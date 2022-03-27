漢武大帝的同志愛情三部曲（下）：權傾一時、終歸幻滅的李氏家族

衛青離開後，武帝的寂寞難耐啊。做皇帝的，怎麼可以寂寞，於是才又有下一個男人進來，他就是我們最談到的樂府音樂大師李延年。

漢武帝是一位雄才大略的君主，在學術思想上「罷黜百家，獨尊儒術」影響後世東亞的文化方向；在武力上重用衛青、霍去病等名將，出擊匈奴，保障了河西走廊安全，奠定了中西絲綢之路的基礎。

然而也許是因為孩童時期的武帝，就必須戰戰兢兢、小心翼翼地奉承姑姑館陶公主；抑或長年的功業征戰掏空了自身的內心世界。終武帝一生，充斥著大大小小的鬼神故事，當然其中也不乏被詐騙的案例，但是武帝卻也樂此不疲。

有一位叫做李少君的江湖術士，他隱匿自己的年紀和過往，號稱可以驅使鬼物與長生不老。在一次的宴會上，他巧遇一位90多歲的老人，和老人談起曾經與老人祖父一起遊玩的種種，這樣神奇的舉動，讓滿座賓客驚訝不已。

少君神奇的事蹟傳到了宮中，武帝命人把少君找來，拿出一件古銅器來問少君。少君回答說：

這件銅器，是齊桓公十年時陳列在齊國的柏寢台。

武帝查驗銅器上的銘文，果真是齊桓公時的器物。少君如此奇異的表現，讓武帝喜出望外，以為遇到了活神仙，就把少君留在宮中，向他學習長生不老之術。沒想到這位神仙不久後，竟然病死了，武帝卻以為少君只是成仙而去，並沒有死亡。

看到武帝這麼迷信，所有的怪迂方士通通湧入宮中，這就是武帝最後一個男人李延年登場的時代背景。

李延年出身倡優世家，倡優就是古代表演歌舞、技藝人員，儘管地位不高，但是家族成員個個熟悉音律，能演唱、能作曲，更能舞蹈，李延年就是倡優家族中的箇中好手。可惜李延年不知什麼原因犯了罪，被處了宮刑（割掉生殖器），分配到武帝宮中，負責餵狗、打掃狗舍等等雜役。

李延年有一位妹妹李夫人，是平陽公主家中的倡優歌妓。還記得這位平陽公主嗎？就是在廁所裡仲介衛子夫給武帝打包回家的那位公主姐姐。之前提過，漢朝有一個奇怪的傳統，就是當公主的一定也要兼職當皮條客，要不斷地供貨給皇帝，這樣才能維繫己身的身分地位，甚至介入政局運作。

儘管平陽公主已經送衛子夫進宮，並成功地幹掉陳阿嬌，當上了皇后，但是時間久了，武帝也厭倦了。作為皮條高手的平陽公主，當然馬上再次補貨李夫人送進宮中。李夫人是倡優出身，本身就是舞蹈練家子，再加上平陽公主的調教，以婀娜的舞姿，輕柔的嗓音，舉手頭足、櫻桃唇齒，馬上擄獲武帝挑剔又奇癢的心，成為繼衛子夫後的後宮新寵。

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這個時候，由於各方怪迂方士的鼓吹，漢武帝開始大興郊祀之禮。

所謂「郊祀」就是古代帝王在郊外祭祀天地的典禮，這本是祈求農事順利、雨水充足的儀式；但是武帝好大喜功、迷信鬼神，認為傳統郊祀儀式太過簡單，不夠隆重，無法符合武帝尊貴的身分，更不足以感動神明，讓鬼神降福於世。

