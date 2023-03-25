【趣史鑑定團】你不知道的林爽文事變：身藏飛刀的敢死隊，還有原住民女軍師施法鬥清軍

我們想讓你知道的是
值得注意的是金娘是名「番婦」，傳授其仙術的也是番婦，在莊大田陣營中還有另一位唸咒請神的仙媽「網仔」也是原住民。儘管如此，她們的咒術似乎仍以漢人所理解的形式被接受，好比說前述裸體厭砲的例子，明顯是漢文化中陰門陣的又一案例。
自乾隆51年（1786年）林爽文起事以來，天地會等會眾在台灣的起義過程大體可分為三階段：
51年11月至次年2月為初起之時，會眾接連攻陷彰化、淡水、諸羅、鳳山等縣廳，清軍雖然自福建援台，只能困守府城等要地，三個月內會眾形勢大好。
從52年（1787年）3月至10月間為第二階段，除了守禦府城閩浙總督常青的清軍之外，柴大紀屢次在諸羅挫敗起義者，七個月之內雖然清軍危殆、會眾聲勢浩大，形勢發展下來卻始終膠著相持。
在第三階段（52年10月至次年3月），以福康安為首的清軍率領著滿州侍衛、貴州綠營、四川屯練等精兵大舉渡台，諸羅解圍，清軍接著在斗六門、大里杙、集集埔、小半天、大武壠連戰皆捷，將林爽文、莊大田等要角一一俘獲，全台於是底定。
在清軍與天地會眾相持的第二階段，據守諸羅的柴大紀成為諸般紀錄中的焦點；掇拾《欽定平定台灣紀略》內的記載，可知乾隆52年4月至7月間，諸羅一帶的清兵三個月內打壞了大砲12門（見下表）。平均八天就打壞一門，可見其戰鬥之密集──據柴大紀所言，到了該年6月末，諸羅城內部署的大砲只28門，其中3000斤以上的只有六尊：
諸羅的據守是否如柴大紀文報中所說的那樣艱難，在福康安率隊抵台了解情況之時就已經啟人疑竇。三個月內損毀大砲12門在此役中已經算是最劇烈，但和其他戰事中打壞大砲的頻率比起來不算太離譜──100年前姚啟聖在閩南與明鄭交手，八個月（康熙17年［1678年］10月至次年6月）內打壞63門炮，平均四天報銷一門，顯然打得更激烈。從其他蛛絲馬跡也可以看出戰況如何。
乾隆52年8月，清軍清點過台灣府城的軍備，其中只有炮子1800多顆，但結論卻是如此已「足敷應用」。顯然諸羅的「激戰」並不曾令清軍緊張砲彈不夠用，而戰時僅剩1800顆砲子的存量，和剛打完第二次金川之役，砲子卻還剩30萬發的清軍一比較，完全不在一個檔次。
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