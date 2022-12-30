專訪香港hip hop廠牌Yack Studio：立足地下，向主流挑機

文：艾雲

攝：Ryan Lai、Nasha Chan、艾雲

11月底KKBOX香港風雲榜頒獎禮上，人氣歌手MC張天賦邀請嘉賓Novel Fergus上台，在主流歌手為主的萬人舞台上，讓人聽見本地hip hop廠牌Yack的名字，並說，「希望hip hop都可以成為主流的歌」。

成軍三年的Yack在hip hop界已是響噹噹的牌頭，由旗下藝人SoWhat ft. Novel Fergus的歌曲〈低調系〉，別樹一格的低迴唱腔加上綿密富詩意的歌詞，在YouTube已累積百萬點擊。與過去 hip hop 在香港被視為地下音樂的形象不同，Yack會把歌曲派台，旗下Novel Fergus曾與主流歌手陳柏宇合唱〈墜落〉，「能見度」很高。

這樣的取態，可說是刻意為之。Yack主理人、音樂製作人Dai$hin解釋，〈低調系〉正正是一首刻意遷就主流口味的作品，「氹人落搭，吊啲人來聽hip hop」；配合主流樂壇運作模式，把歌曲刪去粗口後派台，甚至和主流歌手合作，都是策略，只為讓更多人認識，壯大hip hop的受眾群，「因為我們會諗，如何營運」。

地下音樂難搵食，大多音樂人只能當創作是興趣，想把興趣變成職業，如何生存就是最大的課題，Yack選擇適時利用主流的資源，同時堅持做自己的作品，如Novel Fergus所言，「依家香港九成人在聽主流，我哋indie玩極都發唔到圍，但如果拉到聽眾過來，起碼個比例平衡點，其實大家都搵到食。」

圖片由作者提供 Dai$hin

興趣變成職業

近年本地hip hop文化興盛，新晉rapper、音樂製作人湧現，今年更催生首屆hip hop音樂頒獎典禮Whats Good Music Awards，勢頭強勁。其中人氣急升的Yack Studio，日前更正式舉行發布會，宣布由音樂製作團隊轉型為音樂廠牌，同時加入以新晉rapper Novel Flash為靈魂人物的四人團隊SMOB。

圖片由作者提供 Yack Studio日前正式舉行廠牌發布會，四人團隊SMOB加盟。左起Maggie、SoWhat、草樽、Dai$hin、Novel Fergus、Lay-zG、Teddy Beer、Para-T

訪問當日，走進Yack位於新蒲崗工廈的不足二百呎studio，窗邊長吧台上放着獎座和煙灰缸，除了角落一個小小的錄音間，大部分地方都是工作用途。Yack團隊6人加上來訪的SMOB三名成員，已快把房間佔滿，要打開露營櫈，各人才勉強找到地方坐下，兩隊人早已自然地寒暄起來。問SMOB為何加入，成員Teddy Beer笑說：「見到Yack撈得好掂喔，風生水起，覺得跟住呢班人搵食實無死。」