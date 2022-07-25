【趣史鑑定團】看官們聽過「女僕咖啡廳」，但是有聽過西晉超級富豪石崇的「女僕廁所」嗎？

石崇是中國古代著名的超級富豪，他是西晉開國功臣石苞之子。石崇小時候非常捷悟聰穎，父親苞臨終時，準備分家產，獨獨不給石崇。媽媽覺得不公平向石苞求情，沒想到父親卻說：「這孩子雖小，但是以後他會有本事得到自己的財富的。」

「因為你以後會有錢，所以爸爸現在不給你錢」這是哪門子的歪理？然而石崇長大後，居然印驗了爸爸的預言，搖身一變成為豪門巨賈。究竟石崇是靠什麼樣的本事，從一名遺產魯蛇，躋身成為富豪之列呢？

史書上記載：「崇穎悟有才氣，而任俠無行檢。在荊州，劫遠使商客，致富不貲」大意是說石崇非常聰明，但是行為不檢，在荊州任官時，靠搶劫商旅致富。靠搶劫致富這並不稀罕，但是朝廷官員靠搶劫致富，這還是前所未聞；果真如此，那麼每一個朝廷官員都可以效法石崇，豈不是人人皆是石崇？

事實上，石崇在任官荊州時，就已經是超級富豪；劫掠商人，應該僅是打零工、賺外快，並不是其致富的原因。從現存的資料來看「石崇百道營生」、「少多意智，敏捷有計略」、「此兒雖小，大自能得財也」。比較合理的說法是，石崇具有商業經營的頭腦，透過各種投資理財，再加上任官時的強取豪奪，最終才成為一代首富。

石崇的富豪生活到底為何呢？透過石崇和皇族王愷的鬥富故事，我們大概可以窺其一二。

晉武帝是王愷的外甥，也就是皇帝要喊王愷一聲舅舅，瞧～這個身分夠尊貴吧。為了打敗石崇，王愷求助這位外甥皇帝，弄到了一棵舉世罕見，高兩尺餘的珊瑚大樹。石崇看了，二話不說，馬上拿鐵鎚把這棵御賜的珊瑚寶貝砸個粉碎，王愷氣炸了，大罵石崇「如果賠不出來，就要到皇帝那裏告御狀，把你滿門抄斬。」

只見石崇不慌不忙，從容地帶王愷來到了自家庫房，打開一看，裏頭有3尺、4尺光彩奪目、閃耀紅光的珊瑚寶樹，有數十株之多。石崇冷冷地說道：「喜歡哪一個？自己拿吧。」王愷一看，只能自嘆不如，摸著鼻子默默離去。