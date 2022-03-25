漢武大帝的同志愛情三部曲（上）：與韓氏兄弟的兩小無猜初戀情

韓嫣，韓嫣。多麼詩意的名字，這是哪位大家閨秀，竟然可以打敗金屋裏頭的阿嬌，贏得劉徹的青睞？然而跌破眾人眼鏡的是，這位名字美麗的韓嫣並不是大家閨秀，他是陪武帝劉徹一起長大的小男生。

漢景帝前元4年（前153年），栗姬之子劉榮被封為皇太子，母以子為貴，來日劉榮登基，出身的卑微的栗姬即為皇太后，母子二人就可掌握整個大漢天下。景帝姊姊館陶公主看準這支銳不可擋的皇室績優股，向未來的皇太后栗姬推薦自己女兒陳氏，成為未來的皇帝劉榮結為連理，等到劉榮登機，陳氏就是母儀天下的尊貴皇后。

這本是一樁漂亮的政治結盟，怎奈栗姬記恨這位公主姊姊三不五時將美女往皇宮送，搞得皇上都不來看自己，自己已是將來的準太后，幹嘛要跟這位老鴇公主結為親家？然而煮熟的鴨子都會飛，更何況是還沒到手的皇位？小不忍的栗姬，斷然拒絕這門老鴇婚事，果然亂了大謀，將自己和兒子的未來一塊葬送。

老鴇公主劉嫖被準太后栗姬拒絕後，不慌不忙將女兒轉而投資到另外一位皇子——時年4歲劉徹。小男孩劉徹不知道哪裡來的早熟勇氣，看著姑姑，盯著大大的眼睛，用他稚嫩的口音大聲說：

將來我長大，一定會蓋一座漂亮的金屋，把姑姑的寶貝女兒陳阿嬌放在裡面。

這位可愛的小男生，就是後來威震匈奴的「漢武大帝」，而他小時候的童言童語，也就變成一句耳熟能詳的成語「金屋藏嬌」。

景帝前元7年，在公主劉嫖的強力運作下，原太子劉榮遭景帝廢除；那位發明成語「金屋藏嬌」的小男生劉徹成為新的太子；而後劉徹也信守約定，立陳阿嬌為太子妃，也就是後來的陳太后。

這麼說起來，陳阿嬌算是武帝的初戀喔。從小就許配婚約的彼此，可說是青梅竹馬、兩小無猜，而後阿嬌一路從太子妃升級到陳皇后，武帝不離不棄，也算是鶼鰈情深了。等等，少俠搞錯了，上面的完美劇情是童話故事，真實的歷史總是殘酷到不忍卒讀。

我們將鏡頭重新聚焦：早熟的武帝劉徹在媽媽王夫人的細心調教下，對劉嫖姑姑可說是畢恭畢敬，因為自己和媽媽的未來就掌握在這位姑姑手裡。媽媽有交代「小公主阿嬌就是就是自己未來的新娘，要用心疼愛、努力恩愛，姑姑才會說服景帝爸爸讓自己當上太子。」

小劉徹很聰明，很快就可以掌握大人世界的人情世故，經過3年的努力，終於成功當上太子。然而小劉徹很快就發現，他跟自己的太子妃阿嬌在一起的時候並不快樂。不是因為阿嬌不嬌美，也不是因為阿嬌不賢慧，而是小劉徹早就心有所屬，這位小情人的名字相當美麗，名叫韓嫣。

韓嫣，韓嫣。多麼詩意的名字，這是哪位大家閨秀，竟然可以打敗金屋裏頭的阿嬌，贏得劉徹的青睞？然而跌破眾人眼鏡的是，這位名字美麗的韓嫣並不是大家閨秀，他是陪武帝劉徹一起長大的小男生。

原來雄才大略、威震東亞，把匈奴打得落花流水的漢武大帝，是一個同志。

其實漢武帝是同志也不是什麼大新聞，除了爸爸景帝外，武帝的先祖劉邦、惠帝劉盈、文帝劉恆，通通是同性戀，再往下數的話數字會更驚人，限於篇幅就不再贅述。

不過大多數的同志皇帝都是在擁有權力之後，才敢放肆品味到底男色是什麼滋味，這一類的同志皇帝大多帶有權力支配的意味，並不是真正迷戀男性；但是漢武帝卻是極少數在幼年時即流露出對於男性的愛戀，儘管在登基之後難免具有權力支配的傾向，但是武帝對於男性的愛戀乃是發自內心，真情流露，他是真正的同志大帝，值得我們仔細書寫。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 漢武帝

