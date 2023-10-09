【趣史鑑定團】迷信「以血補血」治癲癇，19世紀歐洲對斬首死囚鮮血的狂熱追求

隨著19世紀歐洲文明的進展，政府執行刑罰的方式越趨人道；許多國家廢除了公開處決。好比說大部分日耳曼邦國在1850－1860年以後不再公開處決死囚；1868年之後英國與奧地利也不再在公共場合執行死刑；瑞典最後一次斬首示眾在1876年，西班牙最後一次斬首示眾則在1897年。

許多國家實際上連死刑都一併廢除了，1849年不萊梅與漢堡便廢除了死刑，羅馬尼亞在1864年廢死，葡萄牙在1867年、荷蘭在1870年、義大利在1889年也紛紛跟進；即便是1939年還有斬首示眾的法國，在此之前也已透過各種間接手段規避公眾，把斷頭台搬離鬧市、執行死刑時盡量低調不聲張。

另一些歐洲國家則先經歷了死刑方式的改變：從絞刑改為更人道更不痛苦的斬首，好比說19世紀初的瑞典與挪威。更加人道的處決在北歐國家卻帶來了意想不到的後果。

傳統上，比如說在新約聖經當中，關於癲癇的發作──抽搐、口吐白沫──被認為是病人身軀遭到魔鬼憑附，靈魂拼命抵抗或者暫時被抽離的緣故。由於血液被認為是靈魂的載體，少什麼補什麼，治療靈魂被抽離的癲癇患者最好的方法，就是名副其實的補血。於是中世紀歐洲治療癲癇的醫方當中就包括了鼴鼠的血、兀鷹的血（需連飲九日）、貓血、熊血、鴿血、蠕蟲的血等等。

在16世紀歐洲盛傳的貓女傳說中，女主人公目睹他人行刑斬首之際突然患上癲癇，後來就靠喝貓血來治療。後遺症是行為舉止都變得向貓看齊，喵喵叫之餘緊盯鼠穴、狂追老鼠。

當然，人血也是血。中世紀以來的癲癇患者就經常嘬飲自己的血自我治療，或者飲用父母的血，再不然也可以食用已乾涸的經血；生下癲癇兒子的母親可以給兒子餵三滴血，而在瑞典南方，滴血入喉時還要先穿過結婚戒指。假如孩子的癲癇被認為是懷孕期間受某人驚嚇所致，那麼那人的血療效最好。

和剛死去的新鮮屍體相比的話，這些都顯得杯水車薪。耶穌紀元開始後不久，老普林尼（Pliny the elder）在其名著《自然史》當中就已經提到過，在競技場裡橫躺著角鬥士屍首，成群癲癇患者則在眾目睽睽下從喉頭的創口中口對「口」直接飲取鮮血。