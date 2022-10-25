【趣史鑑定團】美軍1942年開始的香港大空襲，竟是好萊塢首部怪獸片《金剛》導演策劃的？

1942年10月25日，美國陸軍第10航空軍麾下的駐華航空特遣隊（China Air Task Force）動員七架P-40E戰鬥轟炸機與12架B-25C轟炸機，對日軍佔領下的東方之珠（Pearl Of The Orient）發起了第一場空襲行動。12架B-25的規模加上7架護航的戰鬥機，能給香港造成的損害其實是相當有限的，不過還是給日軍造成了極大的心理打擊。

陳納德（Claire L. Chennault）將軍之所以對香港發動空襲，目標無疑是為了要向羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統證明，他指揮的駐華航空特遣隊有能力以中國為基地從空中擊敗日本。他在1942年10月11日與羅斯福總統派到中國的特使威爾基（Wendell L. Willkie）會晤，提及他以50架飛機將300架日本陸軍航空隊戰機牽制在中國戰場上的奇蹟。

威爾基對此感到振奮不已，要求陳納德提交一份更詳盡的書面報告讓他轉交給羅斯福。陳納德在他的參謀長古柏（Merian C. Cooper）上校幫助下，用了一個晚上的時間完成了這份報告，並於威爾基離華前的10月13日交給了他。在這份報告中，陳納德表示駐華航空特遣隊只需要105架戰鬥機、30架B-24以及12架B-24就能夠從空中擊敗日本。

擊敗日本的計劃分三個階段進行，先是以P-40戰鬥機擊敗以一式戰鬥機「隼」為主力的日本陸軍航空隊第三飛行師團，取得中國戰場上空的制空權。接著再以B-25為主力，對中國沿海的日本船隻實施炸射，切斷連接日本本土與東南亞的海上運輸線。最後再以B-24為主力，對遍佈木造建築的日本本土投放燃燒彈，迫使日本投降。

對香港維多利亞港的空襲，是陳納德為了向羅斯福證明他有能力將中國戰場的空戰推進到第二階段而執行的。而與陳納德一起制定此三階段空戰計劃的古柏參謀長，也是這場香港空襲行動的策劃者。然而古柏上校最廣為人知的事蹟，卻是執導出了美國史上的首部怪獸電影《金剛》（King Kong），換言之對香港的空襲行動是由一位好萊塢導演策劃的。

Photo Credit: Theater Magazine Public Domain 同時身兼名導與空戰英雄的古柏。

一戰美國飛行英雄

古柏如同林白（Charles A. Lindbergh）與杜立德（James H. Doolittle）一般，是20世紀初期美國知名度最高的飛行英雄之一。他出生於1893年10月24日，為佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）人，並且從童年時代就嚮往冒險生涯。早年古柏曾進入美國海軍官校就讀，卻因為鼓吹空權的關係遭到強制退學。

不過熱愛飛行的他，還是在1917年隨美國空軍的前身美國陸軍航空勤務隊（US Army Air Services）遠征第一次世界大戰的西歐戰場。他成為第20航空隊的DH-4轟炸機飛行員，結果卻在1918年9月26日，也就是一戰即將結束不到兩個月時座機遭到德軍擊傷。不過古柏沒有選擇跳傘，因為他必須要確保後座的機槍手成功生還。