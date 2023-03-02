葛飾北齋最炙手可熱的「浮世繪春宮畫」，反映江戶時代對於「性」的自由想像

不管你是男生還是女生，當你接觸日本文化時，肯定有這樣的疑問：為什麼日本文化，對於「性」，可以有那麼多奇特的想像呢？

在《哆啦A夢》中，大雄只要打開任意門去找靜香，一定是靜香洗澡的畫面。還有那一部超級好看的動漫電影《你的名字》，當男主角交換靈魂到女主角三葉身體中，男主角醒來第一個動作，就是摸三葉的胸部。

你有看過七小矮人，去摸白雪公主的胸部嗎？這在迪士尼卡通是不可能出現的鏡頭，可是在日本動漫中卻習以為常。這究竟是為什麼呢？當然對於性文化，日本有他獨特的傳統，這部份我們以後會再開一個專題來討論，今天少俠想嘗試用繪畫的角度，來看日本的性文化。

在進入正式討論前，我們要先介紹一個日本藝術的專有名詞，「浮世繪」。在日語中的讀法，「浮世」與「憂世」同音。「憂世」一詞來自佛教用語，本意指人世的短暫、虛無飄渺，隨著德川幕府定都江戶兩百年來的繁榮昌盛，「浮世」一詞逐漸取代「憂世」意思為「華麗又短暫的塵世」。因此描繪江戶時期居民百態，帶有享受生活的畫作叫做「浮世繪」。

德川幕府所在地，本來是一塊沼澤區，自古即屬於河川氾濫之地，其中「江戶」一名，即是由「江水入口門戶」簡化而來。1603年隨著江戶建城導入大量的男性勞動人口，使得江戶地區的男女性別比例嚴重失衡，為了解決大量男性的生理需求，於是以色情為業的遊廓紛紛出現，其中最著名的地區就是吉原區。

遊廓（ゆうかく），就是江戶幕府認可的風化區，以圍牆、水溝包圍集中便於治安管理。有點像是清朝時期台灣的萬華艋舺一帶。

吉原區四周種滿了美麗的櫻花，每當夜晚降臨，清冷的月光遠遠地灑在街道，遊廓的燈火將櫻花映照得格外嬌豔動人，恰似濃豔的花魁藝妓，散發出令人屏息的幽幽魅力，壁壘森嚴的階級差異早已消弭在紙醉金迷、聲聲柔情之中，只要你有錢，這是吉原的夜，最美的夜。