情定韓嫣

早在武帝還是膠東王的身分之時，韓嫣就陪伴左右，二人一同讀書、一同玩樂，甚至是一同相愛，可謂兩小無猜。依目前史料判斷，韓嫣早於政治婚配的阿嬌，可說是劉徹的初戀情人。如果看官們覺得韓嫣只是武帝後院裏頭的男色玩物，那可就太小看他了。

這位韓嫣可是擅長騎馬、射箭，雄糾糾、氣昂昂，渾身散發帥氣的男人味，絕對不是我們想像妖嬌柔弱的小男娃童。而等到劉徹正式登基成為武帝後，聰慧的韓嫣竟然可以觀察到武帝即將對匈奴用兵，自告奮勇加入軍隊學習兵器和陣法，希望有朝一日可以為主子效勞，馳騁沙場。

韓嫣主動為主子分憂的舉動令武帝大為感動，賞賜豐厚不說，武帝更是加倍疼愛韓嫣，兩人形影不離，幾乎到了同食共寢的地步。司馬遷《史記》是這麼形容：

官至上大夫，賞賜擬鄧通。〈史記・佞幸列傳〉

鄧通就是武帝的爺爺——文帝的男寵，他因為幫文帝吸吮身上膿瘡，受到文帝的寵幸，文帝賞賜鄧通大量的錢財，並允許鄧通私人製造銅錢，富甲天下。而韓嫣受到的寵幸如同鄧通，就可知道武帝有多愛他了。

像鄧通一樣受寵的韓嫣，同樣擁有巨大的財富。為了展現富貴巨賈的豪華奢靡，韓嫣在長安城中行走時，手中總是拿著黃金鑄造的金球當作「彈弓丸」來彈射，一趟路下來，金球就能彈掉十幾個。因此長安城中貧窮孩子，只要看韓嫣出現，全部一窩蜂地跟在他身後，看見有金丸彈出，馬上衝上去搶，長安城的交通也為之打結，成為當時的一大奇觀。

如此放肆奢華的舉動，也為韓嫣惹來了殺身之禍。

古代君王為了防止出巡時遭暗殺，通常會打造數輛造型相同的皇帝座駕，用來魚目混珠，讓大家不知道哪一輛才是真正的皇帝座駕，這樣的座駕稱作「副車」。有一日皇上的兄長江都王劉非，奉詔與武帝一起去上林苑打獵，武帝讓韓嫣先行坐上副車前往巡視打獵路線，後面還帶了上百個騎兵。

江都王看到副車的車隊以為御駕親臨，趕緊讓隨從避讓，自己伏地拜見，結果韓嫣看都沒看他一眼，高速駕車而過。

江都王劉非是皇子的身分，今天居然向一個毫無皇家血緣的男寵伏地下跪，這是何等羞辱的事？於是氣呼呼地跑去跟皇太后告狀。一個小男寵竟可如此囂張，連太后也看不下去，只不過韓嫣確實是奉旨辦事，只有另尋機會。

武帝是國家君王，必須有後宮作為子嗣繁衍，否則將會造成國安危機。而為了確保皇宮血緣純正，除了帝王本人外，所有男人不得進入後宮，但是有一個男人例外，那就是韓嫣。

某日傳令侍衛慌慌張張地跑來稟告武帝，韓嫣被太后抓起來了，即將問斬。武帝趕緊晉見太后，只見太后大聲斥責韓嫣膽大包天，竟敢與後宮的宮女暗通款曲，染指皇室血緣，罪無可逭。武帝還來不及求情，韓嫣已經人頭落地，這是武帝第一個愛人。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

死亡之謎

韓嫣之死，史書記載相當隱晦，何以皇帝後宮的事，非要太后來插手？這其中有太多的疑點，韓嫣被栽贓陷害的可能性頗高；而武帝身為一國之君，卻無法拯救自己心愛的戀人，這件事情肯定在心中留下重大瘡疤與陰影。之後武帝的性格開始變成殘暴與嗜殺，或許都可以追溯至這段痛徹心扉的感情創傷。

韓嫣被王太后殺掉的原因相當詭異，儘管太后給的罪名是和宮女亂搞，意圖染指皇室血緣。但是韓嫣對於武帝是出了名的忠心，而他從小就是武帝的人，再加上武帝給他的豐厚賞賜，如果韓嫣真的想亂搞，他大可花錢出宮去玩，犯不著門禁森嚴的後宮裡，在被抓包機率極高的情況下，做起背叛主子的勾當

