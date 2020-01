【淺談初音未來】為什麼你應該花點時間，認識這位綠色雙馬尾的虛擬歌姬？

有一個流傳很廣的網路笑話是這麼說的:

如果你參加過FF、CWT等同人展售會跟大大小小的動漫展,應該會有很大的機率看過一個有著一頭綠色雙馬尾的高瘦女孩。她不時會出現在會場的海報、大電視牆的影片,或是Cosplay玩家的角色扮演形象中。

她的名字叫做初音未來。

很多對ACG文化不太了解的人,在第一次接觸初音的時候,應該都會好奇她是哪一部動畫的角色。不過初音並不是任何動畫的角色,他是日本Crypton Future Media公司,使用YAMAHA的VOCALOID技術所開發出的聲音軟體。

如果你想更深入了解初音,可以接著看〈【初音未來的誕生】不只是歌唱軟體,更是日本流行文化的集體創作圖騰〉。但在這篇文章裡,我們只想聊一些簡單的概念,跟第一次聽到這個名字,或是略有耳聞的朋友們,談談初音為什麼值得你花點時間認識。

回到我們最前面提到的笑話。初音確實是一個聲音軟體,但說她「只是」個軟體為什麼會讓動漫迷生氣?因為對很多動漫迷來說,初音對他們生命的影響,遠遠超過「一個軟體」。

時間拉回到初音剛開始發售的2007年。當時影音串流網站YouTube才上線兩年、社群網站Facebook尚未推出中文版本、蘋果的第一代iPhone剛開賣。這些事情象徵著什麼樣的意義呢?

這代表在初音剛面世的那個時代,現在連國中生都會經營的「網路自媒體」在當時還是一個模糊的概念。對照現在這個人人都可以創作,放上網路就有機會爆紅的時代,那個時代無論是想要創作還是推廣自己的作品,要面對的門檻都要比今天高出許多。

如果FB的出現,開始讓文字作者能夠更方便傳播自己的作品、YouTube的出現讓影音創作者找到一片發揮的空間。那初音的誕生同樣開啟了動漫族群在音樂、圖畫、影像創作的一片天地,甚至可以說創造了一個新的「社群」。

不過FB與YouTube是一個平台,而初音只是一款聲音軟體,把它們放在一起類比可能會讓很多人覺得奇怪。初音確實不是一個平台,但卻能提供一個跨平台的「共通語言」。透過初音未來這個虛擬歌姬的形象,能夠串連音樂、圖畫、影像甚至是文字,這些過去不同領域的創作者以及受眾,讓他們彼此間開始產生前所未有的化學變化。

在初音出現之前,日本動漫界雖然也長期存在鼓勵個人創作的「同人文化」,但創作者多半還是以線下的「即售會」作為主要的交流渠道,作品也都是以實體印刷發行的「同人誌」為主軸。

到了初音誕生的時代,日本同時出現了兩個重要的社群平台,分別是主打影音串流的niconico動畫,以及插畫創作的Pixiv。初音的誕生,替這兩個平台帶來了大量的創作題材跟創作能量,而這兩個平台也替初音催生出大量的作品跟創作者。就像風為火焰帶來新鮮空氣,火焰帶來的空氣對流又更助長風勢,初音結合新世代的社群平台,可以說是讓動漫圈走向網路自媒體時代的破冰者。

以上談的是初音對整個大環境帶來的影響。接下來談談對個別的動漫迷來說,初音為什麼會這麼重要。美國的地下絲絨樂團(The Velvet Underground)有一首經典名曲〈Rock and Roll〉描述了搖滾樂如何拯救樂迷的靈魂:

在一個早晨她打開了一個紐約電台。

你知道她的生命被搖滾樂拯救了。

Then one fine mornin’ she puts on a New York Station.

You know her life was saved by Rock ‘n’ Roll.