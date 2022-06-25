【趣史鑑定團】美國空軍英雄二戰最後一次瘋狂任務：讓阿爾卑斯山的白朗峰放屁

最近《捍衛戰士》（Top Gun）續集在台灣上映，讓大家對戰鬥機飛行員獨特的文化產生興趣，尤其是傳出片尾的P-51D野馬式戰鬥機為主角阿湯哥（Tom Cruise）所擁有，更是讓人感到驚艷。筆者雖然不曾飛過戰鬥機，卻從2003年起造訪許多參加第二次世界大戰的美國和中華民國戰鬥機飛行員，可以證明戰鬥機飛行員確實有著比一般人更強的生理與心理素質。

駕駛飛機本來就是一門複雜的技術，更何況是駕駛戰鬥機，你必須要有足夠的理科常識，所以高中學歷是最基本要求。飛戰鬥機講的不只是飛行技術，還需要有在空戰中將敵機擊落的能力，生死往往在短短的幾秒之間就會決定。因此戰鬥機飛行員又要有比一般人更堅毅的鬥志與決斷力。當他們被擊落或遭遇飛行意外時，這樣的鬥志與決斷力更是戰鬥機飛行員活命的不二法門。

在藍天白雲中討生活，戰鬥機飛行員比一般人心胸更為寬闊與幽默，從他們身上也能聽到不少笑談。提到阿湯哥的野馬機，今年4月筆者回美國的時候，有幸訪問美國最後的三料王牌英雄（Triple Ace），擁有擊落16.25架德國空軍戰機紀錄的安德森（Clarence Emil “Bud” Anderson）上校，從他身上聽到許多有趣的故事。

其中一段最有趣的故事，就是他與知名飛行員葉格（Charles E. Yeager）將軍的友誼。《捍衛戰士》電影開頭，有阿湯哥駕駛暗星（Darkstar）挑戰10馬赫成功的劇情。而葉格將軍之所以有名，在於他在1947年10月14日駕駛X-1試驗機挑戰一馬赫飛行紀錄，成為歷史上突破音障的第一人。他與安德森上校兩人在二戰時就已經認識，並肩作戰對抗德國空軍。

兩人都在第八航空軍下的第357戰鬥機大隊服役，駕駛的正是P-51野馬式戰鬥機。葉格因為是突破音障第一人的關係，知名度比安德森上校高一點，但是論擊落德國戰鬥機的戰果，打下11.5架敵機的他還略輸安德森上校一截。不過無論是飛得多快還是打下多少敵機，都不會改變兩人是空戰英雄的事實，更無法切斷他們在戰火中打出來的情誼。

Photo Credit: 美國國家二戰博物館 美國最後一位三料王牌英雄安德森上校

野馬英雄傳

安德森上校1922年1月13日出生，年齡比1923年2月13日出生的葉格將軍大了整整一歲，前者出生於西岸加州，後者則來自東岸的西維吉尼亞。兩人出生如此不同，把他們聯繫再一起的唯一因素是對飛行的熱愛。與1941年9月就從軍的葉格不一樣，安德森是受到珍珠港事變後的從軍潮影響，於1942年1月報名參加美國陸軍航空部隊。

葉格與安德森一樣熱愛飛行，不過受到年齡限制的影響，他在從軍之初無法接受飛行訓練，只能擔任地勤人員。直到珍珠港事變爆發，美國陸軍航空部隊降低飛行訓練的門檻，葉格才有機會與安德森一起學飛行。他們倆人都在1943年3月從亞利桑那州路克基地（Luke Field）畢業，一起分發到內華達州托諾帕（Tonopah）的第357戰鬥機大隊第363中隊效力。

起初他們都不知道自己是要前往哪個戰場戰鬥，直到1943年10月才確定是歐洲戰場，第357戰鬥機大隊也隨即展開P-51野馬機的換裝工作，取代老舊的P-39空中眼鏡蛇戰鬥機。只是他們年底到達英國時，野馬機還沒有下部隊，只能先向英國皇家空軍借用外銷版的野馬III型戰鬥機充數。剛上戰場執行幾次任務，兩人就經歷了一次美國陸軍航空部隊最大的組織變動。

