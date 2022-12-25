【趣史鑑定團】英倫島上原始薩滿信仰的殘餘：中世紀不列顛女巫與她們的「魔寵」

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憑信且能施展巫術、左右禍福的薩滿信仰在人類的史前史上無處不在，歐洲也莫之能外。但從中世紀晚期開始，這些施放魔法的術士越來越多被判定為神學上的異端、惡魔的崇拜者，是妄想取代基督教的地下教派成員。
無論是聖座位於羅馬的舊教還是各地開花的新教，都把取締邪術列為首要任務。大量殘留著古老迷信、異端思維與基督信仰相雜揉的鄉間，也就成了虔信者開拓基督教王國的另一處邊疆。
按照神學家的意見，人類自身沒有施展魔法的能力，必然得憑藉神靈。那些過去被認為可以自立習得的魔法、自學學成的術士，從此通通被貶為魔鬼的蠱惑、撒旦的信徒，成為自身所屬人群中的他者。
在政治上，將特定人群豎立為假想敵加以排擠，往往有動員群眾、團結內部的效果；但假如針對的是真實存在的異端，好比說歐洲的穆斯林或猶太人，不免會遭到真實存在的人群真實的反擊。對付只存在於假想中的惡魔與女巫相對來說「安全」得多，效果也更好——女巫狩獵大行其道，也成為了歐洲政治史上意識形態動員的先驅。
獵巫也更偏好於針對邊緣人——女巫有著典型的外觀：翹鼻突出、眼瞇成縫、 齒列不正、彎腰駝背，無不是年邁女性的寫照。不單是外貌啟人疑竇，在蓋倫 （Galen）當時被奉為經典的醫學理論當中，四種體液不均衡導致疾病的原理在年老女性身上同樣適用；由於不再定期釋放經血，女人停經以後注定帶病且不潔，腐敗當中全身凝滯的過剩血液與膽汁會產生毒素，造成憂鬱。
當時的人相信血液當中承載著粒子形態的靈魂，血液／魂魄大量集中於掌管想像力的大腦與主司激情的心臟，血液的腐敗也就意味著靈魂的腐敗，當然也意味著激情與想像力的衰敗 陷於病態的心理正好讓魔鬼趁隙而入奪占其身，年老女性的身軀在生理與病理方面正是惡魔理想的容器。
人體內的血液既然蘊含著靈魂，在巫女與惡魔定交的儀式中，人血便是重要的媒介。成為女巫的第一步是與魔鬼簽下契約，儀式上魔鬼會將他的獸掌放在女巫額頭上，吸走受洗時獲得的庇佑，同時還會要求女巫用自己的血簽下合同，將靈魂交給惡魔。
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