各位觀眾，您嗅出了商機了嗎？馬上就有大臣跟武帝說：

民間祠廟祭祀皆有鐘鼓音樂，今天皇上的郊祭卻沒有音樂，這樣像話嗎？

武帝一聽，非常有理，郊祭怎麼可以沒有音樂？就這個時候，李夫人也跟著接力說：

我有個哥哥，他可是音樂高手，不如讓他來為皇上設計音樂吧。

聽到自己心愛女人的建議，皇帝當然馬上答應，於是就召見這位音樂哥哥。這位音樂哥哥是誰啊？就是我們前面所提的李延年。

大家有沒有注意到這樣的劇情相當熟悉呢？沒錯，就是衛子夫與衛青的打包模式。

武帝最先是到平陽公主家作客，意外看上了衛子夫，順便把衛青一塊外帶入宮；然而衛子夫逐漸失寵，平陽公主再次相中李夫人，因為她有一個懂音樂，又被閹掉的哥哥。各位看官明白公主的用心嗎？因為皇上需要一位音樂高手，但是懂音樂的人那麼多，李延年憑什麼是公主的不二人選呢？原因就在李延年獨霸一方的男性特質——被閹掉。

古代帝王男寵孌童的壽命很短暫，差不多青春期過後就要秋扇見捐了。因為孌童在青春期過後，有喉結、長鬍鬚、聲音粗，體格開始雄壯，不復從前的嬌美，孌童失去他的纖柔美貌，自然就得離開。

前頭所提的韓嫣、韓說雖然都是英年早逝，不過都還算是處於少年的發育階段，武帝依舊能夠記住他們的美貌，也算是死得其所了；至於大將軍衛青，立下了汗馬功勞，已是威武大將軍，武帝無法留一個滿臉鬍渣的威武將軍在身邊，最後只好送給平陽公主當夫婿。

有了衛青的經驗，當平陽公主瞅見李夫人有一位懂得音樂又被閹掉的哥哥，不禁喜出望外，這簡直是天上掉下來的禮物。因為沒有雄性素作祟的李延年，自然可維持青春嬌美的體態。

於是老練的平陽公主，透過大臣與李夫人的裡應外合，輕輕鬆鬆就把李延年送到漢武帝的身邊。李延年也不負眾望，馬上就把漢武帝迷的神魂顛倒，漢武帝似乎又重新尋回當初與韓嫣相遇時的甜蜜滋味，班固是這樣形容兩人的關係：

而與上臥起，其愛幸埒韓嫣。《漢書・佞幸傳》

埒，讀音ㄌㄜˋ，有相同的意思。大意是說李延年與武帝一同睡覺，寵幸的程度就像是當年的韓嫣一樣，不難看出李延年的魅力。不過武帝也不是省油的燈，「沒有三兩三，豈可上樑山？」當我漢武帝的孌童，可是要有兩把刷子：瞧，韓嫣、韓說，個個都是能夠上馬打仗的大將軍，李延年可不能丟臉，如果做不出成績，就再回去做閹雞吧。

於是武帝命他為「協律都尉」，負責掌管宮廷音樂，李延年當然也不遑多讓， 拿出看家本領，他先收集民間歌謠，再改編為崇高神聖的祭祀歌曲。可別小看這位孌童音樂家，一代賦聖司馬相如，都要乖乖聽他的話，按照他所編的旋律，再創作詩賦。

聰明的李延年明白如何討漢武帝的歡心，他在祠廟祭祀典禮上召集了70多位童男童女，從晚上開始唱歌， 一路唱通霄； 再安排許多小火把，像流星一樣出沒聚集在祠堂上。有音樂、有神光，充滿了神聖儀式崇高之感，武帝自宮中遙拜，彷彿沉醉在天庭的音樂中，陪祀的百官莫不肅然動心。

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李廣利登場

李延年兄妹，一前一後牢牢抓著漢武帝的心，然而李延年兄妹再強，卻也比不過衛子夫姊弟。儘管衛子夫已經逐漸失寵，但仍貴為皇后，衛青更是征討匈奴的大將軍。而李延年說穿了，只是一個管音樂的協律都尉，毫無兵權；妹妹李夫人雖為武帝產下一子，但是劉據太子已立，無法爭奪。不過為了多方押寶，平陽公主另有盤算。