原本只裝備B-17與B-24轟炸機的第八轟炸機司令部，在歐洲戰場上執行戰略轟炸任務時因德國空軍反擊而損失慘重，迫使美軍高層思考派遣護航戰鬥機的可行性。於是第8轟炸機司令部升格為第八航空軍，然後將原本隸屬第九航空軍的第357戰鬥機大隊轉移到第八航空軍麾下的第8戰鬥機司令部，擔任B-17轟炸機的空中護衛。

等到美軍自己的P-51B戰鬥機陸續進入第357戰鬥機大隊就位後，葉格以自己女朋友格蘭妮絲（Glennis Faye Dickhouse）給自己的野馬命名為「魅力四射的格蘭」（Glamorous Glen），安德森則稱呼自己的座機為「老烏鴉」（Old Crow）。安德森於1944年2月20日在德國漢諾威上空擊落了一架Bf 109，此為他取得的第一架戰果。

Photo Credit: 美國國家二戰博物館 安德森駕駛的P-51D「老烏鴉」

Photo Credit: 美國國家二戰博物館 葉格駕駛的P-51D「魅力四射的格蘭三號」

危機四伏的西歐空戰

本來德國空軍一如德國陸軍，更重視東線戰場上與蘇聯的戰鬥，不把沒有戰鬥機護航的B-17轟炸機當回事。結果第357戰鬥機大隊一到，如安德森、卡爾森（Kit Carson）、英格蘭（John England）以及葉格等王牌飛行員如雨後春筍般紛紛冒出，使德國空軍不得不把更多優秀的飛行單位調到西線對抗野馬機這個新的威脅。

在與蘇聯空軍長達三年的戰鬥中，德國空軍累積了許多寶貴的經驗，也訓練出了不少的人才。比如德國空軍第52戰鬥機聯隊的頭號王牌哈特曼（Erich Hartmann）就因為352架的擊墜紀錄，直到現在都還是世界第一的空戰英雄。德國沒有把最強的第52戰鬥機聯隊派回西歐，可安德森與葉格面對的第26戰鬥機聯隊、第27戰鬥機聯隊與第53戰鬥機聯隊仍舊是非常頑強的對手。

1944年3月5日，執行他第八次作戰任務的葉格在法國上空被擊落，幸運的是他獲得了自由法國游擊隊的援助，經過中立國西班牙回到英國。這段經歷十分有趣，因為法國的法西斯信徒不少，美國飛行員落到他們手中被出賣給納粹的機會相當之高。根據筆者在美國空軍的朋友統計，只有四分之一的人能從歐洲戰場上平安脫險歸隊。

西班牙的統治者佛朗哥（Francisco Franco），同樣有親軸心國的傳統，還靠希特勒（Adolf Hitler）幫助才在西班牙內戰中擊敗親蘇聯的共和政府。不過葉格就是那麼幸運，此刻法國人與佛朗哥都看出納粹德國即將被美英蘇聯手擊敗的事實，選擇讓他平安通過自己國土回到英國。也因為這個原因，我們才有了後來帶領人類突破音障的葉格將軍。

本來按照美軍的規定，從淪陷區歸隊的飛行員不能再派回前線參戰，因為他很可能再度遭擊落被俘，並在嚴刑拷打下出賣曾經幫助過他的淪陷區居民。不過葉格不信邪，他與另外一位被擊落過的飛行員格拉佛（Fred Glover）一同當面向盟軍最高統帥艾森豪（Dwight D. Eisenhower）將軍抗議，最後又幸運獲得參戰機會。

Photo Credit: 許劍虹 安德森上校家裡的擺設，隨處都是野馬機

殲滅德國空軍

第八航空軍真正的改變，還是必須等到1944年6月6日，即諾曼第登陸的同一天，因率先轟炸東京而聞名於世的杜立德（James H. Doolittle）將軍就任第八航空軍司令以後才有所改變。安德森上校告訴筆者，過去受到轟炸機至上的教條影響，P-51野馬機的飛行員都被要求緊跟著B-17飛行，只有當Bf 109或者Fw 190等德國戰機飛近時才能接戰。

