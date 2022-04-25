【趣史鑑定團】從普亭、俾斯麥到宋教仁，盤點古今東西英雄人物生命中的「倒楣時刻」

今天我們就來盤點古今東西的「英雄人物」他們人生中所遭遇的「倒楣時刻」。這些人的經驗告訴我們，你不成功不見得是你不夠好，有可能真的只是你最近比較衰。

有一句話說「運氣也是一種才能」，這句話點出了「運氣」在人生的成功跟失敗中，其實扮演了相當重要，有時甚至是決定性的角色。但無論古今東西，大多數的文化都不太喜歡正面承認這一點。原因無他，因為運氣實在是太不可捉摸，因此大多數的價值體系都不喜歡聚焦在不可控的「運氣」，而是聚焦在人們能夠掌握的要素上。

像是古代西方的希臘悲劇，透過擬人化的諸神來象徵捉模不定的命運，藉著英雄受到諸神的操弄，來反映命運的不可控。而時代稍晚的亞里斯多德，則反向思考，雖然命運不可控，但人們可以透過自身的「德行」盡量活出幸福的人生。

而東方的孔子也有類似的想法。《史記．孔子世家》說「孔子晚而喜易」。但根據馬王堆帛書的記載，孔子研究《易經》不是喜歡占卜運氣好壞，而是喜歡《易經》教導在各種情境下，人要如何做才不會犯錯。

總歸來說，人類主流的價值體系，都不希望人們聚焦在不可控的運氣，而希望大家把心力用在可控的品德、努力、知識上面。但這條思路發展久了，也出現不太好的「副作用」。很多時候人們不成功，明明就是真的運氣太背，但我們受的教育卻要我們更加自我反省，最後反而搞成信心崩潰外加自我懷疑。

今天我們就來盤點古今東西的英雄人物，他們人生中所遭遇的「倒楣時刻」。這些人的經驗告訴我們，你不成功不見得是你不夠好，有可能真的只是你最近比較衰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄羅斯總統普亭

我們的第一個例子是最近國際上最當紅的人物，但他算不算「英雄」恐怕就見仁見智，至少站在我的立場，他更像是「混世魔王」。他就是在今年發動俄烏戰爭，將世界推向第三次世界大戰邊緣的俄羅斯總統普亭。

普亭在2021年底俄羅斯播出的一部紀錄片中自爆，在1990年代蘇聯解體後，曾一度經濟困難，需要兼職當計程車司機賺外快。不過按照官方紀錄，普亭在1990年代一直都擔任聖彼得堡市政府，以及莫斯科中央部會的官職。而普亭也沒進一步描述他當時在經濟上究竟遭遇了多大的困難，導致他要兼職開計程車。不過這段自爆也表明了在時代轉換的動蕩期，就連強人如普亭，也是有倒楣的時候。

Photo Credit: Henry Ulke @ public domain 美國第18任總統格蘭特

美國總統格蘭特

談完了俄羅斯總統，下一個來談美國總統。很多人都知道美國在林肯總統的領導下，打贏了南北戰爭。不過當時在前線實際指揮北軍贏得關鍵勝利的指揮官，則是尤利西斯‧格蘭特將軍，而格蘭特後來也成為了第18任美國總統。這位打贏南北戰爭，後來更成為總統的名將，在戰爭爆發前也曾度過一段相當倒楣的人生，而且比起普亭，史料詳細記載了他當時有多倒楣。

在歷史上，格蘭特破爛的商業才能，與他神乎其技的軍事才能形成了鮮明的對比。格蘭特早年從軍，在美墨戰爭中展露頭角，當到上尉。但在1854年32歲退役後，領不到固定薪水的格蘭特立刻陷入生活的困境。其實在他退役前，他也曾跟朋友合夥，拿他在軍中的積蓄投資副業，但做什麼倒什麼，最後還被合夥人騙走800美元。

在多次經商失敗後，退役的格蘭特不知道自己可以做什麼。原本想「靠爸」在家裡開的皮革公司混飯吃，但也因為老婆不想住得離娘家太遠而作罷。因為沒錢買房，最後格蘭特帶著一家人，在老婆娘家的農場裡，自己搭了一間小木屋住，還被老婆嫌搭得太醜。格蘭特此時大概萬念俱灰，給小木屋取名叫「窮困潦倒」（Hardscrabble）。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 格蘭特自己蓋，被老婆嫌醜的「窮困潦倒」小木屋