自從愛將衛青為武帝打通了河西走廊，漢朝的使者來往西域的人變多了。他們用盡甜言蜜語向武帝遊說，西域大宛國（今中亞烏茲別克），有一種汗出如鮮豔紅血的寶馬，這種寶馬可以日行千里而不倦，但是大宛國把寶馬藏匿在貳師城裡，不給漢使知道。

喜歡珍奇異獸的武帝聽聞汗血寶馬，不禁心頭一陣蕩漾，一定要得到寶馬才甘心。於是這些遊說武帝的大臣就有工作做了，他們用千兩黃金所鑄成的金馬，千里迢迢地趕赴大宛國交換寶馬，沒想到大宛國王認為漢朝遠在天邊，不可能出兵攻打大宛，所以最終還是不肯交出寶馬。

漢朝的使者非常生氣，當場痛駡大宛國王，最後甚至把金馬捶毀洩忿而去。大宛國也不甘示弱，馬上驅逐漢使離開大宛國，又聯絡東邊郁成王攔擊，殺害漢使，奪取他們的財物。

漢武帝在長安城日盼夜盼，結果盼不到寶馬的歸來，反而是使者被殺，財物被奪的壞消息：

連我的使者都敢殺，當我漢朝是吃素的？

武帝大怒，決定出兵教訓大宛國王，把寶馬的搶過來。但是能夠打仗的將軍都已經有任務在身，該派誰去呢？此時有大臣建議：

衛皇后的弟弟衛青是驍勇善戰的大將軍，那麼李夫人的兄長李廣利當然也馳騁沙場的英勇大將。

武帝一聽覺得有理，這時李夫人也接力發言：

兄長李廣利自幼勇猛無比，定能幫皇上奪回汗血寶馬。

聽到自己心愛女人的建議，皇帝當然馬上答應，於是立刻召見李廣利，任命他為「貳師將軍」。什麼是「貳師將軍」呢？原來汗血寶馬藏在大宛國的「貳師城」裡，武帝任命李廣利為貳師將軍，就是有奪取貳師寶馬的寓意。

各位看官是否覺得這樣的劇情很熟悉？一定都是皇上有需求，然後大臣建議，李夫人再接力。為什麼一切都可以按照劇本演出，沒錯，這一切都是平陽公主幕後操作，她才是真正的大導演。然而太史公寫到武帝重用李廣利的原因是：

欲侯寵姬李氏。《大宛列傳》

白話翻譯就是武帝想要替寵姬李夫人封侯，所以重用兄長李廣利。

司馬遷這句話寫得莫名其妙，武帝是九五至尊，要封侯李夫人還必須繞個彎，透過兄長李廣利？再說女性封侯在古代封侯相當罕見，終西漢一朝也僅封了五位，李夫人的最高榮譽應該是皇后才對，怎麼會是封侯呢？

其實這都是司馬遷的史家曲筆，所謂的史家曲筆就是為當權者隱瞞、曲解歷史真相。司馬遷寫史記時，當朝的歷史人物皆在世，而太史公本身更是殘酷地被武帝處以宮刑，為了可以順利完成史記這本曠世大作，牽涉到當朝人物的敏感話題，太史公必須使用曲筆繞過。

有趣的是，史家曲筆通常也都暗藏密碼玄機，留給後人發掘。

當李廣利在太初元年（西元前104年）被封為貳師將軍準備出征大宛時，衛子夫從元朔元年（西元前128年）封為皇后起算，已經接近25年，長子劉據亦被冊封為太子，再加上弟弟衛青的赫赫軍功，衛家姊弟權傾朝野，整個漢朝幾已被衛家給把持。

