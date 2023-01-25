【趣史鑑定團】香納爾起義：19世紀印度女性如何用「遮住胸部」挑戰種姓制度？

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低階種姓的女性在佛教盛行的時代，穿著與鄰近的斯里蘭卡、緬甸接近；但隨著曩婆蒂利種姓漸趨得勢，首陀羅以下等級的女性上半身也被多次禁令剝奪衣著。參加寺廟祭典、或者面見王公貴族時，低階種姓的女性須得解開遮掩的胸脯表示恭敬。
故事是這樣的：在19世紀初的特拉凡科爾（Travancore）土邦、今天印度西南角克拉拉（Kerala）邦的小鎮切爾塔拉（Cherthala）附近住著一對夫妻，妻子名喚南葛麗（Nangeli）。他們都是艾茲哈瓦（Ezhava）種姓的成員，得向土邦繳納各種苛捐雜稅：擁有土地得課稅，擁有奴隸得繳稅，兩者都沒有的漁夫便算計他的漁網收稅，男人要留一把鬍子也課稅。
甚至也有專門針對女人的雜稅──針對底層種姓的胸脯稅（mulakkaram, breast tax）；一旦女孩轉大人，她們的乳房就時時有稅吏打量，根據大小形狀加以評估作為徵稅的依據。女人只有在繳過稅後才准許穿上衣物遮掩乳房，否則就只好任由男人猥褻的眼光掃視。
在胸脯成為徵稅標的之後不知過了多少年，南葛麗終於爆發；稅吏正倚門等待盛在葉中上繳的稅款，南葛麗呈上的卻不是銀錢，而是她親手割下血淋淋的乳房。過不了多久她便失血過多而死；傳說中，在南葛麗火化之時，其夫也跳入火堆，殉情而亡。
這是當今印度、甚至西方人都耳熟能詳的故事版本，但因為流失掉了時代背景社會脈絡，南葛麗也被簡化、改造成了當今社會主流敘事中個人主義式的女英雄。19世紀初發生在特拉凡科爾的遮胸稅抗爭（Breast－Cloth Agitation）並非少數個人所為。
時代跨入19世紀，藉由一系列條約的簽訂英國逐漸將印度西南角的土邦納為藩屬，1805年以後特拉凡科爾也開始體驗英國人的間接統治。與英國人攜手前來的還有基督徒傳教士；在當地人皈依基督教的同時，教士也在傳播裸體羞恥、衣著體面的觀念，改宗後的女基督徒也紛紛短衣披肩遮住胸前。
如此穿著在1814年便得到了英國官方的許可，畢竟長住當地的敘利亞基督徒與穆斯林早就有了穿衣遮胸的權利。
穿著的改變在英國人看來是脫離野蠻邁向文明，但對當地婦女來說，衣著同時也是種姓高低的標籤；藉著披上高階種姓婦女專屬的胸衣披肩，隸屬於低階種姓的婦女便明裡暗裡挑戰了種姓秩序──基於對當地習俗的尊重，官方對於女性穿著的態度其實是，允許遮胸，但不允許以高階種姓婦女的穿著遮胸。
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【趣史鑑定團】英倫島上原始薩滿信仰的殘餘：中世紀不列顛女巫與她們的「魔寵」
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