百無聊賴的格蘭特，只能撿撿柴火拿去鎮上賣。不過這個時期的格蘭特，做過一件高貴的事。當時他手上最值錢的「資產」，是他岳父轉讓給他的一名黑奴。但在1859年，格蘭特基於贊成廢奴的理念，在他最窮的時候解放了這名時價上千美元的黑奴。後來真的混不下去，格蘭特只能選擇回家「靠爸」，在家族經營的皮革店裡做事，先還清身上的負債，直到39歲南北戰爭爆發才再次從軍。

再度從軍後的格蘭特，終於有機會展現他超強的軍事天份，一路晉升到將軍贏得戰爭。後面更憑藉著他在戰時累積的聲望，當選美國總統。卸任後還帶著老婆環遊世界，跟維多利亞女皇、俾斯麥、李鴻章、明治天皇等當世名流吃喝玩樂，算是一雪他早年貧困的際遇。

不過就算當到總統，格蘭特的商才還是一樣破爛，卸任後由於當時美國還沒有「總統退休俸」這種玩意，他只好再度發揮他的「商才」。先是投資鐵路失敗，又被捲入華爾街金融詐騙案，弄到傾家蕩產不說，還被騙他的Ferdinand Ward取笑「格蘭特在經商領域還是個孩子」。

還好美國各界都感念他在南北戰爭以及總統任內的貢獻，馬克吐溫願意付他回憶錄的「七成版稅」給他，美國國民更是「買爆」他的回憶錄支持他，最後他終於能留下還算豐厚的遺產給他老婆。

從格蘭特的故事可以知道，上帝很公平，格蘭特有天才的軍事才能跟破爛到不行的商業才能。而當環境逼迫他「發揮」他的商業才能時，再了不起的名將也會玩到差點家破人亡。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 32歲終於時來運轉的俾斯麥

鐵血宰相俾斯麥

前面提到格蘭特環遊世界的途中，曾跟鐵血宰相俾斯麥一起吃喝玩樂，而俾斯麥早年也曾經倒楣過。他在自己的回憶錄《思考與回憶》中講到，雖然俾斯麥從小就對政治領域有強烈的抱負與雄心，但是要在當時的普魯士政壇出頭，需要先具備幾十年的文官資歷。

俾斯麥家族「戎克貴族」的身份，雖然讓他能輕鬆地取得任職初階文官的資格，但初階文官瑣碎龐雜的事務，不只讓俾斯麥沒有發揮才幹的空間，反倒磨光他對政治的熱忱。

他當時負責的是「婚姻調停」「磨粉稅訴訟」「水利工程募款」，俾斯麥評價這些工作「既瑣碎又無聊」。這些工作有多無聊呢？俾斯麥描述當時負責婚姻調解庭的法官，整天都在打瞌睡。當旁人叫醒他時，他會立刻說「我贊同我同事泰佩爾霍夫的意見。」俾斯麥這時要提醒他，泰佩爾霍夫並不在場。

我們可以想像，對一個滿腦子想著：統一德意志、打敗拿破崙三世、瓜分非洲、建立歐洲均衡的少年來說，要他每天去調解愛情糾紛，恐怕還不如殺了他比較快。俾斯麥後來也跟上司表示，他才20歲出頭，要調停吵得很兇的夫婦實在很困難，結果上司只是教他如何敷衍這種案件，然後訓他「要記住該怎麼辦，以後可別拿這類事情來打擾我了。」

在熱情被磨光後，俾斯麥決定回家一輩子種田。當然他家是戎克貴族，俾斯麥的「種田」比較像是經營大農場。但這時他的好運來了，當他32歲時，他這區的議員在「第一次聯合省議會」開議前忽然發病，於是俾斯麥接替他進入議會。這大概是歐洲近代史上最重要的一次轉折，這次的好運直接改寫了普魯士、德意志，乃至整個歐洲的命運。

雖然有歷史學家懷疑俾斯麥的說法，認為他選區的議員突然發病不是單純的「運氣」，而是俾斯麥暗中施壓的結果。我們無法查證整件事的真相，但若這真是俾斯麥暗中運作，這或許證明了「機會是給準備好的人（？）」

Photo Credit: 中央社

前秦宰相王猛

講完西方的例子，接著回來講東方的。大家如果去龍山寺拜拜求籤，其中的第53籤搭配的籤詩故事是「王景略捫蝨談兵」，這其實也是講一個偉人早年倒楣的史實。這個故事裡的「王景略」講的是輔佐苻堅結束「五胡十六國」統一北方的前秦宰相王猛，景略是王猛的字號。景在古代有「大」的意思，從「景略」這個字號，可以看出王猛期許自己心中有「遠大的謀略」。

