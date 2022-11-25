【趣史鑑定團】獨立作戰勝率趨近於零，曹操最信任的「常敗將軍」夏侯惇

我們想讓你知道的是
我們總是看到夏侯惇在曹操身旁一起討論事情，隨時接盤任務，這份信任感與安全感我想才是夏侯惇真正的價值。
獨眼、路癡、武裝色霸氣，曹操的首席戰將，他不是零勝惇，而是完體將軍。
在動畫版《中華一番》，雷恩身為七星刀傳人，一看就是個狠角色，光聽神兵與絕招「北辰天狼刃」、「猛牛青龍斬」便能感受到一股強大的氣流，然而攤開戰績卻是笑死人的零勝，難看死了，故難逃被觀眾調侃「零勝恩」。
然而零勝恩並非無垠星海中的一顆孤星，孫權也是，他還學杯子蛋糕打不贏你就加入你。本篇夏侯惇也是，他是曹操的從兄弟，以勇猛急躁而聞名。
14歲時，正值中二的夏侯惇便藏不住殺氣，有同學侮辱老師，一怒之下，竟把手無寸鐵的同學給砍了。184年，曹操討伐黃巾軍，夏侯惇是宗族中最早隨軍的，推測夏侯惇一直與曹操同生活圈，而非過年才碰面的親戚小孩。
194年，曹操揮師徐州，領地兗州遭到呂布侵略，夏侯惇留守兗州治所濮陽，在救援鄄城的路上巧遇呂布，夏侯惇初次獨立作戰便打贏了號稱三國最強的呂布，明明就首場勝哪來的零勝？別急別急還有還有，呂布雖戰敗卻一波神操作，先趁夏侯惇還沒回城奪下濮陽，再讓手下詐降然後一個偷襲成功綁票了夏侯惇，所幸被手下韓浩救場不然就當場領便當了。
第一次獨立作戰就出大包，氣憤的夏侯惇為了雪恥，待曹操班師後，身先士卒反攻呂布，不料又被流矢射瞎左眼，只得乖乖養傷。夏侯惇很care外型，往後照鏡子都會傷心到起賭爛，還被取「盲夏侯」這種殺人誅心的綽號。但也幸得盲夏侯養傷去，曹操順利擊退了呂布。
198年，劉備被呂布進攻向曹操請求支援，早年劉備也是常敗將軍，想說曹操很carry，一聽來將是夏侯惇格外的沮喪，先別小看這對常敗將軍，說不定會像數學一樣負負得正……不要瞎掰好嗎？只見兩人被無情單殺、無情雙殺，劉備不僅家被抄了妻小還被擄走，哭啊。雖然史書沒寫，但我猜他們應該有這對話：
欸你來千里送頭的哦，還害我老婆被抓走。
我剛剛衝過去要夾殺，你跑掉是衝三小？
啊我沒兵了阿，到底有沒有在看圖？
三小啦，明明是你太爛，前面能跑還不跑。
你才爛吧，衝過去被殺假的，無言。
你才爛吧，常敗將軍。
你～
你～
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