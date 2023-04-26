【趣史鑑定團】「人中黃」看似古怪又噁心，但以便便入藥、醫美在歐洲有悠久的歷史

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而近期的醫學在對付既有抗生素無法完全消滅、能夠快速產生抗藥性的困難梭狀桿菌時，採取了糞便微生物移植的方法。出人意料的是，以人體或動物排泄物為原料製作醫美藥物的實踐，在歐洲歷史悠久，源遠流長。
拙文〈東南亞的毒吹箭〉提及荷蘭東印度公司在東印度群島征戰時，為了應付毒吹箭的威脅，在實踐中採取了以人糞作解毒劑的辦法 。這條解方在現代人眼裡既古怪又噁心，但或許出人意料的是，以人體或動物排泄物為原料製作醫美藥物的實踐，在歐洲歷史悠久，源遠流長。
且從古希臘說起。大約活躍於公元一世紀的希臘醫生、阿芙羅迪西亞的色諾克拉底（Xenocrates of Aphrodisias）是古希臘羅馬許多醫方文獻徵引的對象來源，這位醫生就經常使用各種生物的糞尿外敷內服來治病。深刻影響後來西方醫學、舉足輕重的蓋倫（Galen）雖然一邊不完全同意色諾克拉底一邊徵引他的意見，但他也認為男童的便便乾燥後調以蜂蜜，或者童男、童女的童子尿十分金貴，可以治療眼疾或者各類蜂、蟲叮咬。
另一位公元一世紀的著名醫家兼藥學家迪奧斯科里德斯（Pedanius Dioscorides）在他的巨著《藥物論》（De materia medica）中則用了整整一章的篇幅，羅列了幾十種有藥用價值的排泄物：
鸛糞能治療癲癇，老鼠屎可以排出結石，狗便便可以治心絞痛，母雞屎能治痢疾，人的新鮮便便可以藥敷在瘡口上。小便則可以治療各種毒，童子尿的療效尤其好；用銅罐收儲後煮開的尿拿來洗浴，則可以預防婦女不孕。鱷魚糞用來製作化妝品，人尿則用來清潔鬍鬚與牙齒。這就無怪乎古希臘馳名的大劇作家、喜劇之父阿里斯托芬（Aristophanes）要挖苦醫生，說道他們全是嚐糞人。
在公元一世紀的羅馬，穢物藥學同樣風行。老普林尼（Pliny the Elder）的著作《博物志》（Naturalis Historia）裡開了一長串藥物清單，內容包含駱駝、山羊、大牛小牛、狼、狗子、鬣狗、老鼠、野鴿、家鴿、燕子等等生物的，當然也有人類的大小便。他特別提到運動員的精液是治療蠍毒的主方（sovereign remedy），又建議治療女性不孕，最好的藥方是新生兒甫出生不久、人生的首次便便。
各類藥方經過排列組合有不同效果，比如說溫熱的小便、母牛糞與山羊糞混合，可治瘰癧瘡；童子尿佐以葫蘆巴，可治療憂鬱症導致的腫脹；溫尿佐以紅酒，能治療蠍螫、出血與氣管炎，再加上羊脂與奶油可以治咳嗽。陳尿加上燒牡蠣灰，可以給嬰兒皮疹、或者各類潰瘍藥敷，其他各類混合尿液的劑方則用來醫治肛門或下顎的感染、或者燙傷。人尿還可以治痛風。
古羅馬的接生婆則宣稱，治療皮膚癢，沒有比人尿更好的；加上蘇打還可以治頭皮、尤其是男性生殖器上的潰瘍。太監的小便治療女性不孕有奇效，童子尿則可以治蛇咬。老普林尼總結道「自己的尿對自己最好」。
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