接戰的目的不是為了擊落德國戰鬥機，而只是為了把德國戰鬥機趕走。也因為P-51戰鬥機飛行員被要求不能離開轟炸機，他們非但不能取得更多戰果，還失去了許多飛行員的生命。杜立德是特技飛行員出身，本來就不受轟炸機飛行員的教條限制，他一上任就解除P-51只能在B-17旁守株待兔的限制，戰鬥機飛行員的任務不再是趕走德國戰鬥機，還要徹底摧毀他們。

於是野馬機的飛行員變得更積極進取，甚至還會一路追隨Bf 109或Fw 190回到他們的基地上空予以獵殺。安德森僅僅在1944年6月29日一天，就打下了三架Fw 190戰鬥機。到了這個時候，他的獵殺紀錄累積到11.2架，已經是不折不扣的雙料王牌（Double Ace）。成為英雄的安德森隨即被調回國內，如同「美國隊長」（Captain America）般的巡迴全美，呼籲老百姓支持政府打擊納粹。

安德森始終認為自己要回到戰場與弟兄同在，於是在1944年秋天又返回第357戰鬥機大隊，這次他駕駛的野馬機仍被命名為「老烏鴉」，但型號從一開始的P-51B型變成更先進的P-51D型。回到戰場上的安德森持續發揮狠勁，又打下了五架Fw 190戰鬥機，其中有兩架還都是在12月5日一天之內取得，就此成為三料王牌。

進入1945年初，無論是西線戰場上的英美盟軍還是東線戰場上的蘇聯紅軍都在向德國本土反攻。參戰兩年的安德森與葉格知道戰爭即將結束，自己也準備要被調回美國，相約要一起執行最後一趟任務。不過執行最後一趟任務的目的不是為了擊落更多德國戰鬥機，兩人此刻最不缺的就是戰果。他們仿佛變回了大男孩，要做一些看起來瘋狂的事情。

Photo Credit: 許劍虹 筆者拜訪安德森上校

讓阿爾卑斯山放屁

1945年1月15日，是葉格與安德森兩人最後一次執行作戰任務，當時西歐上空基本上已無德國戰鬥機的蹤跡。當時安德森已經是第363中隊作戰官，他研判轟炸機編隊不再需要護航，至少不再需要他們兩人護航，乾脆就飛到阿爾卑斯山來一次空中觀光算了。當時還是冬天，阿爾卑斯山的雪景非常迷人，駕駛P-51D前往還能欣賞到一般觀光客欣賞不到的美景，何樂而不為。

當天他們一如計劃的在起飛後就脫離編隊，飛到阿爾卑斯山上空來一趟觀光。頑皮的葉格提議，將他們的副油箱拋棄到白朗峰上，然後以六挺.50機槍在大雪中將之引爆。兩人輪番掃射自己在白朗峰上的副油箱，葉格後來回憶他看到油箱爆炸了，安德森則對此表示懷疑，畢竟他們看到的可能只是雪花，而且旁邊沒有其他目擊者。

但無論如何，兩個幼稚的大男孩在當天都享受到了一次愉快的經驗，無論看到的是雪花也好還是爆炸也罷，他們都將之稱呼為阿爾卑斯山放屁了。接著他們又飛到安錫湖的一間飯店上空來了一次衝場，就跟阿湯哥在《捍衛戰士》第一集中駕駛F-14在塔台上空衝場的畫面一模一樣。這些幼稚的行為，其實都能把兩人送上軍法的。

兩人玩得太開心，都忘記了時間，成為最後兩架回到英國萊斯頓（RAF Leiston）降落的野馬。回到跑道後，他們才被告之一件驚人的事情，那就是第357戰鬥機大隊在1月15日取得了歷史上最大的戰果，打下55.5架德國戰機。安德森與葉格因為貪玩，失去了取得更多戰果的機會，不過如前面所述，此刻戰果對兩人都不那麼重要了。

2022年4月16日，安德森上校在北加州奧本（Auburn）宅邸向筆者回憶這段故事，回憶在2020年12月7日去世的葉格將軍。他們同為參加第二次世界大戰的美國最偉大的世代（Greatest Generation），創下了許多空戰與航空史上的奇蹟。從他們身上，除了堅毅的鬥志與決斷外，我看到最多的還是不拘小節的幽默感，那種只有從真正的勇士身上才會散發出來的稚氣。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航