因此當司馬遷寫出武帝重用李廣利的理由是「欲侯寵姬李氏」，其中留白的玄機是：

平陽公主想藉由李廣利軍功，立李夫人為后，藉此剷除衛家勢力。

李夫人在哥哥李廣利出征不久後，隨即重病過世。武帝傷心欲絕，竟不顧衛子夫皇后的顏面，用皇后的規格為李夫人舉辦隆重葬禮，可見武帝確實有想替李夫人封后打算。在此不得不佩服平陽公主的縝密計畫，能看穿這位皇帝弟弟的所有心思，只可惜人算不如天算，李夫人的早逝，打亂了所有的布局。

還記得那位嬌柔的音樂大師李延年吧。李夫人一死，原本一前一後伺候武帝的兄妹模式，也開始失去平衡，司馬遷《史記・外戚世家》寫道：

兄弟皆坐奸，族。

李延年兄弟因為犯了違法的事，整個家族都被夷滅。怎麼前頭還是如同恩愛的韓嫣，轉眼就成為刀下亡魂？《史記》寫得簡略，不知李延年究竟是犯了何事？班固的《漢書》就交代仔細了：

久之，延年弟季與中人亂，出入驕恣。及李夫人卒後，其愛弛，上遂誅延年兄弟宗族。

「第季」指排行最小的弟弟，「中人」為宮女。整句話的意思是，延年弟弟與宮女亂搞，行為跋扈。就是這個罪名害得李延年被族滅，大家是否覺得又是熟悉的劇情呢？當年武帝的初戀情人韓嫣也是以這樣的罪名被太后給處決了。

儘管李延年具有協律都尉的官職，但是這只不過是玩玩音樂的遊戲，在殘酷的宮廷鬥爭裡，如果沒有軍功的保護，那麼隨時都有可能會人頭落地。李夫人一死，少了皇帝的愛屋及烏，平時驕縱跋扈的李延年家族，只有等待死亡的最後倒數。

李家與平陽公主的最後希望，就是寄予在前方打仗的李廣利，只要他凱旋歸來，加上武帝對李夫人的念舊之心，李夫人之子劉髆或許還有爭奪太子的機會。

只是這位李廣利還真不是打仗的料，率領數萬士兵，耗費了兩年，折損了九成兵力，卻還是打不下大宛國，最後還是靠著武帝再發兵支援，才勉強拿下大宛，取得上等的寶馬數十匹，中等以下的馬數千匹。以這樣的成績根本算不上是戰功，簡直就是不及格，但是武帝念在對李夫人的舊情，仍然認可這是一場勝利，不僅繼續重用李廣利，並封賞其為海西侯，有了武帝的恩寵，讓李廣利再度起了非分之心。

巫蠱之禍大追殺

征和三年（西元前90年），武帝繼續重用李廣利，命其出征匈奴時，親家劉屈氂（ㄇㄠˊ）趕來送行，臨行前，李廣利對親家說：

願君侯早請昌邑王為太子。如立為帝，君侯長何憂乎？

這裡的「君侯」指的是劉屈氂，他是武帝當朝丞相，剛剛平定發生在征和二年的巫蠱之禍。劉屈氂有一個兒子娶了李廣利的女兒，兩人是親家的關係。而「昌邑王」乃劉髆，正是李廣利妹妹李夫人，為武帝產下的皇子。

此時原本的太子劉據在巫蠱之禍中喪命，太子寶座懸缺，如果武帝立劉髆為太子，那麼李廣利就可以成了國舅，而劉屈氂當然也就是皇親國戚，大夥都是關係緊密的利益共同體。所以李廣利要出征時，找來了親家送行，臨行前要當朝的親家宰相多用點力，慫恿武帝立劉髆為太子。

瞧，由李家取代衛家，這一切不正是平陽公主的盤算嗎？只可惜李夫人死得太早，巫蠱之禍來得又凶又猛，局勢已經完全失控了。

太子劉據在起兵前曾經知會母后衛子夫，衛子夫知情不報，武帝要查辦治罪，衛子夫無奈之餘，只能自殺。事後武帝明白太子是被奸人構陷，悲憤異常，一場巫蠱之禍，竟然可以毀掉皇后與太子，武帝開始了恐怖性的大復仇，舉凡直接、間接參與巫蠱之禍者，一律斬殺無赦。於是李廣利臨行與親家劉屈氂的對話，遭人告發。

