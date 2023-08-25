古埃及人的「首」功制：不要大頭要小頭，把敵人的陽具切下收集計算軍功

古埃及文明在新王國時期開啟新一波巔峰；第18王朝開始向巴勒斯坦、敘利亞、以及埃及南面的努比亞（Nubia）擴張，第19王朝則頻繁與西方的利比亞人、海濱出沒的「海民」（Sea People）開戰，王國的疆域在第20王朝初年擴張到了極限。戰勝與擴張的高光時刻趨於頻繁，文明的黑暗面也如影隨形。在對付利比亞的敵人時，古埃及人採行一種特別的「首」功制──不要大頭要小頭，把敵人的陽具切下收集，用以計算軍功。

在公元3000年前的文物「納麥爾調色盤」（Narmer palette）當中已經有埃及人切敵人陽具的紀錄，但一直要到近2000年後的第19王朝，才有第二個證據 ──在阿什里比斯石碑（Athribis Stele）上，與利比亞人交戰的法老麥倫普塔赫 （Merenptah）紀念獲勝，對手的陽具也被切來獻功。

Photo Credit: 逸佚居 阿什里比斯石碑（Athribis Stele）上的銘文，刻寫道「利比亞（家庭的孩子？），被殺，陰莖（紅框處）被帶走，6200人」（[children of families?] of Rebu, slain whose phalli were carried off 6200 men”。）

第20王朝的第二任法老拉美西斯三世（Ramesses III）立下赫赫戰功，他即位第五年上與利比亞人開打的戰役則被記錄在梅涅特・哈布（Medinet Habu）神廟群的浮雕上；第一次利比亞戰爭後，成堆的人手與陽具被士兵們獻給法老，兩名書記官分別點收的畫面被呈現。據銘文可知被當作戰利品的包括1000名俘虜、3000隻手與3000支陽具。

類似的浮雕場景在梅涅特・哈布神廟群不僅只一幅；在另兩處浮雕上，拉美西斯三世擊退了一群來自利比亞的外敵（各稱之為Temeh，Seped，Meshwesh）， 銘文上則分別寫道一處點收陽具12535支、另一處點收陽具12860支，數字可能有所誇大。同一個神廟群中還有第二次利比亞戰爭相關的浮雕，一樣有獻功的場景，一樣有「包皮2175張」的點收銘文。

古埃及新王國時期計算軍功的常規作法，主要是斬敵人的手；埃及士兵將 （名副其實的）敵手串在長矛上帶回，比帶著腦袋輕鬆。敵人的陽具也是小頭比大頭輕便好攜帶，不過為何只針對利比亞人斷子絕孫呢？

一個可能的理由是， 埃及人與古代近東的許多民族一樣，都施行割禮，偏偏利比亞人沒有這類風俗；換言之，割下陽具的當下，假如戰場在巴勒斯坦，那麼陽具究竟屬於埃及自己人，還是作為敵人的猶太人或其他閃語系的民族，那就不是很好判斷，儘管 埃及與近東的割禮其實很不一樣。

相對來說，切利比亞人的陰莖就沒有這個問題，因為埃及人已經割過了，總不能再長回來，所以切埃及人陰莖混充為利比亞陰莖假冒戰功的事情就不可能了。古代近東諸民族施行的割禮切得比較「乾淨」，男孩出生後第八天便會將包皮割除，切除到龜頭完全裸露的程度。