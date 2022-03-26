漢武大帝的同志愛情三部曲（中）：巫蠱始末與衛青大將軍的特殊性關係

關於衛青的長相，歷史並沒有名載，不過衛青的姊姊就是大美人衛子夫皇后，而《史記》專寫漂亮男人〈佞幸列傳〉裡也有衛青的名字，重點是他又是武帝最寵愛的大將軍，顏質肯定不會太差，如果再加上衛青的汗馬功勞，在武帝眼中，簡直是一百分。

武帝即位時，七國之亂早已平定，武帝集權中央，權力來到了最高峰。為了監看文武百官是否違法，武帝設立了一支身穿華麗衣裳的秘密糾察隊，稱作「綉衣使者」。

哇，「綉衣使者」，光聽名字，就知道這是一種穿著美麗衣裳的工作。奇怪了，既然是「秘密糾察隊」不是應該要秘密、要低調嗎？那為什麼要穿華麗、漂亮的衣裳？很簡單，因為在武帝的世界裡，長的帥的男人比較容易找到工作；讓漂亮的男人穿漂亮衣服，再來當糾察隊，才能讓人賞心悅目、心情愉快。

這種糾察隊官位不大，但是由於都是皇帝信任的人擔任，重點是長得特別帥，可以直接對皇帝報告，所以權力可不小。舉個例子來說，還記得那位幫助武帝成為太子的姑姑館陶公主吧。有一次館陶公主乘著馬車奔馳在只有武帝才能專用的車道上，那群漂亮的糾察隊，馬上把公主攔了下來，訓斥了一頓。連皇帝的姑姑都敢攔，就可已知道這群「漂亮糾察隊」的權力有多大。

這一天，太子劉據派遣使者帶領手下晉見武帝，這一群人大概仗著自己的主人是太子，竟然也是奔馳在武帝專用的車道上。全身粉粉綠綠的江充看到了，馬上衝了出來，把這群小屁孩通通抓起來，關進了監獄。

太子知道後，出面跟江充求情，希望這位小粉綠放他一馬，不要讓武帝知道。沒想到這位小粉綠竟然不甩太子，依舊向武帝報告，要求嚴懲這群小屁孩。原本以為武帝會替太子說話，沒想到武帝竟然稱讚我們的小粉綠江充：

作大臣的，就該像你一樣，有擔當。

一個小小的糾察竟然不怕當今的太子；而堂堂太子儲君，在武帝面前，居然也比不上那隻粉粉綠綠的糾察江充。這到底是怎麼一回事？難道長得帥真的有差嗎？還是我們的太子長得不好看？

實際的情況是，當年武帝即位前所發生的「太子廢立之爭」，現在又重新在自己的太子身上上演。劉據是武帝的長子，7歲時就被立為太子，但是爸爸漢武帝活太久了，在位期間長達53年345天，時間拖得越久，不確定的因素就越高。

今天你雖然貴為太子，但是明天你就可能就會被廢掉，就像武帝的哥哥劉榮一樣。因此在還沒登基前，劉據他什麼都不是；而什麼都不是的太子，也就成為有心人士攻擊的目標。

不過還好，太子劉據有一位偉大又有力量的舅舅保護他，那位舅舅就是把匈奴打得落花流水，威震西域的衛青大將軍。

關於這位大將軍的長相，歷史並沒有名載，不過衛青的姊姊就是大美人衛子夫皇后，而《史記》專寫漂亮男人〈佞幸列傳〉裡也有衛青的名字，重點是他又是武帝最寵愛的大將軍，顏質肯定不會太差，如果再加上衛青的汗馬功勞，在武帝眼中，簡直是一百分。

太子在一百分大將軍的保護下，自然沒人敢動他。但是我們的武帝實在是活太久了，太子還來不及當登基，他的一百分靠山——超級無敵、漂亮美麗，衛青大將軍， 就死了。

沒有大將軍的保護，太子劉據就像是落入貓群的老鼠，只有等待死亡的倒數。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

太子之死

有一天，有人跟武帝告狀，太子和宮女搞在一塊。大家有沒有覺得很熟悉，韓嫣就是這樣被搞掉的，武帝有過切身之痛，並沒有採信。又有一次，武帝生病時，有人跑來告狀：

太子聽到武帝生病很高興，因為他馬上就要即位了。

武帝不動聲色，把太子找來，發現太子臉上有哭過的痕跡，卻強顏歡笑。追查後之下，才知道是有人陷害太子。武帝震怒，當場斬了這個王八蛋。然而所謂「三人成虎」，不斷有人密告太子心懷不軌， 一次、兩次、三次，再加上武帝慢慢老去，不僅沉迷於方術，也開始有了老人痴呆，太子終究逃不大家的不斷追殺。

這一天武帝頭痛得要命，那位得罪過太子的糾察江充知道他的機會來了。因為如果太子即位，第一個殺的人就是自己，他必須先下手為強。江充向武帝告密，太子的住所裡搜出許多稻草人偶，上面貼有武帝的名字和生辰八字，重點是這些人偶頭上，都插滿了鐵針，就是要詛咒武帝早快死掉，自己才能繼承王位。

