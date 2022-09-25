【趣史鑑定團】玄奘法師的形象如何從少年英雄，變成《西遊記》裡只會喊「悟空，悟空」的笨唐僧？

《西遊記》成書於晚明萬曆年間，全書一百回，約60萬字，是一本長篇神怪小說，描述唐三藏奉唐太宗之命前往天竺西天取經的故事，然而西遊記的故事內容卻是改編唐朝玄奘所編寫的印度取經實錄《大唐西域記》。

主角玄奘（三藏法師）確有其人，而玄奘確實也奉了太宗之命，不過命令的內容並不是去取經，而是將取經的地理實錄記錄下來，就是上述的《大唐西域記》。

原來取經的任務與唐太宗無關，而唐太宗根本就禁止玄奘西行取經；換言之，一代大師玄奘一度是唐朝政府緝拿的偷渡犯。一個偷渡犯又怎麼會變成佛學大師，而佛學大師有怎麼會變成《西遊記》弱不禁風的唐三藏呢？

真真假假、假假真真，真實的歷史有時比小說還荒謬，就讓我們隨著少俠的腳步，一窺真假界線的虛幻究竟吧。

太宗遊地府

《西遊記》的故事如何開始的，我們先看一段簡單的文字介紹：

太宗貞觀年間， 龍王為了與算命師打賭，私自變改降雨時辰，觸犯天條規律，即將由太宗手下魏徵監斬。算命師告誡龍王，若是太宗願意幫忙，看住魏徵，即可保命。龍王托夢唐太宗，太宗允諾，並於是日召見魏徵入宮下棋。怎知午時三刻，魏徵忽然伏案盹睡，此時手下稟報天有異象，雲端落下龍頭，魏徵連忙告訴太宗已於夢中斬下龍首。

太宗失信於龍王，龍王夜夜向太宗索命，使得太宗驚嚇過度，一病不起。彌留之餘，魏徵寫下一封書信，托太宗轉交地府判官崔珏。判官崔珏閱信之後，為唐太宗添加陽壽，並送其還陽。然而太宗經過「枉死城」時，卻遇見過往冤死的親族兄弟齊聲討命，太宗只能應允回陽後，辦場水陸大法會，超度亡魂。