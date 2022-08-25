【趣史鑑定團】乾隆皇帝遠征大小金川之役的「咒術迴戰」：落雷、詛咒，還有用大砲迎戰妖孽

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瀰漫於前線疑神疑鬼的氣氛，似乎也感染到了在朝廷發縱指示的乾隆皇，令弘曆也不得不抬出自己天子名號，告誡將軍們邪不勝正。替他們打氣說天朝更有代天宣化、降妖伏魔的靈力加持，真的遇到大風雪大，可朝大自然開轟大砲來迎擊妖孽。
清高宗一朝大小戰事，乾隆帝侈為「十全武功」。其實除了第一次準噶爾之役直如一場勝利行軍之外，其他如平回疆、征緬、征安南、征廓爾喀，清軍都捅出了不少簍子，打得十分艱辛。尤其「兩次金川之役」（1747－1749，1771－1776），儘管清廷估計大、小金川土司能戰者各自不過七、八千人，但當地的氣候、地勢與藏族碉樓等防禦工事的結合叫清軍難越雷池，打得灰頭土臉。
首次金川之役面對大金川，清兵既然僵持不下寸步難進，只得草草安排和議，允准對方「請降」。文過飾非，引得大金川更加肆無忌憚干預侵擾鄰近土司，甚至介入小金川與其他土司的紛爭而有結盟之勢，打破了四川西北嘉絨藏族「十四土司」的勢力平衡，最終引發了第二次金川之役。
這回乾隆不再姑息，打定主意要獲得完全勝利，但戰略上的難題無法解決，清軍只好依賴物量上的絕對優勢將消耗戰貫徹到底。這就使得第二次金川之役成了十全武功當中代價最高昂的戰役：
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戰役
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時間
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戰費（兩）
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初次金川之役
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乾隆12至14年（1747－1749）
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1000餘萬
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准回之役
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乾隆19至26年（1754－1761）
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3300餘萬
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緬甸之役
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乾隆32至34年（1767－1769）
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1300餘萬
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二次金川之役
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乾隆36至41年（1771－1776）
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7000餘萬
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臺灣之役
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乾隆52至53年（1787－1788）
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1000餘萬
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安南之役
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乾隆53至54年（1788－1789）
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130餘萬
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初次廓爾喀之役
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乾隆53至54年（1788－1789）
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100餘萬
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二次廓爾喀之役
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乾隆56至57年（1791－1792）
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1100餘萬
除去當地斷崖絕壁，外加碉樓官寨難攻不落，必須重砲轟擊，非得拖動火藥炮械橫越荒山野嶺之外，造成軍資糜費的另一大原因在於氣候。大小金川所在山區，山地平均海拔在4000～4500公尺之間，許多山峰在5000公尺以上，而峽底河谷高度則多半在2000～2500公尺之間。
隨著地形急劇升降，微觀上的氣候也變化劇烈。「金川氣候，一日之間，寒暖倐殊；咫尺之地，陰晴各異。嚴冬天晴時，日中可穿春服；盛夏天陰時，朝晚亦可披裘。四時無大寒大熱，然倏忽變幻如此。」
而隨著季節變換的嚴酷氣候，更極度壓縮了適合進兵的時節。「彼中天時地利，夏秋既多霪雨，動輒坐守竟日；而冬春之際，又復冰雪載塗，不能日事攻戰。」
在降雨季節，不但地面泥濘難行，火器且因潮濕無法使用；即便陰雲未能致雨，雲遮山麓則轉為大霧，障蔽視線，妨礙射擊；而在冬季大雪封山，不但「山徑凍滑，亦須砍鑿開通」，「運糧道路，冰雪凝結，甚為險滑，雖隨時間開出階梯，不過一半日，一經人跡行走，或大雪迷覆，仍復掩沒。」
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