不過《晉書》記載，王猛家裡是在洛陽賣畚箕的，就是你平常掃地用的那個東西。一個賣畚箕的跟你說他懂大戰略，就連在現代可能都會被當成神經病。所以《晉書》也說當時「時人罕能識也。」而王猛忽然跳上歷史舞台，則是要等到東晉的桓溫北伐。桓溫是東晉當時的權臣，地位有點像是東漢末年的董卓或是曹操那樣，足以掌控朝政。

而桓溫也像董卓跟曹操那樣有野心，想靠對外征戰的勝利來鞏固他的權力。所以他在西元346年消滅當時割據蜀地的「成漢」之後，下一步就是北伐復興晉朝。而在桓溫北伐打到長安城外時，北方的漢人知識份子都跑去求見桓溫，希望能謀個一官半職。王猛當然也抓住這個機會，去向桓溫推銷他的大戰略。

不過史書記載，王猛這時窮到只能穿破衣，而且滿身都是跳蚤。雖說古人沒現代人愛乾淨天天洗澡，但滿身跳蚤以古代的標準應該也是滿髒的。龍山寺籤詩故事標題裡，所謂的「捫蝨談兵」，就是講王猛一邊抓身上的跳蚤，一邊跟桓溫講他的大戰略。

而桓溫也不虧是一代梟雄，看王猛髒歸髒（反正學管仲見齊桓公前「三沐三薰」，多洗幾遍澡就香了），講的大戰略是真的很厲害，所以立刻請他當「督護」，邀他一起回江南。但這時反而是王猛看不上桓溫，從他打長安失敗的錯誤，看出他不是自己心目中的理想主公，所以決定留在長安另尋明主。（《晉書》說王猛當時也很猶豫，還跑回「山裡」問老師，但這個老師的記載沒頭沒尾，只出現在這裡叫王猛留在北方，聽起來比較像是鄉野奇譚中一定要有的「山中高人」。）

總之王猛後來又聽到苻堅也在招納賢士，這次就跟苻堅一見如故（是不是因為這次有先洗澡，就不知道了），然後王猛接著輔佐苻堅統一北方，還建立了中國史上少見「司法公正」的時代，因此台灣威權時代的異議知識份子柏楊特別推崇王猛，認為是勘比諸葛亮的偉大政治家。

王猛的故事顯示了就算你又窮又髒，只要自信爆棚（當然也還是要有相應的才能），終究會有時來運轉的一天。龍山寺搭配王猛故事的籤詩，後兩句是「青雲有路終須到，許我功名定可期。」講得就是這個意思。

Photo Credit: SY @ CC BY-SA 4.0 淝水之戰

史上最衰的符堅

不過有時來運轉，當然也有一衰到底的人。最後兩位就是真的倒楣到不行的偉人，而第一位就是王猛輔佐的主公苻堅。大家都知道，苻堅失敗的關鍵就是跟東晉爆發的「淝水之戰」。

苻堅打輸這場仗，雖然有部分是客觀的因素，但最關鍵的是身為前線指揮官的「符融」（苻堅的弟弟，也是一代名將）在前鋒失利，準備重整中軍對敵的時候，卻因為馬匹忽然摔倒陣亡。符融莫名其妙在敵前摔死，是前秦從「失利」轉為「潰敗」的主因。

之後的苻堅沒有最倒楣，只有更倒楣。在回到長安後，苻堅親自率兵包圍趁亂獨立，由姚萇率領的後秦主力軍，苻堅切斷水源，打算活活渴死後秦軍隊。沒想到在最後一刻卻天降大雨，而且最怪的是，雨就剛好只下在後秦軍營的上空「後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已」。後秦軍見狀士氣如虹，前秦則士氣崩盤，苻堅對天感嘆「天亦佑賊乎。」

在敗給後秦軍後，苻堅又同時對抗另一支趁亂獨立，由慕容沖帶領的西燕軍團。這次苻堅不玩水計，改用火攻，而且很多被西燕軍團姦淫擄掠的長安百姓，自願在西燕軍營裡放火，配合苻堅內外夾攻。誰知道火一放下去，風向忽然轉變「沖營縱火者，反為風火所燒」那些自願幫苻堅放火的百姓被燒死八成。這一仗也讓苻堅徹底放棄抵抗意志，決定相信神秘預言拋下長安躲到五將山，最後死在那邊。

若說這世界上有因為倒楣而滅亡的國家，那一定是前秦。苻堅所有計謀都因為倒楣被逆轉，大概真的只能說可能有外星人暗中要他非死不可。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 倒楣的宋教仁