「原來我頭痛就是這個小子搞的」，再加上年紀大，已經沒有判斷能力，在武帝盛怒之下，命令江充帶領士兵去緝捕太子。臨行前，武帝再加碼，命令自己心愛的韓說，一塊領兵加入緝捕太子的行列。

大家有沒注意到，武帝派去抓太子的兩位寵臣，都是大帥哥耶。在武帝的天下裡，長的帥才能獲得信任；長得帥，才有成功的機會。所以我們的太子，可能真的長得不好看。

太子見到大批官兵到來，早已厭倦多年來被整肅陷害的膽戰歲月，心灰意冷之際，乾脆起兵造反，當場斬殺了帶頭的江充。而隨後報到的韓說，也慘死在太子的刀下，韓說最終還是步上哥哥的後塵，壯年殞命，死於非命阿。

武帝聽到自己派去的兩大帥哥，都被太子給殺了，氣得調動大軍，把太子團團包圍；太子自知不是老爸的對手，最後也拔劍自殺。這就是漢朝著名的慘劇，巫蠱之禍。

一個莫名其妙的糾察帥哥，竟然一次奪走兩位武帝心愛的男人，武帝悲傷之餘開始恢復理智，他明白自己的太子是被陷害的；而那唯一的韓嫣化身——韓說弟弟，更是冤枉送命。於是武帝展開殘忍血腥的報復性大屠殺。

這場皇帝的復仇記牽連甚廣，幾乎遍及所有西漢政權的高級成員，自殺的、被殺的、逃亡後再被追殺，通通都逃不過漢武帝震怒的毒手，濫殺的程度可說是到了國本動搖的地步。史學家估計，因為直接或間接參與太子巫蠱之禍而受牽連喪命的人數，前前後後高達數十萬人之多，可說是非戰亂時期，單一政治事件死亡人數最高的紀錄。

我們常說，女人是禍水；事實上，帥哥才是禍水。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

衛青登場

我們前面和大家分享了武帝心愛的兩個男人，現在要和大家介紹的是，漢武帝一生中最重要的男人，他就是漢朝抗擊匈奴有功的第一位大將軍——衛青。故事就從武帝姊姊平陽公主家中的女僕衛媼開始。

平陽縣吏鄭季來到了公主家作客，看上了這位女僕衛媼，一陣溫存之後，生下了一位小男生叫做鄭青。這位鄭青從小就被送到爸爸家中寄養，由於鄭青是私生子 ，媽媽又是低賤的女僕，大家都瞧不起他、欺負他。小鄭青相當有骨氣：

誰稀罕你們鄭家？難道沒有你們，我就活不了嗎？

所以當鄭青學會蹺家的技巧後，就跑回到母親身邊一起生活，一看才知道，原來自己還有一個姐姐，叫做衛子夫。媽媽姓衛，怎麼姐姐也姓衛呢？大概也是不知道是哪位父親的緣故吧。漢朝的家庭關係就是這麼複雜，不要太驚訝。

後來輪到武帝來到姐姐平陽公主家裡面作客。弟弟是當今的皇上，當然要好好招待，於是姐姐把家中最上等的歌妓美女，通通找了出來，輪流跳舞給武帝看；但是不知道是什麼緣故，武帝看到最後，居然睡著了。

真是太丟人，堂堂的公主所調教多時的眾多娉婷美女，居然讓武帝看到睡著，叫公主臉往哪擺啊？就在這個公主羞愧尷尬的時候，那位鄭青的姐姐衛子夫，上場來為武帝更換茶水。武帝突然間醒了過來，眼睛睜著大大的，目不轉睛地盯著這位更換茶水的女僕。或許是剛睡醒，武帝起身前往廁所，公主姐姐見機不可失，馬上叫衛子夫跟著一起進去廁所。

我們要知道，漢朝皇帝的衣服接近現在日本所穿的和服，像包粽子一樣，一層又層，把身體給包起來，上廁所時必須要有人幫忙，不然會弄髒衣服。聰明的衛子夫知道，進去廁所不會只有幫忙換衣服而已。果然，武帝在廁所裡待好一段時間才出來，心滿意足地交代公主姐姐，明天把這位女僕送進宮來。

這個時候，武帝瞧見衛子夫身後有位臉蛋俊俏、皮膚白晰的小男生，武帝壓抑住心中的激動，緩緩地走了過去，摸著這位小男生的頭髮：

弟弟乖，你叫什麼名字啊？

這位小男生害羞地躲在姐姐後面不敢回答，衛子夫連忙回話：

報告皇上，他是我的弟弟，名字叫衛青。

衛青，衛青，好漂亮的名字啊。那麼平陽公主，明天姊弟二人就一起打包進宮吧。這位衛青，就是前頭從爸爸那邊翹家的鄭青。換掉姓氏的鄭青，跟隨著姐姐入宮，也開啟了他平步青雲的一生。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

