的認知。或許就是這樣特別又適切的距離，讓我們更能夠看到事物的本質。

軟體唱歌並不像人聲那般的充滿感情起伏。時至今日，多數的歌曲仍是相當容易辨認出來不是真人唱的。在如此缺憾下，粉絲才能站到另一個角度去欣賞到更多創作者的東西，像是更懂得去賞析詞曲、人聲的特殊調教和歌曲PV。創作者也因此專注在其他能有所突破的點，兩者在類似補償作用下都會試圖去找尋點甚麼來證明自己，產生專屬這個文化的一種創作風氣。

「Everyone，Creator」，每位粉絲心中都會有個夢想是為VOCALOID盡一份心力，憧憬著VOCALOID的創作者，想要成為那個曾經給他們「糧」吃、帶給他們歡笑、感動過他們的人。

在這之中或許也有些成分是為了要表現自我，去證明某些事情。比如說藉由創作來證明自己是有能力的，去除社會的污名化，但那不影響他們為這個圈子創作的動力和他們對這圈子的喜愛。反而是從粉絲轉為創作者的這個過程，讓他們深入這個創作文化，更添歸屬感。

2011年12月，Google Chrome Japan公布了一隻與初音未來合作的廣告，這支「HAKUHODO」設計的廣告，在坎城國際廣告節得獎，用在短短一分鐘完美的詮釋出了粉絲與初音未來之間的關係，其設計出的口號，「Everyone，Creator」更是烙印在所有粉絲心中，讓粉絲有參與感。

以Chrome瀏覽器Google搜尋初音未來開頭，點出在非營利的條件下，初音未來是任何人都可以自由使用的虛擬歌手。

各式各樣的創作者上傳作品到網路，包含使用鋼琴、吉他、電腦混音、電腦繪畫和MikuMikuDance（3D模組製作）等等，粉絲在YouTube或相關平台上欣賞這些作品，按讚並給予正面回覆，刺激更多的人開始二次創作，像是Cosplay、樂器Cover和舞蹈等等。

透過這樣的互動及網路快速傳播，從Google Earth上可以看到這個文化傳遍了全世界，甚至有了投影演唱會。而放大在舞台上投影的初音未來，她的身體是由一幅幅創作者的身影組成。

在Chrome廣告的最後出現了「初音ミク ， Virtual singer」，接著加速滾動了工作人員名單，繪師、作曲家、遊戲製作、混音、舞者、動畫製作、歌手、雕塑家、cosplay等等，最後則是「All "MIKU FAN"，Great Supporter」再接上「Everyone，Creator」這行字。

看似與電影片尾名單相仿，營造出來氛圍就是在告訴大家，初音未來能達成如此成就，是Crypton、創作者與粉絲三方努力的成果。粉絲不是在戲院中的觀眾，而是共同完成這齣電影的人員。

無論是在演唱會中揮舞著螢光棒，還是簡單的在piapro壁留下加油的一句話，都是在享受並飾演著這齣戲的角色。

這在演唱會結束更是明顯，散場粉絲不會馬上離開，而是一同鼓掌、歡呼，他們不是為了無法接受到的初音未來掌聲，而是為了演唱會的Staff和身旁一同將演唱會完成的夥伴。每一次的演唱會彷彿就是完成一次創舉，這種強烈的參與感與認同感，帶給大家活動是我們一同做到的感覺。

「Everyone，Creator」的這種精神，未必是要有真正實質的產出，而是一種共同達成某件事的精神。

愛VOCALOID其實等於愛自己，一直到現在我還是這麼想。——七瀨昇

我們在虛擬偶像上追求內在投射那是不容質疑的，追著那不知道是自己的憧憬、慾望還是什麼無法輕言描述出來的事物，認為他們是對自己有益的，聽著她們歌可以調節情緒，為了追趕她們的身影而培養更多技能。

縱使不擅社交，共同話題可以協助表達自己，以此擁有良好的社交活動並建立自信與人脈，獲得更多外在的支持。比起努力地向外闡述虛擬偶像的好，對粉絲而言，回頭細數著自己接觸虛擬偶像後的改變，我想這就是虛擬偶像的最大魅力也說不定。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航