【趣史鑑定團】鈴鐺聲響，不是報恩就是報仇：三國東吳89隊人氣最高、戰力最強的「神鴉」甘寧

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甘寧性格豪邁且智勇兼備，在相對邊緣的吳國，卻有著很高的人氣，甚至在南宋時期還被封神，有趣的是，甘寧的寺廟總是聚集烏鴉，還因此又多了「神鴉」的封號。唯一美中不足的是不太適合成為統帥型的武將。
說起吳國戰力，離不開那群東吳89隊。號稱兩津堪吉穿越者的潘璋、一言不合就脫衣的周泰、周瑜的大學長董襲等等。但說起人氣最高、戰力最強，應該就是人稱「老師」的甘寧了。
甘寧原是荊州南陽人，後移居益州巴郡臨江，早年他曾招聘89組織海賊團，這支海賊團人人穿著華麗潮服，並且配戴鈴鐺（這根本鬼殺隊吧？）。為首的甘寧不僅燒殺搶掠，並且有恩報恩、有仇報仇，名氣很響，江湖人稱「帆錦賊」。據傳只要從遠方聽到鈴鐺聲響，就知道甘寧來了，可謂自帶BGM的男人。
漂泊了數年，歷經數次亡命天涯，反覆掙扎後甘寧還是決定浪子回頭。20多歲時，甘寧開始拾起書本，研讀諸子百家、子曰詩云，道別過往年少輕狂的自己。不得不說甘寧讀書天賦極高，很快的就將治學之道融會貫通。
然而刀口上舔血的日子還是找上了甘寧。西元200年，恰逢益州派系首領趙韙開始打壓東州派系，身為東州派系的甘寧只好重出江湖，找回道上弟兄沈彌、婁發等人對抗趙韙，但失敗了。甘寧與存活的弟兄逃亡荊州。而趙韙在掌控了整個益州後，隔年201年試圖篡奪劉璋益州刺史之位，最終被部下龐樂、李異所殺。
甘寧帶著手下800人一起投奔荊州牧劉表，劉表是個讀書人，瞧不起像甘寧這樣的89，便將甘寧發配給同樣性急好殺的江夏太守黃祖。黃祖雖是鐵匠出身，但同樣也瞧不起混過89的甘寧，一種武人相輕的概念。不過，在這期間，甘寧認識了一生的好友蘇飛，即便蘇飛作為黃祖副將，堪稱二柱子，但黃祖仍不拔擢蘇飛屢次舉薦的甘寧。
203年，孫權進攻江夏，黃祖不敵敗走，甘寧射殺了追殺黃祖的吳國將領凌操。可即便有救命之恩，黃祖依舊不肯重用甘寧，終於讓甘寧萌生去意。蘇飛知道了甘寧的心意，便主動幫甘寧逃跑，成功幫助甘寧與他的手下轉投孫權帳下，即便日後再見面已經是敵人了，但還是希望甘寧有更好的發展。
甘寧的才能很快引起了周瑜、呂蒙的注意，並舉薦給了孫權，這個孫權是當代知名的怪人，尤其喜歡結交像甘寧這樣的89，孫權二話不說對甘寧予以最高禮遇，讓甘寧非常感動。甘寧在擬定已久後向孫權提出統一長江以南的戰略，以及打敗黃祖的規劃，此提議雖招首臣張昭反對，但孫權同意甘寧作法，並予甘寧全權。終於在208年，孫權手刃仇人黃祖，成功為父親報仇。
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