【淺談初音未來】為什麼你應該花點時間，認識這位綠色雙馬尾的虛擬歌姬？

在這個初音未來專題裡，我們會更深入的去談初音的技術原理是什麼？常常在初音粉絲口中聽到的VOCALOID又是什麼？初音的母公司Crypton如何打造初音成為文創圖騰？比起見得到面，握得到手的真人偶像，初音吸引人的魅力何在？

有一個流傳很廣的網路笑話是這麼說的：

要惹怒一個動漫迷最快的一句話，就是跟他說「初音只是個軟體。」

如果你參加過FF、CWT等同人展售會跟大大小小的動漫展，應該會有很大的機率看過一個有著一頭綠色雙馬尾的高瘦女孩。她不時會出現在會場的海報、大電視牆的影片，或是Cosplay玩家的角色扮演形象中。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

她的名字叫做初音未來。

很多對ACG文化不太了解的人，在第一次接觸初音的時候，應該都會好奇她是哪一部動畫的角色。不過初音並不是任何動畫的角色，他是日本Crypton Future Media公司，使用YAMAHA的VOCALOID技術所開發出的聲音軟體。

如果你想更深入了解初音，可以接著看〈【初音未來的誕生】不只是歌唱軟體，更是日本流行文化的集體創作圖騰〉。但在這篇文章裡，我們只想聊一些簡單的概念，跟第一次聽到這個名字，或是略有耳聞的朋友們，談談初音為什麼值得你花點時間認識。

回到我們最前面提到的笑話。初音確實是一個聲音軟體，但說她「只是」個軟體為什麼會讓動漫迷生氣？因為對很多動漫迷來說，初音對他們生命的影響，遠遠超過「一個軟體」。

時間拉回到初音剛開始發售的2007年。當時影音串流網站YouTube才上線兩年、社群網站Facebook尚未推出中文版本、蘋果的第一代iPhone剛開賣。這些事情象徵著什麼樣的意義呢？

這代表在初音剛面世的那個時代，現在連國中生都會經營的「網路自媒體」在當時還是一個模糊的概念。對照現在這個人人都可以創作，放上網路就有機會爆紅的時代，那個時代無論是想要創作還是推廣自己的作品，要面對的門檻都要比今天高出許多。

如果FB的出現，開始讓文字作者能夠更方便傳播自己的作品、YouTube的出現讓影音創作者找到一片發揮的空間。那初音的誕生同樣開啟了動漫族群在音樂、圖畫、影像創作的一片天地，甚至可以說創造了一個新的「社群」。

不過FB與YouTube是一個平台，而初音只是一款聲音軟體，把它們放在一起類比可能會讓很多人覺得奇怪。初音確實不是一個平台，但卻能提供一個跨平台的「共通語言」。透過初音未來這個虛擬歌姬的形象，能夠串連音樂、圖畫、影像甚至是文字，這些過去不同領域的創作者以及受眾，讓他們彼此間開始產生前所未有的化學變化。

在初音出現之前，日本動漫界雖然也長期存在鼓勵個人創作的「同人文化」，但創作者多半還是以線下的「即售會」作為主要的交流渠道，作品也都是以實體印刷發行的「同人誌」為主軸。

到了初音誕生的時代，日本同時出現了兩個重要的社群平台，分別是主打影音串流的niconico動畫，以及插畫創作的Pixiv。初音的誕生，替這兩個平台帶來了大量的創作題材跟創作能量，而這兩個平台也替初音催生出大量的作品跟創作者。就像風為火焰帶來新鮮空氣，火焰帶來的空氣對流又更助長風勢，初音結合新世代的社群平台，可以說是讓動漫圈走向網路自媒體時代的破冰者。

以上談的是初音對整個大環境帶來的影響。接下來談談對個別的動漫迷來說，初音為什麼會這麼重要。美國的地下絲絨樂團（The Velvet Underground）有一首經典名曲〈Rock and Roll〉描述了搖滾樂如何拯救樂迷的靈魂：

在一個早晨她打開了一個紐約電台。

你知道她的生命被搖滾樂拯救了。 Then one fine mornin’ she puts on a New York Station.

You know her life was saved by Rock ‘n’ Roll.

對初音的粉絲來說，他們也有類似的經歷。跟上個世紀的搖滾樂迷不太一樣的地方在於，初音的粉絲在被拯救之後，可以透過圖文、影像等等新的創作再去拯救其他人。2011年有一首初音的音樂作品〈神曲〉，就是在描述所謂的神曲之所以「神」，並不見得是作品本身擁有多了不起的藝術性，而是它拯救了聽到的人，甚至又激發他們透過創作拯救更多的人。

因為有你，因為有我，微不足道的我們想被拯救，也想拯救別人。寫曲子、唱首歌、畫著圖、做著夢，微乎其微的森羅萬象，今天也在拯救著某個人。 あなただったり 私だったり 君だったり 僕だったり つまらない 奴らどうし 救われたいし 救いたい 曲つくり 歌うたい 絵を描き 夢をみて ちっぽけな 森羅万象 今日も誰かに救われる

在這之中最知名的例子，就是在今天被譽為音樂天才的米津玄師。患有高功能自閉症的他，在傳統的演藝圈生態中，他的音樂天才恐很難被發掘。但是透過初音，以「ハチ」的名義發表創作的米津玄師，在短短三年中就讓自己的才能被主流音樂圈看見。

初音不只改變了米津玄師的人生，也讓他的創作才能提早進入更多人的生命。雖然沒有米津玄師這麼富有戲劇性，但相似的劇情也發生在每個因為初音而連結的創作者，以及粉絲的生命中。這也能說明，為什麼這些人聽到「初音只是個軟體」會產生憤怒。

在2020年的現在，創作門檻已經因為科技的發展而大幅降低。比起初音誕生的2007年，我們有了限時動態、短影音等更多創作的工具。在現代的時空背景下，初音對創作的重要性不再像當年那麼耀眼。就連在同一個領域中，初音也出現了更多的競爭者。但大家之所以還對初音念念不忘，或許就來自過去那段與初音相伴的美好時光。

在這個初音未來專題裡，我們會更深入的去談初音的技術原理是什麼？常常在初音粉絲口中聽到的VOCALOID又是什麼？初音的母公司Crypton如何打造初音成為文創圖騰？比起見得到面，握得到手的真人偶像，初音吸引人的魅力何在？

同時我們也會介紹網路上各種不同類型的初音創作者，讓第一次接觸的人也能快速找到自己喜歡的曲風。並專訪台灣本土的表演者、繪師、作曲家，請他們談談初音對他們的創作以及生活帶來的影響。

還有台灣最活躍的初音同好推廣團體「未來群像」，這群死忠粉絲為了在台灣推廣VOCALOID，翻譯了很多來自日本的最新資訊，也辦了很多老少咸宜的線下活動，來看看這群初音的愛好者如何燃燒他們的熱情。

最後我們還製作一款有趣的小遊戲，讓第一次接觸初音的朋友，也可以很快的找到跟你興趣相符的切入角度。快來一起進入這個有趣的世界吧！

核稿編輯：翁世航