陳皇后吃醋衛青

不知道大家有沒有注意到一個有趣的現象，漢朝皇帝的姐姐大多扮演淫媒皮條客的角色。漢景帝的姐姐，也就是武帝的姑姑館陶公主，還有武帝的姐姐，就是這一集的主角平陽公主。平常他們就養著一大票歌女舞妓，等有權貴上門就想辦法撮合，衛子夫的媽媽衛媼，還有衛子夫本人都是被當作巴結權貴的交易商品。

只不過衛媽媽運氣不好，遇人不淑；但是衛子夫可就鴻運當頭了，他遇上了武帝這位大恩客，不但自己獲得聖寵，連同弟弟也一同打包，雞犬升天。

衛子夫在臨行之前，平陽公主拍著她的肩膀，如果將來大富大貴了，可不要忘記我喔。不難看衛子夫這件交易商品的重大價值。

還記得那位金屋藏嬌的陳皇后吧。有了衛子夫姊弟的陪伴，阿嬌自然是被冷落了，而要命的是，衛子夫居然懷孕了。沒有任何子嗣的阿嬌，她的皇后地位可是岌岌可危。這個時候老江湖的姑姑館陶公主再度出手，他派了一群手下，綁架了衛子夫，準備殺了她，只要衛子夫一死，嘿嘿～就沒有人可以和陳阿嬌競爭了。

等一等，抱歉，我講錯了，姑姑綁架的不是衛子夫，而是衛青。有沒有搞錯？懷孕的是衛子夫，又不是衛青，綁架他幹什麼？

衛青是當代抗擊匈奴有顯赫軍功的大將軍，司馬遷在寫這段歷史的時候相當隱晦。但是明眼人一看就看得出來，衛子夫並不是陳阿嬌痛恨的對象。皇帝身邊女人多的是，一個從廁所撿回來的宮女懷孕算什麼？武帝久了一定嫌她臭。但是衛青不一樣，他可是武帝心上的一塊肉，不把衛青除掉，武帝永遠不會來跟我阿嬌睡覺。衛青一死，嘿嘿嘿～就沒有人是我陳阿嬌的對手了。

衛青對皇上這麼重要，姑姑與阿嬌想除掉他，自然就有人保護他。於是衛青的朋友組成一隻敢死隊，拼了老命，把衛青從那位老巫婆姑姑手裡給救了出來。武帝知道後非常生氣，由於衛青只是一個奴僕，當下也不好跟姑姑翻臉，只好暫時隱忍。

然而韓嫣的悲劇歷歷在目，一個沒有身份的奴僕，在財狼虎豹充斥的宮中，很容易就會被別人做掉。為了保護衛青，武帝予他高官厚祿，同時也大大獎勵營救衛青的有功人士。

獎賞衛青還不夠，擁有榮華富貴的韓嫣不是照樣被幹掉嗎？要保護衛青的唯一方法，就是讓衛青幫國家打仗，出生入死，立下汗馬功勞，如此建功封爵，才是真正屬於自己的榮耀，也才能真正保護自己。

衛青從一介奴僕，毫無軍事經驗，最後竟然可以晉升到漢朝抗擊匈奴的最高軍事指揮官，除了武帝大膽的用人策略外，對衛青的歉疚，也是必須考量的心理因素。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

特殊性關係

司馬遷為了記錄武帝與衛青的特殊性關係，特別又留下一小段故事，讓後人來品味。武帝有一位著名的大臣叫汲黯，由於他的性格耿直，經常當面勸諫皇上，武帝非常的怕他。一般的官員來晉見武帝，武帝的帽子可戴可不戴；但是汲黯來稟告公事時，武帝沒有戴好帽子是不敢見他的。有一次汲黯求見武帝，武帝一時找不到帽子，居然就躲了起來。

武帝害怕汲黯到這種地步，不禁令人莞爾。好了，輪到衛青來晉見武帝，武帝是什麼反應呢？司馬遷寫道

大將軍青侍中，上踞廁而視之 。〈史記・汲黯列傳〉

大將軍青指衛青，衛青晉見武帝時，武帝居然蹲在廁所裡面見他，天啊，這是什麼情形？一個當皇帝的 ，居然讓大臣看他大便的樣子，「二十五史」裡面就是這一條記錄最臭。

司馬遷沒事紀錄下這條臭臭的歷史，是別有用心的。瞧，這條臭臭的歷史，沒有放在〈衛將軍驃騎列傳〉裡，居然繞一圈跑來放在〈汲黯列傳〉，不正是要透過汲黯與衛青的比較，凸顯武帝和衛青的特殊性關係嗎？有趣的是，司馬遷講廁所這一段，還特地加入衛青的官名「侍中」。

「侍中」一官，代表可以進入宮禁之中，來服侍皇上，故名「侍中」。先秦古籍常常提及的宦官名稱為「寺人」，「寺人」通「侍人」，即在內宮服侍之人。武帝看重衛青，除了封其為大將軍之外，更給他一個親密的官職「侍中」，讓大將軍可以在外頭打仗之餘，還可以隨時出入禁宮，在最私密的地方，陪伴著武帝，難怪他可以和武帝一同分享廁所的氣味。

漢武大帝的同志愛情三部曲（下）：權傾一時、終歸幻滅的李氏家族

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航