正是劉屈氂率領軍隊去剿滅太子黨羽，太子一死，劉屈氂與李廣利無疑是最大的受惠者；加上告密者加油添醋，誣陷劉李兩人詛咒武帝早死，昌邑王才能即位為帝。種種可疑卻又合理的理由，讓武帝深信劉李兩人亦是加害太子的共犯之一，於是武帝下令將劉屈氂腰斬於東市，劉妻梟首於華陽街，李廣利妻亦遭下獄。在前線打仗的貳師將軍聽聞後方的劇變，知道大勢已去，乾脆投降匈奴，最後死於匈奴的權力鬥爭中。李氏一族至此全部覆亡。

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尾聲

李氏家族全數滅亡，我們轟轟烈烈的漢武帝的同志故事也將告一段落。其實同樣是征討匈奴的大將軍霍去病，應該也是漢武帝的男人之一：霍去病是衛子夫姐姐的兒子，因裙帶關係來到了武帝宮中，司馬遷將他的名字同衛青一樣放入〈佞幸列傳〉中；而武帝也比照衛青，將其封為「侍中官」。

不過霍去病還沒來得及與武帝共享廁所的氣味，年僅24歲的他就一命歸西了，英年早逝，不禁讓人無限唏噓。史書上找不到他與武帝的精采交集，只有略過不寫。

行文至此，我們似乎看到一條可怕的詛咒，所有與武帝相關的男男女女不是早夭，就是不得好死。韓嫣、韓說、李延年、衛子夫、李夫人、霍去病等等，只有衛青是壽終正寢，備極哀榮，這或許正是偉大軍功的護佑吧。

衛青在外是顯赫的車騎將軍，在內是私密的「侍中」官職，緊接著姐姐衛子夫生下了一位小男孩。有了軍功的加持，又有子嗣的傳承，武帝這次有了正當的理由，廢掉那位沒生小孩的金屋阿嬌，改立衛子夫為皇后。

表面上看起來衛青是依附姐姐才飛黃騰達，實際上卻是姐姐隨著弟弟的戰功大捷，才開始重新獲得重視，最後再成為報復姑姑的工具，榮登皇后大位。「你敢動我的男人，我就廢了你的女兒」，武帝最終還是替衛青報了當年的綁架之仇。

隨著衛青的戰功不斷的攀升，共計七次出擊匈奴，殲滅敵人五萬餘人，武帝予他最高的榮譽——「大司馬大將軍」。

這個時候，武帝的那位淫媒姐姐平陽公主，連續兩任老公都死了。公主和大家議論：「長安城中的封侯， 哪一位可以當她的老公？」這個時候大家共同推舉的對象是衛青。公主笑著說：「他以前是我的奴僕， 怎麼可以當我老公呢？」旁邊的人答道：「衛青的姐姐是當朝的皇后， 本身又是大司馬大將軍， 如果他配不上你， 誰還配得上你呢。」 公主笑得合不攏嘴，就請衛子夫說媒， 請皇上下詔這門婚事。

這裡有一個問題，衛青是武帝心愛的男人，武帝怎麼捨得把它送給姐姐呢？ 其實武帝把衛青送給姐姐， 這才是疼愛衛青的表現。

因為衛青不同與韓嫣，韓說這些小男寵，他可是位極人臣、出將入相的大司馬大將軍，讓顯赫的大將軍，婚配當朝的平陽公主，這才是無上尊貴的榮耀啊。 如果一直把大將軍留在身邊，大家反而會把衛青當笑話，因為顯赫的衛青大將軍，身邊居然沒有女人，無法成家。從這些舉動看來，武帝是真心、疼愛呵護衛青的。

衛青離開後，武帝的寂寞難耐啊。做皇帝的，怎麼可以寂寞，於是才又有下一個男人進來，他就是我們最談到的樂府音樂大師李延年。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航