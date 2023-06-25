【趣史鑑定團】古代在荒郊野外行軍打仗，成千上萬的士兵吃什麼？

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行軍打仗可不是處處有「酒家、屠戶、廚行」能夠伺候，離開繁華市井糧秣只能自帶，是沒法像梁山好漢那樣，大碗酒配大口肉。實際上，為了避免軍民發生糾紛，普通市井讓軍士敞開肚皮去吃是會吃垮的，平時得將就，用粗茶淡飯把肚皮騙飽。
呂坤《實政錄》卷8講到明代行軍時的伙食，規劃得十分大方，說是「十日一犒」:
軍中十日一犒師。萬軍一犒，費銀三百兩，寬然有餘。黃酒煮熟，每人一斤；猪肉煮熟，每人一斤。擇於寬大所在，分二十處，一班五十，點名排列給散。即令酒家、屠戶、廚行伺候二日，各有賞賚。
十犒費銀三千兩，三軍之士，何等歡欣鼓舞。今之賞犒皆銀，每次常以萬計，然不足以激勸眾心，徒多無益耳。
但文末也很老實地交代說實務上是散發銀兩了事，省卻多少心思。畢竟行軍打仗可不是處處有「酒家、屠戶、廚行」能夠伺候，呂坤也說「攻圍屯聚處所迫近城市集鎮，不妨賃住鄰街上房及沽買酒肉、糴置米麥果菜。」但離開繁華市井糧秣只能自帶，是沒法像梁山好漢那樣，大碗酒配大口肉。
實際上，為了避免軍民發生糾紛，呂坤是禁止軍士「不許就食於集鎮」的；即便駐軍於集鎮附近，一般時候的伙食也只是每十人每天「每桌小米乾飯一斗盆、鹽菜一大盤、又一桌蒸餅一百箇」，除此之外便是「備熟水百十缸」、「飲水各就本號缸桶」。畢竟「非三、五千家之市，不可結萬軍之營」，普通市井儘軍士敞開肚皮去吃是會吃垮的，平時得將就粗茶淡飯把肚皮騙飽。
那麼在荒山野外行軍打仗，怎麼解決暑氣與口乾舌燥呢？呂坤說「黑豆最解暑熱」、「一箇月內每十人給與一斗，火頭領去為軍壯煎湯」。而平定萬曆三大征之一的播州之役、主導全局的李化龍，是這麼設計的：
照得即今盛暑之際，營中軍兵攻囤，途間運夫往來，每以中暑生疾，殊可憫惻。合制益元散藥遍發。為此，票仰重慶府官吏，即便動支官銀，差人分投收買甘草三、五百斤，滑石二、三千斤，多撥醫生，速合為末，製成益元散。每營各發五、六百斤，以濟三軍解渴。
又，自安穩驛起至囤下，或二、三十里高阜處所，堪以停歇飲水之處，立一草舍，安置瓦罁木桶畜水，每處責令一人管藥料理，以便運夫食飲，解署祛疾。
除了每2、30里設置缸桶儲水之外，還散發以滑石、甘草為原料的「益元散」。茅元儀《武備志》裡也記載著「治中暑、霍亂用益元散」，用滑石六兩、甘草一兩「共為細末，涼水調下。如冬月，發炒鹽湯調下」。
大概益元散是清涼解暑氣的藥方裡頭比較簡便又有效的，呂坤也說「行師一萬，醫生二十人，醫獸二十人，常用之藥二千斤，丸散十數種，如益元散、刀箭等藥，尤宜多備」，說丸散要帶得十數種，卻偏偏只提益元散。
李化龍就每處設置給水站的方法，只限於已處於後方比較安全的補給線上。若是遠征敵國，就得依賴境外的河水、湖水、泉水、井水，供水就會相當不穩定。跟隨明成祖朱棣北征塞外的金幼孜逐日記下遠征時諸般軼事，寫成《北征錄》、《北征後錄》。
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