第二個問題是，漢朝是個特別的朝代，幾乎每個皇帝都有同性戀的傾向，不過卻不曾聽聞哪個太后因為子嗣問題殺掉男寵。況且太后殺掉韓嫣之後，武帝馬上又找了韓嫣的弟弟來補位，所以殺韓嫣根本與子嗣無關。

那麼，太后為什麼要殺掉韓嫣呢？就僅憑都江王的告狀嗎？

原來太后王氏在嫁給武帝爸爸漢景帝之前，曾經結過婚生過孩子。漢朝初年因為儒家的綱常系統還沒建立，女人結婚後再改嫁的事很常見，然而或許王氏在當上太后之後自卑心作祟，覺得自己已經是貴為太后，不可有那段低賤的紀錄，於是她極力隱藏住這段秘密，連自己的兒子都不知道。

但是神通廣大的韓嫣不知道怎樣打聽到這個秘密，知道武帝有一個同母異父的姐姐金俗流落民間，而武帝本身又是出了名的孝順，如果告訴武帝這個秘密，武帝一定會將姐姐接回宮裡住，讓太后母女二人團聚，武帝一開心，那麼自己肯定又是大功一件。

在韓嫣的帶領下，漢武帝的車駕來到長安郊區的一座小市集中，金俗的家人看到大批人馬到來，以為自己犯了什麼罪，嚇得通通躲起來不敢出現。最後是在武帝親自的攙扶下，才把嚇得半死的金俗接了出來，一起回到了宮中拜見太后。太后母女二人相擁而泣，武帝也給這位姊姊豐厚的賞賜。這個時候，我們的太后講了一句曖昧的話：

讓皇帝破費了。

姊姊是太后的女兒，就是自己親人，而做皇帝的什麼不多，就是錢最多，做媽媽的怎麼會對兒子講這麼見外的話呢？

本來這檔太后的秘密，或許只是八卦周刊上的傳言，而當事人是當今太后，只要太后不說話，哪有人敢去求證？今天韓嫣帶著皇帝，在大庭廣眾之下，把自己不願讓大家知道事，全部攤在陽光下。最難堪的是，竟然還讓皇帝親自把姊姊接進宮來，自己不就變成是不願認女兒的壞媽媽？叫太后老臉要往哪裡擺？

太后對自己兒子說讓皇帝破費了，正是羞愧至極的激憤之語。而那膽大包天戳破太后秘密的韓嫣，也就非死不可。就像電影裡頭的台詞「得罪了方丈，還想走，沒那麼容易。」在武帝的宮廷劇裡，得罪了太后，哪還有活的命？

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韓說、江充登場

從小一起長大的親密愛人被太后殺掉，武帝當然是傷心欲絕，心如刀割，不過作為大漢天子的漢武帝，很快就可以找到韓嫣的替代品，那就是韓嫣的弟弟，韓說。

這種劇情在宮廷劇中經常上演，美人胚的甄嬛一定也有個漂亮的妹妹。同理可證，帥氣俊俏的韓嫣，當然也會有個高顏質的弟弟。而重點是，這位弟弟簡直就是韓嫣的化身，長得帥不說，他和哥哥一樣，會騎馬、會射箭、會打仗。武帝看到他，彷彿就是當年的韓嫣一樣，對他當然也是疼愛有加。

只可惜，韓嫣兄弟似乎是受到了詛咒，弟弟和哥哥同樣不得善終，同樣是壯年殞命阿。

這一天武帝接見檢舉貴族犯罪的有功大臣，這位「檢舉達人」是來自古趙國邯鄲地區，長得是皮膚白皙、俊俏挺拔，高大魁武，身上穿着粉色系的燕尾裙擺，頭上還戴有由有孔雀羽毛所裝飾的綠色冠帽。武帝看到了他，不禁心中一陣蕩漾，對著左右喃喃自語：「這位來自趙國邯鄲地區的人，可真是特別阿。」

武帝壓抑住心中的激動，緩緩地走了過去，把匍匐在地上的大臣慢慢地扶了起來，看著他的雙眼，和他聊了幾句，武帝似乎又找到了往日的美麗悸動。

這位俊俏大帥哥名叫江充，武帝賦予他一項重大的任務，那就是秘密糾察隊——「綉衣使者」。然而武帝不知道的是，眼前這位粉粉綠綠有又有孔雀羽毛的俊俏大帥哥，自己的太子以及心愛韓說弟弟，皆會因他而喪命。

一個皇帝養的小帥哥如何有這麼大的能耐，竟可以一次奪走兩位皇帝身邊心愛的男人呢？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航