因為倒楣而當不成「國父」的宋教仁

最後還有一位中國近代最倒楣的偉人，那就是在民國初年被刺殺的宋教仁。這幾年因為台灣去威權化的發展，很多人開始重新檢視民國初年的近代史，特別是質疑孫文作為中華民國「國父」的資格。過去在歷史課本中擔任配角的宋教仁，反而成為許多人心目中，中華民國「國父」的理想人選。

不過宋教仁之所以不能成為國父，恐怕是因為太過倒楣。而認證宋教仁是因為「倒楣」而無法成為國父的，也是一個東亞近代史名人。他就是清末跟著中國革命黨人一起搞革命，民國後卻因為種種原因「黑化」，成為日本軍國主義之父的北一輝。

北一輝在他的著作《支那革命的真相》中，專門討論辛亥革命的成功「真正的原因，其實就只是因為氣運到了。」不過，北一輝所謂的「氣運」講得不是單純的好運，而是「大勢所趨」的意思。

為了論證這點，他特別以親身經歷，指出武昌起義前夕，孫文遠在萬里外的美國讀他的《華盛頓傳》。而在起義前一週，譚延闓每天都在催宋教仁去武昌，但他猶豫不決，中間一直找北一輝反覆討論，但始終無法下決心出發。弄到正在南京住院的譚人鳳「帶著藥瓶溯江西上」，但走到半路，就聽到武昌起義成功的消息。結果弄到在革命黨裡有份量的人，沒有一個真正坐在武昌指揮起義。

不過北一輝話鋒一轉，講到如果宋教仁真的提早一週去武昌，可能連命都會送掉。因為眾所週知，武昌起義的發生，起因於10月9日革命黨人在製作炸彈時不慎引爆，讓清朝官兵查抄革命黨據點，一路抄進武昌新軍的軍營，才逼出革命。而宋教仁在武昌的據點「寶慶公司」，就在炸藥爆炸處的隔壁。因此北一輝感嘆：

以宋君這種「天煞孤星式」的運氣來說，要是他在那裡，有可能會因此喪失逃跑的機會，而成為無名首級、曝屍荒野或者被梟首示眾也說不定。老譚（譚人鳳）得知此事，腳跺地板大罵計畫一再出錯；但或許正因為天意如此，才讓他如此長壽……

也因為如此，才讓北一輝覺得「功勳是天授的，其等級則由命運決定。」北一輝談到辛亥革命的成功，不是哪個菁英的領導的結果，而是靠基層「青年的冒險精神」。他盤點了武昌起義前後主要人物的動向：

（黎元洪）這位可憐的所謂「大義首倡者」在革命爆發後易服逃跑，藏匿在下屬的寢床底下……諸君，如此不堪的黎元洪、三天後姍姍來遲的譚人鳳、在上海沉思的宋君、在香港灰心的黃興、還有正在美國耽讀《華盛頓傳》的孫文君——這就是當年中國領袖們的眾生相了。

雖然領導人物表現的有點「落漆」但北一輝並沒有因此看輕辛亥革命。構成北一輝口中「氣運」的是革命黨人的時代精神，在第一線領導武昌起義革命黨人張振武、蔣翊武當時的身份只是新軍的「排長」，北一輝認為他們「並沒有如想像中的那樣，有辦法算氣運、察大局，並且具備十足的動機」他們只是「恥於做逃兵」試圖「營救名冊中的諸友」，北一輝認為辛亥革命成功的真正關鍵，正是建立在這種「興國之氣概」上。

從北一輝經歷辛亥革命現場的描述，我們可以知道運氣撲朔迷離，宋教仁跟其他革命領袖試圖用「人智」掌握運氣，但結果就是怎麼做都不對。但這也不代表人們在運氣面前完全無力，因為第一線革命黨人拋下一切算計的冒險精神，也構成了一股「興國之氣概」，改變了當時中國的命運。

看完了上面六段偉人倒楣的故事，可以讓我們省思其實有時真的不是自己做得太差，就是單純「運氣不好」。但是倒過來看，世界上也沒有永遠的衰運，格蘭特衰了7年，俾斯麥衰了12年，但終究會轉運。主流的價值體系告訴我們，在運氣差的時候堅持自己的價值其實也沒有錯。重點在「運氣」前面，人生沒有真正「正確的選擇」，我們只能盡力做到最好，然後碰碰運氣。就像武昌的革命黨人為了救朋友，卻意外翻轉了命運那樣。

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核稿編輯：翁世航